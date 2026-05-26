הבורסה בדרום קוריאה בשיא חדש; מחירי הנפט מטפסים

9:30

המסחר בחו"ל יתנהל הבוקר בצל התקיפות שביצעה ארה"ב במהלך הלילה בדרום איראן - תקיפות שתוארו על־ידי הצבא האמריקאי כ"תקיפות הגנה עצמית". דובר פיקוד המרכז של הצבא האמריקאי מסר לפוקס ניוז כי "כוחות ארה"ב ביצעו תקיפות הגנה עצמית בדרום איראן כדי להגן על כוחותינו מפני איומים מצד כוחות איראניים. בין המטרות, נמנו אתרי שיגור טילים וסירות איראניות שניסו להניח מוקשים. פיקוד המרכז של ארה"ב ממשיך להגן על כוחותינו, תוך שימוש באיפוק במהלך הפסקת האש המתמשכת".

התקיפות בוצעו במקביל למגעים המתקיימים בין ארה"ב ואיראן, שלפי דיווחים התקדמותם מאטה. שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו אמר במהלך הלילה כי המו"מ על נוסח העסקה עשוי לקחת כמה ימים והבהיר כי מצר הורמוז - שהאיראנים מתעקשים להמשיך לשלוט בו - חייב להיות חופשי לחלוטין לתנועת כלי שיט.

הנשיא טראמפ הבהיר שוב במהלך הלילה כי האורניום המועשר יועבר לארה"ב או יושמד בתוך איראן - מה שבאיראן לפי שעה מכחישים בתוקף. אמש, טראמפ ציין כי המשא ומתן עם איראן "מתקדם בצורה מסודרת ובונה", והוסיף כי הנחה את נציגיו "לא למהר להגיע להסכם, משום שהזמן פועל לטובתם".

לאחר סוף שבוע ארוך שבמהלכו השווקים בהונג קונג ובדרום קוריאה היו סגורים לרגל חגים, המסחר באסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. בורסת טוקיו ירדה בכ-0.3%, לאחר שחצתה אתמול לראשונה את רף ה-65 אלף נקודות; בורסת הונג קונג מטפסת בכ-0.3%, בורסת שנגחאי נחלשת בכ-0.3% והבורסה בסיאול זינקה בכ-2.5% לשיא חדש של כל הזמנים, בהובלת מניות השבבים.

לנוכח ההתקדמות לעבר הסכם בין ארה"ב ואיראן, מחירי הנפט רשמו אתמול ירידות של מעל 5%, אך הבוקר, על רקע התקיפות שביצעה ארה"ב בדרום איראן, אלו מטפסים הבוקר בכ-2%. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 98 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 92 דולר לחבית.

במקביל, בוול סטריט, שם לא התקיים מסחר אמש בשל יום הזיכרון (Memorial Day), החוזים העתידיים רושמים עליות של עד 1%.

ביום שישי האחרון, ננעל המסחר בארה"ב בעליות: מדד דאו ג'ונס עלה ב־0.58%, S&P 500 התחזק ב־0.37%, והנאסד"ק הוסיף 0.19%. עם זאת, שלושת המדדים סיימו את יום המסחר מתחת לרמות השיא היומיות שנרשמו מוקדם יותר במהלך היום.

נזכיר כי הבורסה בניו יורק חוזרת להיסחר היום לאחר שסיכמה שבוע חיובי. מדד ה-S&P 500 טיפס ב-0.9% וחתם כך שבוע שמיני רצוף של עליות - ואת רצף השבועות הירוקים הארוך ביותר שלו מאז 2023. הנאסד"ק הוסיף לערכו כ-0.5%, והדאו ג'ונס מוטה התעשייה טיפס בכ-2.1% לשיא חדש של כל הזמנים. העליות נתמכו על־ידי מניות השבבים, שהמשיכו במומנטום החיובי שהציגו בשבועות האחרונים, כאשר מדד השבבים של פילדלפיה (SOXX) עלה לשיא חדש של כל הזמנים.