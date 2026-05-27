האם הפלת המשטר באיראן מעולם לא הייתה חלק ממטרות המלחמה?

מהו בעצם, ההישג שישראל שואפת לרשום מול איראן? כשיו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ דוד ביטן, התראיין ל־103FM, המראיין גדעון אוקו אמר לו כי הוא "נזכר ביעדים שאתם הצבתם בתחילת הדרך - יצירת התנאים להפלת המשטר". אבל ביטן מיהר לתקן: "זה לא נכון. הנושא של הפלת משטר לא היה אף פעם. קיווינו שזה מה שיקרה, אבל זה לא היה יעד". אז בדקנו: היה או לא היה?

כפי שהסברנו בעבר, אין פרסום רשמי של מטרות המלחמה ב"שאגת הארי" - ואף שהממשלה או ראשה יכולים להתיר פרסום כזה, בפועל הם בחרו להשאיר אותו חסוי. אבל כן אפשר למצוא אינדיקציות גלויות בעניין.

כשעה בלבד לאחר תחילת המבצע ב־28 בפברואר, ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם ברשתות החברתיות הצהרה - בה הכריז ש"הפעולה המשותפת שלנו תיצור את התנאים לעם האיראני האמיץ ליטול את גורלו בידו". בהצהרה נוספת לתקשורת כשבועיים וחצי לאחר מכן, אמר ראש הממשלה: "אנחנו ממוקדים בשלוש מטרות למבצע: ריסוק תוכנית הגרעין של איראן; ריסוק התוכנית הבליסטית של איראן; ויצירת תנאים שיאפשרו לעם האיראני לקחת את גורלו בידיו".

דברים דומים השמיע דובר צה"ל תא"ל אפי דפרין יומיים לפני כן, כשבמענה לשאלות כתבים במהלך עדכון לתקשורת, אמר: "בכל יום שחולף אנחנו מעמיקים את הפגיעה בכל רכיבי המשטר... אנחנו עומדים בכל אחת מהמטרות שלנו ומעמיקים את הפגיעה בכל אחד מהרכיבים האלה כדי להסיר את האיום הקיומי - זו התכלית של המבצע הזה מבחינתנו ואנחנו מייצרים את התנאים עבור העם האיראני לקחת את גורלו בידיו".

לאחר שכבר נכנסה לתוקפה הפסקת האש, ראש המוסד היוצא דדי ברנע הכריז: "מחויבותנו תושלם רק כאשר יוחלף המשטר הקיצוני הזה. אותו משטר שרוצה את השמדתנו חייב לחלוף מן העולם. זו משימתנו".

ובכל זאת, הגורמים הרשמיים בישראל כן הביעו במפורש הסתייגות מהגדרת "הפלת המשטר" כחלק ממטרות המלחמה. כך, בעדכון לתקשורת של דובר צה"ל ב־15 במרץ, הוא הצהיר: "חשוב לומר פה שאנחנו בצבא, כצבא, אין לנו מטרה להפיל משטר. אנחנו לא מפילים משטר. אנחנו כן יוצרים את התנאים ומערערים אותו כדי שלאורך הזמן העם האיראני ייקח את גורלו בידו וייקח אליו חזרה את המדינה הזאת שנלקחה כבת ערובה בידי משטר הטרור הזה - זה הסיפור".

ומה המטרות של השותפה לתקיפה? ב־2 במרץ, יומיים לאחר תחילת המבצע, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מנה ארבע מטרות למלחמה: "אנחנו מתכוונים להרוס את מערך הטילים האיראני; נשמיד גם את המערך הימי שלהם; נוודא שהמדינה המובילה בעולם במימון טרור לא תוכל להשיג נשק גרעיני; נבטיח גם שהמשטר האיראני לא יוכל עוד לחמש ולהכווין כוחות טרור מחוץ לגבולותיו". שינוי המשטר לא נכלל במטרות. השורה התחתונה: אף שמטרות המלחמה נותרו חסויות, גורמים רשמיים בישראל הצהירו שאחד היעדים הוא "יצירת התנאים" לשינוי המשטר באיראן. עם זאת, ישראל דחתה את הכללת "הפלת המשטר" במטרות המלחמה.