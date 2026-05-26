מהלך בשווי מיליארדים: דוניץ־אלעד ודן נדל"ן בדרך למיזוג

בדרך למיזוג בשווי של מיליארדים? החברות דוניץ־אלעד הבורסאית ודן נדל"ן הפרטית נמצאות במשא ומתן "לבחינת עסקת החלפת מניות", כך על פי ההודעה ששיגרה הבוקר (ג') דוניץ לבורסה. זאת בהמשך לפרסומים מהימים האחרונים על אפשרות למיזוג בין החברות. על פי הודעתה של דוניץ, דירקטוריון החברה אישר תקופת התקשרות בהסכם בלעדיות ל-45 ימים, שבמהלכם יתקיימו בדיקות הנאותות ותיבחן היתכנות העסקה בין הצדדים.

מהחברה נמסר כי "תקופת הבלעדיות נועדה לאפשר לצדדים להמשיך את תהליך הבדיקה, לבחון את תנאי העסקה ולהתקדם במגעים לגיבוש מתווה אפשרי. בשלב זה מדובר בבחינת עסקה בלבד, ואין כל ודאות שממצאי בדיקות הנאותות או המשא ומתן בין הצדדים יבשילו לכדי עסקה מחייבת".

עבור דוניץ זהו לא מהלך המיזוג הראשון שביצעה: בשנת 2022 ביצעה מהלך מיזוג אחר, שבמסגרתו התמזגה אל חברת אלעד ישראל מגורים, חברה שהייתה אז בבעלות איש העסקים יצחק תשובה. דן נדל"ן היא חברה שהתפצלה מקואופרטיב התחבורה דן רק בשנה שעברה. לאחרונה התפרסמו ידיעות על כך שהיא נערכת להנפקה, סביב שווי של קצת פחות מ־2 מיליארד שקלים, והמיזוג בין החברות עשוי "לחסוך" לה את המהלך.

ירידה בהכנסות

דוניץ נכנסה לבורסה בתל אביב בשנת 1993, וכיום נסחרת בשווי של כ־2.042 מיליארד שקלים. בינואר 2026 מכרה קרן ההשקעות בנדלן JTLV את כלל החזקותיה בדוניץ, תמורת 530 מיליון שקל, ובכך נותרה דוניץ ללא בעל שליטה.

בדו"ח המסכם לשנת 2025 היא מציינת כי יש לה "ניסיון של יותר מ־60 שנים בייזום, תכנון, פיתוח, בנייה, שיווק ומכירה של פרויקטים לבנייה למגורים, הכוללים נכון למועד הדו"ח כ־27,000 יחידות דיור ב-55 פרויקטים וקרקעות". מתוך אלו, ל־18 פרויקטים תוכנית מאושרת, 10 פרויקטים נמצאים בהליכי תכנון מתקדימים וכ־3,000 יח"ד שקיבלו היתרי בנייה. עוד לחברה 24 פרויקטים מותלים (קרי בתהליכי הבשלה) בתחום ההתחדשות העירונית, ועוד שלוש קרקעות בשלבי תכנון מוקדמים, שצפויות לכלול כ־14,000 יח"ד ושטחי מסחר ותעסוקה. שווי סך הנכסים של החברה בסוף 2025 עמד על כ־2.23 מיליארד שקל.

על אף המספרים היפים על הנייר, נכון לסוף 2025 היקפי המימוש של החברה אינם גדולים, כפי שאפשר להעיד מהכנסותיה: על פי דו"ח 2025 ההכנסות של החברה הסתכמו בשנה החולפת ב־166 מיליון שקל (הכנסות ממכירת דירות וממתן שירותי בנייה), לעומת כ־175 מיליון שקל הכנסות בשנת 2024 וכ־308 מיליון שקל הכנסות בשנת 2023. לשם השוואה, אפי קפיטל הציגה בתחום ייזום הנדל"ן הכנסות של כ־824 מיליון שקל בשנת 2025, וחברת רוטשטיין - הכנסות של כ־438 מיליון שקל. חברת תדהר, שנמצאת לפני הנפקה, הכניסה ב־2025 סכום של 2.998 מיליארד שקלים, וחברת בסט שנמצאת גם היא בשלב דומה הכניסה בשנה החולפת כ־1.9 מיליארד שקל. נסייג ונאמר כי שתי האחרונות, בשונה מדוניץ־אלעד, עוסקות לא רק בייזום נדל"ן אלא גם בביצוע, בעבודות גמר, בייזום נדל"ן בחו"ל ועוד.

המיזוג בין דוניץ־אלעד לדן נדל"ן בוודאי יוכל "לעבות" את שורת הפרויקטים העתידיים של החברה. בין היתר מחזיקה החברה בחניון דן ברמת החייל בתל אביב־יפו, שעליו מתוכננת בנייה של 750 יחידות דיור, ושני מגרשים בנאות אפקה, היכן שניצב כיום "בית מגור", שעליהם היא מתכננת פרויקט בן כ־120 יחידות דיור חדשות. בהתאם לשווי דוניץ־אלעד כיום, ולהערכות השווי סביב אפשרות הנפקתה של דן נדל"ן, החברה הממוזגת יכולה להגיע לשווי כולל שינוע סביב 4 מיליארד שקלים.