תופעות הלוואי לתרופות נגד השמנה שהתגלו באמצעות הרשתות החברתיות

מחקר שפורסם השבוע בכתב העת Nature Health, זיהה מספר תופעות לוואי אפשריות ועדיין לא מוכרות של תרופות לטיפול בהשמנה מסוג אינקרטים (כמו ווגובי ומונג'ארו), באמצעות כריית מידע מרשתות חברתיות באמצעות בינה מלאכותית. את המחקר הובילה ד"ר שראט צ'נדרה גונטוקו, מומחית במערכות מידע מבית הספר להנדסה באוניברסיטת פנסילבניה, יחד עם פרופ' לייל אונגר וד"ר ניל סגל מאותה המחלקה.

הרעיון לפיו ניתוח מתוחכם של מידע מן הרשתות החברתיות יכול לחשוף תובנות חדשות לגבי תופעות לוואי של תרופות, התנגשויות בין תרופתיות או שימושים חדשים אפשריים בתרופות, מעניין את הקהילה המדעית כבר שנים רבות. אולם, המגבלה הייתה הגיוון באופן בו משתמשים שונים מתארים תסמינים דומים. עם התקדמות כלי הבינה המלאכותית, ניתוח השפה הטבעית והאחדת התסמינים הפכו אפשריים יותר. בכל זאת, נתונים אלה עדיין אינם כוללים השוואה לקבוצת ביקורת.

החוקרים בחנו 400 אלף פוסטים שפורסמו ברשת החברתית Reddit במשך כחמש שנים. התסמינים החדשים העיקריים שעלו מן הנתונים, היו תסמינים הקשורים במערכת הרביה, כמו שינויים במחזור החודשי, וכן שינויים הקשורים לבקרת טמפרטורה, כמו גלי חום או צמרמורות קור.

תופעות לוואי של מערכת הרביה הן מן התופעות השכיחות המיוחסות לתרופות רבות, משום שהמחזור החודשי רגיש מאוד לשיבושים. לפעמים התרופות אכן גורמות לכך, ולפעמים השינויים הללו מיוחסים לתרופות בטעות. לכן יש משמעות רבה להשוואה לקבוצת ביקורת במסגרת מחקר. לעומת זאת, תסמיני חום וקור הם תסמינים נדירים יותר.

המערכת שפיתחו החוקרים זיהתה גם את תופעות הלוואי המוכרות, כמו בחילות ועייפות. החוקרים ראו בכך עדות לכך שהסיגנל שהיא מזהה הוא אמיתי. עם זאת, גם הם מציינים כי לא בטוח שמדובר בסיבה ותוצאה.

התופעות הללו לרוב לא יצדיקו המלצה רפואית להפסיק את השימוש בתרופה (אם כי מטופלים עשויים בכל זאת לבחור בכך). עדיין, חשוב להבין מה גורם להן, כדי להבין טוב יותר את מנגנוני הפעולה של התרופה בגוף. הבנה מנגנונית כזו היא משמעותית מאוד לחיזוי ומניעה של תופעות לוואי ופגיעות בריאותיות ארוכות טווח, וגם לפיתוח תרופות חדשות בתחום, אולי תרופות יעילות יותר, בצורות מתן חדשות או תרופות שפועלות על מי שלא מושפע מהתרופות הנוכחיות.

הדוח שהקפיץ את מניית יורוג'ן

מניית חברת יורוג'ן (Urogen) המפתחת ומשווקת תרופות לטיפול בסרטן בדרכי השתן, עלתה בכ-13% בשבוע האחרון והגיעה לשווי של כמיליארד דולר בנאסד"ק. לפני יומיים פורסם דוח של בנק ההשקעות ג'פריז, אשר העניק למניית החברה המלצת קניה עם מחיר יעד של 40 דולר, כפול מהמחיר בו נסחרה המניה ערב פרסום הדוח. קדם לכך דוח סקירה רוחבי של ג'פריז לגבי שוק היעד העיקרי של יורוג'ן (סרטן שלפוחית השתן מסוג NMIBC, כלומר חזרתי אך שלא חדר לשריר), ובו נשאלו אורולוגים מובילים בארה"ב לגבי העתיד של תחום זה. 47% מתוכן טענו בסקר כי Zusduri, התרופה של יורוג'ן, צפויה להיות בעלת ההשפעה החיובית המשמעותית ביותר על תחום זה בשנה הקרובה.

אורי הרשקוביץ, מנהל קרן הגידור BENNU PHARMA, אמר גם הוא כי החברה נסחרת בדיסקאונט של עשרות אחוזים לעומת חברות דומות, על בסיס תחזית הרווחים ל-2030 לפי קונצנזוס האנליסטים בבלומברג.

יורוג'ן, שנוסדה בישראל ומנוהלת על ידי המנכ"לית האמריקאית ליז בארט, והיו"ר שלה הוא מיליארדר הביומד הישראלי לשעבר פרופ' אריה בלדגרין, נסחרת בעליות של 103% בשנה האחרונה. Zusduri היא התרופה השנייה שלה המגיעה לשוק, והיא אושרה במפתיע ביוני האחרון, נגד ההמלצה של הוועדה המייעצת של ה-FDA. לאור הדעות הסותרות לגבי האישור, שוק ההון לא היה בטוח עד כמה יתלהבו הרופאים וביטוחי הבריאות מאימוץ המוצר, אך הדוחות הללו מעידים כי האורולוגים רואים אותו באופן חיובי, ולאחרונה הוא גם קיבל קוד שיפוי ביטוחי אשר צפוי להקל על השיווק.

על פי דוחות יורוג'ן לסוף 2025, ההכנסות מהתרופה מאז האישור ביוני ועד סוף השנה עמדו על 15.8 מיליון דולר. סך הכל ההכנסות של החברה ל-2025 עמדו על 109.8 מיליון דולר לעומת 90.4 מיליון דולר בשנה שעברה, כלומר גם ההכנסות מהתרופה הראשונה של החברה, ג'למייטו לטיפול בסרטן בדרכי השתן העליונות, צמחו ב-7%.

ההפסדים של החברה עדיין גבוהים, ועמדו ב-2025 על 153 מיליון דולר, עם הפסד תפעולי של 124 מיליון דולר. בקופת החברה היו נכון לסוף התקופה רק 120 מיליון דולר, ולכן יש משמעות רבה למהלך מיחזור חוב שערכה בפברואר 2025, במסגרתו קיבלה הלוואה של 200 מיליון דולר כדי להחזיר הלוואה קודמת של 125 מיליון דולר, ולממן את עסקיה השוטפים. היא תוכל לגייס עוד 50 מיליון דולר כחלק מאותה הלוואה על פי הצורך. הוצאות החברה גבוהות הן בשל עלויות ההשקה והן משום שהיא מנהלת עוד מספר ניסויים קליניים למוצרים חדשים ולגרסאות משופרות של המוצרים הקיימים.

BiomX נכנסת לתחום התעשיות הביטחוניות

חברת ביומיקס (BiomX), הנסחרת בבורסה של ניו יורק, ואשר סגרה לפני כמה חודשים את פעילותה בישראל בתחום הרפואי, הודיעה על עסקה בתחום הביטחוני. החברה חתמה על הסכם לרכישת 100% מחברת ZorroNet, מול חברת Water.IO, חברה בת בשרשור של T3 Defense הישראלית הנסחרת בנאסד"ק. העסקה היא תמורת 16% ממניות ביומיקס, ועוד שטר חוב של 1.25 מיליון דולר לתשלום בעוד שלושה חודשים, וכן אחוזים מהכנסות זורונט תחת ההנהלה החדשה.

מניית ביומיקס איבדה ב-5 הימים האחרונים 20% מערכה, והחברה נסחרת לפי שווי של 18 מיליון דולר. T3 Defense איבדה גם היא כ-20% ממחיר מנייתה, אולם ככל הנראה לא קשורה ירידה זו לעסקה. היא נסחרת ב-12 מיליון דולר.

ביומיקס הייתה חברת ביוטק מבטיחה במיוחד, שפיתחה טכנולוגיה יצירתית מאוד לטיפול ממוקד בזיהומים חיידקיים על בסיס מחקריהם של מדענים ישראלים מובילים. החברה, שהוקמה ב-2015, שילבה טכנולוגיה של פאג'ים - וירוסים שיכולים לתקוף חיידקים באופן ממוקד - כחלופה לאנטיביוטיקה כללית שהורגת חיידקים 'טובים' ו'רעים' כאחד. החברה גייסה 56 מיליון דולר ממשקיעים פרטיים מובילים, ואז התמזגה לחברת SPAC, וכחברה ציבורית העלתה את היקף גיוסיה הכולל למעל 150 מיליון דולר.

אולם, בדצמבר ניסוי במוצר שלה לדלקות ריאות הופסק בעקבות תופעות לוואי, והצטרף לכישלון נוסף שרשמה בניסוי קליני באקנה. לחברה האמריקאית עדיין יש מוצר לריפוי פצעים אצל חולים סוכרתיים, אך העסקה הנוכחית מעידה כי היא לא בהכרח תתמקד בכך.

מרפאת השיער "NUYU" תהיה הזרוע המבצעת להשתלות שיער רובוטיות של כללית אסתטיקה

מרפאת השיער NUYU בניהולם של אסף וינקלר ואלון ביטון, חתמה על הסכם עם כללית אסתטיקה, במסגרתה מרפאת השיער של NUYU מתמזגת לתוך רשת כללית אסתטיקה לשם ביצוע השתלות שיער בטכנולוגיה רובוטית.

מרפאת NUYU הוקמה לפני שנתיים, והיא מרפאה ייעודית לטיפול בשיער וקרקפת, משלב האבחון, דרך הביצוע ועד לליווי לאחר התהליך. השתלת השיער מתבצעת על ידי הרובוט ARTAS של חברת וונוס קונספט.

בנוסף להשתלות השיער הרובוטיות, במרפאת השיער החדשה של NUYU וכללית אסתטיקה יתבצעו גם השתלות שיער ידניות וטיפולים משלימים בתחום. הלקוחות הקיימים של NUYU ימשיכו לקבל שירות מן המרפאה החדשה.