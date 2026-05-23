תרופת ההרזיה החדשה שמבטיחה: ירידה של 30 ק"ג במשקל

חברת התרופות אלי לילי פרסמה היום (ש') תוצאות בניסוי בתרופה החדשה שלה, Retatrutide, אשר מאשרות את תוצאות הביניים המרשימות שפורסמו לפני מספר חודשים: התרופה הובילה מטופלים להפחתה של 28.3% מהמשקל, או כ-30 ק"ג בממוצע.

כ-45% מתוך 2,500 המטופלים ירדו 30% במשקל או פחות תוך 80 שבועות. מטופלים שמשקלם היה גבוה במיוחד בתחילת הניסוי (מעל 35), המשיכו בממוצע לאבד משקל לתוך השבוע ה-104 לשימוש בתרופה. תוצאות אלה התקבלו עד כה רק בניתוחים בריאטריים.

תופעות לוואי טובות יותר

התרופה החדשה מבוססת על שני ההורמונים שבתרופה מונג'ארו של אלי לילי, שנחשבת כרגע לאפקטיבית ביותר בשוק, יחד עם הורמון אחד נוסף, גלוקגון. בשנה האחרונה כבר מדובר בשוק על תרופה יוצאת דופן בעוצמתה לטיפול בהשמנה, ואפילו על מטופלים שהפסיקו את הטיפול על פי פרוטוקול הניסוי משום שהפחיתו במשקלם מהר מידי או יותר מידי.

התרופות ווגובי של נובו נורדיסק ומונג'רו של אלי לילי יעילות גם הן בהפחתת משקל לעומת כל תרופה שהייתה בשוק לפני כן, אולם עבור מטופלים עם BMI גבוה במיוחד, גם אחרי הירידה הם עלולים להישאר במצב של עודף משקל בעייתי. בניסוי הנוכחי, 65% מנוטלי המינון הגבוה ביותר, הגיעו ל-BMI של פחות מ-30, הנחשב למשקל עודף אך לא מסוכן.

מבחינת תופעות הלוואי, משתתפי הניסוי סבלו מרמות גבוהות יחסית של בחילה ושלשולים, בעיקר במינונים הגבוהים. 42% חשו בחילה, 32% סבלו משלשולים, 26.1% מעצירות. 13% סלבו מנזלת, תופעה שלא דוברה לגבי התרופות הקודמות בשוק, ו-12% במינון הגבוה ביותר סבלו מתחושות נוירולוגיות לא נעימות.

אולם, בניסוי נבחן גם מינון נמוך יחסית של Retatrutide, שהיה יעיל כמעט כמו מונג'ארו, אבל עם פרופיל תופעות לוואי טוב יותר. כלומר, זו הזדמנות עבור לילי להשיק מוצר עם פטנט ארוך יותר גם בקרב קהל היעד שכיום מרוצה ממונג'ארו.

מונג'ארו עדיין מובילה

בשלב זה בשוק ההשמנה, לילי מובילה את השוק עם מונג'ארו בהזרקה, למרות שווגובי של נובו נורדיסק הגיעה לשוק ראשונה. נובו השיקה ווגובי בבליעה בתחילה השנה, וכבשה את השוק הזה, שהוא כרגע קטן יותר משוק ההזרקה אבל נמצא בצמיחה. ללילי תרופה בבליעה שאינה גרסה בבליעה של מונג'ארו, אלא מוצר שקצת יותר קל לייצר ולתפעל (בניגוד לווגובי בבליעה, היא אינה מחייבת נטילה בשעות מסויימות יחד עם ארוחה). אולם, נראה כי הפרמטר הכי מעניין מבחינת השוק במוצרים אלה הוא היעילות. נובו נורדיסק רכשה לפני כשנה תרופה שאמורה להיות המתחרה ל-Retatrutide הפועלת גם היא על שלושה הורמונים, אך יקח לה כמה שנים להגיע לשוק.

מניית נובו ירדה כ-34% בשנה האחרונה, כאשר ההשקה המוצלחת של התרופה בבליעה הובילה לקאמבק ובשלושה החודשים האחרונים היא עלתה 22%. מניית לילי עלתה 48% בשנה האחרונה, מהם כ-6% מאז פרסום התוצאות של התרופה החדשה. דוח של בנק ההשקעות Cowen העריך את השוק הפוטנציאלי ל-Retatrutide החדשה ב-3.8 מיליארד דולר עד 2030, מתוך שוק כולל של 100 מיליארד דולר לתרופות ההשמנה.