המייסדים של מפתחת חיסון הקורונה יוצאים לדרך חדשה - והמניה נופלת

מייסדי ביונטק עוזבים להקים חברה חדשה

מה קובע את הצלחתה של חברה, התרבות הארגונית שלה או נכסיה הממשיים? בסוף השבוע הודיעו מייסדי ביונטק , בני הזוג אוגור שהין ואוזלם טורצ'י, כי הם עוזבים את החברה. למשקיעים הייתה תשובה ברורה במקרה הזה: המניה צנחה ב-19% מיידית, וכעת אחרי תיקון קל נסחרת החברה לפי שווי של כ־24 מיליארד דולר.

● איזה מין דור גדל פה? המחקרים שחושפים את השפעות המלחמה על ילדים

● הממריץ שטייסים לוקחים בגיחות לאיראן מעורר מחלוקת בקרב רופאים

שהין וטורצ'י הקימו את ביונטק כחברה לפיתוח טיפולים מבוססי mRNA. בתחילת דרכה החליטו להקצות חלק מפעילותם גם לתחום החיסונים למחלות זיהומיות, מתוך תפיסה שזהו כיוון חשוב רפואית. ההחלטה הזו הציבה אותם במקום ובזמן הנכונים כאשר פרצה מגפת הקורונה, ואפשרה להם למכור את הזכויות לחיסון שפיתחו לחברת פייזר - והשאר היסטוריה.

מול המתחרה הישירה מודרנה, האמריקאית והנוצצת יותר, ביונטק התנהלה לאורך השנים בצניעות ובקפדנות. המשקיעים והעובדים הרגישו כי החברה נמצאת בידיים בטוחות.

עם הירידה החדה בהכנסות מחיסון הקורונה, החלה החברה לחפש את דרכה מחדש ולגוון את פעילותה מעבר לתחום ה-mRNA שממנו צמחה. החיסון לקורונה הוא עדיין המוצר היחיד שלה, והפסדיה העמיקו בשנה שעברה ל-1.1 מיליארד אירו. עם זאת, ביונטק הרחיבה לאחרונה את פעילותה גם לתחום הסרטן, בטכנולוגיות מבטיחות שאינן מבוססות בהכרח על mRNA - ולא כולן פותחו בתוך החברה.

בימים האלה מתנהלים 15 ניסויים קליניים במוצרי החברה, מהם שמונה שמובילה חברת בריסטול מיירס סקוויב, שרכשה את הזכויות לאחד ממוצרי ביונטק לפיתוח עבור מגוון סוגי סרטן. תוצאות של שישה מבין הניסויים הללו צפויות להתפרסם במהלך השנה הקרובה. מוצר אחד כבר הוגש לאישור שיווק - אם כי לא בארה"ב אלא בסין.

לביונטק יש אם כך צנרת מוצרים מעניינת, שלא אמורה להיות מושפעת לרעה מחוסר החיבה של הממשל האמריקאי הנוכחי לתחום ה-RNA. עם זאת, שהין וטורצ'י צפויים לקחת איתם לחברה החדשה חלק מפעילות ה-mRNA של ביונטק. מעבר לכך לא פורסמו פרטים רבים על תוכניותיהם.

ביונטק תחזיק חלק מן המניות בחברה החדשה, כך שהיא תוכל להנות מהאפסייד, אך נראה כי בעיני השוק ביונטק הופכת כעת לחברה שמוגדרת בעיקר על ידי נכסיה, ולא חברה שמייחסים לה כרגע קסם מיוחד. האם תוכל לזכות מחדש בתדמית הזו? הרבה תלוי במנכ"ל הבא שתבחר החברה.

אילו הנפקות יצליחו בתקופה הקרובה?

לאחר חצי שנה נהדרת לתחום הביומד, מדד ה-NBI של חברות הביוטק הצעירות ירד בשבועיים האחרונים בכ־5%, בעקבות אי השקט הגיאו-פוליטי והבריחה של המשקיעים לנכסים יציבים יותר. ובכל זאת, דוח של חברת LifeSci Capital שפורסם רגע לפני ההסלמה האחרונה, מעריך שאנחנו נכנסים לתקופה מעניינת להנפקה של חברות בתחום.

אבל לא כל החברות. הדוח מאפיין מהי הנפקה שתיחשב איכותית בתקופה הנוכחית: הוכחת היתכנות קיימת בנכס משמעותי אחד לפחות, צפי לפרסום תוך 6-9 חודשים של תוצאות קליניות עם פוטנציאל לבניית ערך משמעותי, נתיב ברור להזדמנות שיווקית גדולה - לפחות מיליארד דולר על הנכס המתקדם ביותר של החברה, מיצוב המוצר כטוב ביותר בקטגוריה שלו וסינדיקט משקיעים קיים שצפוי להשתתף בהנפקה.

להערכת מחברי הדוח, השנה נראה כ-25-30 הנפקות ביומד חזקות, ורבות מן החברות המועמדות מנסות להיכנס לשוק לפני בחירות אמצע הקדנציה לקונגרס האמריקאי, הצפויות בנובמבר, ועשויות לשנות את הדינמיקה בשוק.

בינתיים, גם גיוסי ההמשך במצב טוב יחסית, כאשר על פי הערכת LifeSci משקיעים מוכנים לשים בכל גיוס המשך כזה בערך פי 2 גודל הצ'ק שהיו מוכנים לשים לפני שנה עד שנתיים.

ויניי פרסד עוזב את ה-FDA, שוב

הוא מונה ברעש גדול, עזב ברעש גדול עוד יותר, חזר בשקט יחסי, ועכשיו הוא עוזב שוב, כל זה תוך פחות משנה. ד"ר ויניי פרסאד, הדמות הפרובוקטיבית שהובילה את חטיבת החיסונים והתרופות הביולוגיות ב-FDA, שוב פוטר מהארגון. ראש ה-FDA ד"ר מארטי מקארי טוען כי פרסאד מלכתחילה מונה לתפקיד לשנה אחת בלבד - אך זו הפעם הראשונה שהדבר נאמר בפומבי.

פרסאס היה ידוע בביקורותיו ה"צבעוניות" כלפי גורמים בעולם הרפואי, הוא מונה לאש תחום המוצרים הביולוגיים והחיסונים בארגון במאי 2025, ולמרות שאינו מתנגד חיסונים, הוא נטה ליישר קו עם מדיניותו של שר הבריאות האמריקאי, רוברט פ. קנדי ג'וניור, בנושא. במקביל הסתכסך עם גורמים שונים ב-FDA וגם עם גורמים בממשל, בשל נטייתו להחמיר באישור מוצרים המבוססים על עריכה גנטית.

עזיבתו הקודמת התרחשה על רקע מה שנתפס בחוגים מסוימים כהחמרת יתר כלפי חברת Sarepta, המפתחת טיפול לניוון שרירים מסוג דושן. הפעם, הוא נתפס כמי שהחמיר יתר על המידה בדרישותיו מחברת UniQuire, המפתחת תרופה בתחום מחלת הנטינגטון.

מלבד דרישות שנחשבו בעיני חלק מהגורמים כבלתי סבירות עבור חברה המפתחת תרופת יתום למחלה שאין לה כיום טיפול, פרסאד גם התראיין באנונימיות לתקשורת והתנגח בחברה. כאשר זהותו של המקור האנונימי נחשפה, עלתה השאלה מדוע בחר להעביר את הדברים דרך התקשורת ולא ישירות לחברה.

עוד קודם לכן פסק פרסאד נגד חיסון לשפעת של חברת מודרנה. אף שהחלטה זו תאמה את הגישה של קנדי, היא עמדה בניגוד לעמדת הצוות המקצועי בארגון. לאחר שמודרנה תקפה את ההחלטה בתקשורת, החליט מקארי להפוך חלקית את החלטתו של פרסאד.

נראה כי ריבוי הדרמות שהביא עמו פרסאד גבר בסופו של דבר על התועלת שראה הממשל בגישתו הקשוחה יותר כלפי חיסונים.

Carefam נחשפת עם גיוס של 14.5 מיליון דולר

חברת Carefam הישראלית, שפיתחה פלטפורמה לניהול תהליכי מיון וגיוס עובדים בארגוני בריאות, הודיעה על גיוס של 14.3 מיליון דולר. את הסבב הובילה קרן Pitango HealthTech, בהשתתפות Semper Virens ומשקיעים קיימים בהם Emerge ו-Exor.

מהחברה נמסר כי ענף הבריאות ניצב בפני משבר כוח אדם הולך וגובר, כאשר מעל ל-50% מהעובדים הצהירו כי בכוונתם להחליף מקום עבודה בשנת 2026. מחלקות משאבי אנוש מתמודדות עם מחסור בעובדים מיומנים ותחלופה גבוהה והן מנהלות את התהליכים באופן ידני. Carefam מתקשרת עם מועמדים ומגייסים באמצעות מערכות AI, מנהלת את שלבי הגיוס השונים, ומעבירה לגורם אנושי רק את השלבים המורכבים או הרגישים ביותר.

הילה קארח, שותפה מנהלת ב-Pitango HealthTech, אומרת כי "CareFam היא דוגמה מעולה לחברה שלקחה תהליכי עבודה מיושנים בענף שעובד תחת רגולציה כבדה, ומשתמשת בבינה מלאכותית כדי לייצר אוטומציה בקנה מידה רחב. מערכת הבריאות היא המגזר הגדול ביותר בשוק העבודה בארה"ב".

החברה הוקמה על ידי מתן הופמן, בעבר ראש תחום ספרי השמע באמזון וסמנכ"ל מוצר בתחום טכנולוגיות הביטוח, יחד עם אייל שולמן, מומחה לניתוח מידע, שבעבר עבד בין היתר בבנק סיטי. החברה פעלה ללא חשיפה תקשורתית במשך שנתיים, ונבחרה לאחרונה לאחת מהחברות המבטיחות בתחום הבריאות של Business Insider.

דוחות בריינסוויי וקמהדע

החברות בריינסווי וקמהדע פרסמו את הדוחות הכספיים שלהן לרבעון הרביעי של שנת 2025 ולשנה כולה. שתי החברות הצליחו להגדיל הכנסות ורווחים לאורך כל תקופת המלחמה, למרות היותן חברות עם פעילות משמעותית בישראל, ושתיהן ממשיכות בכך גם כעת.

בריינסווי, שפיתחה ומשווקת קסדות לגירוי מגנטי לטיפול במחלות נפש ומוח, דיווחה על גידול בהכנסות של 27% ל-14.5 מיליון דולר, והגידול השנתי גם הוא היה 27% ל-52.2 מיליון דולר. החברה, שבשנה שעברה הייתה עוד הפסדית, רשמה ברבעון רווח של 2.9 מיליון דולר, גידול של 90% לעומת התקופה המקבילה.

לשנת 2026 החברה ממשיכה לחזות צמיחה בקצב גבוה דומה, והיא מאמינה כי תגיע להכנסות של 66-68 מיליון דולר.

הדר לוי, מנכ"ל החברה, הדגיש כי כ-70% מהעסקאות עליהן חתומה כעת החברה, הן עסקאות החכרה למספר שנים.

גם קמהדע ממשיכה לצמוח, ורשמה הכנסות של 180.5 מיליון דולר ב-2025, גידול של 12% לעומת השנה שעברה. רווחי החברה עלו 40%, ל-20.2 מיליון דולר. גם קמהדע ממשיכה לחזות צמיחה, ל-200-205 מיליון דולר ב-2026. החברה רשמה תזרים מזומנים חיובי של 25 מיליון דולר השנה ויש לה בקופה כעת 75 מיליון דולר. לפני כמה שנים היא גייסה הון מקרן פימי ודיווחה על כוונתה לבצע רכישה משמעותית נוספת, ובדו"חות היא חזרה על כוונתה להתפתח באמצעות רכישות.

אישור ראשון לטיפול של אלפא טאו בסרטן - ביפן

חברת אלפא טאו מדיקל הישראלית הודיעה על קבלת אישור ביפן לשיטת הטיפול החדשה שלה בסרטן, באמצעות קרינת אלפא. האישור מיועד לטיפול בסרטן ראש וצוואר, וניתן בכפוף לניסוי המשך שתערוך החברה ביפן. מניית החברה עלתה 86% מתחילת השנה והחברה נסחרת לפי שווי של 631 מיליון דולר.

האישור התקבל בשותפות עם חברת HekaBio המקומית, אשר תשווק את המוצר ביפן. החברה היפנית, הפועלת בתחום שיווק מכשור רפואי, מתמחה לדבריה במכשור רפואי יוצא דופן - והמוצר של אלפא טאו צפוי להיות כעת במוקד פעילותה.

חממת הביוטק בנגב המערבי: מספר הסטארט אפים שלנו - גדול מלפני ה-7.10

שני סטארט-אפים בתחומי מדיקל הפועלים בחממת SouthUp בנגב המערבי השלימו גיוסי הון. TIKI100 , המפתחת מכשיר רפואי לניהול אי-שליטה במתן שתן בקרב נשים, זכתה במענק של 1.5 מיליון שקל מרשות החדשנות והשלימה סבב גיוס בהיקף כולל של 3.6 מיליון שקל. LumenGuides, אשר פיתחה ומשווקת מערכת ניווט ברונכוסקופי רובוטית גייסה כ-12 מיליון שקל ממשקיעים פרטיים לצד מענק רשות החדשנות. הגיוס יאפשר כניסה לניסוי קליני ראשון המתוכנן למאי 2026.

חממת SouthUp מדווחת כי מספר החברות הפעילות בחממה, העומד כיום על כ-27 סטארט-אפים בתחומי פעילות הכוללים מלבד מדיקל גם אגרו-טק, דיפנס-טק, FoodTech, הוא גבוה ממספר החברות שפעלו בה ערב ה-7 באוקטובר.