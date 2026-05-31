ממשרד מכירות נטוש לשתי דירות שמניבות אלפי שקלים בחודש

מה הייתם מוכנים לעשות כדי לייצר מקור הכנסה חודשי נוסף, בלי להחליף מקום עבודה ובלי להשתעבד לו סביב השעון? כזה שמצטרף למשכורת הקבועה, מסייע לסגור את החודש ואפילו מאפשר לבנות ביטחון כלכלי לעתיד? יש מי שקוראים לזה הכנסה פסיבית, אחרים מכנים זאת "המשכורת השלישית" או "פנסיה בייצור עצמי".

עבור עדיה ורוחמה חזני זה כבר מזמן לא חלום, אלא מציאות יומיומית, הודות להשכרת שלושה נכסים שונים שבידיהם, עבור תמורה כוללת של למעלה מ־15 אלף שקל בחודש. עדיה התארח בכסף בקיר, פודקאסט הנדל"ן וההשקעות של גלובס, וסיפר כיצד המסע הנדל"ני שלהם התחיל, לגמרי במקרה.

"גדלתי בגוש קטיף, והמצב הכלכלי לא היה טוב. כבר כשהייתי בכיתה ח' הבנתי שאני לא רוצה לקחת עוד שקל מההורים שלי, ושאני צריך לדאוג לעצמי", הוא נזכר. "מאז עבדתי בכל עבודה שהציעו לי. הייתי רפתן, עבדתי בחנות דגים, בשמירות, בבייביסיטר ובשיעורים פרטיים. העיקר לא לקחת כסף מאמא ואבא, גם אחרי שהמצב הכלכלי השתפר".

עדיה חזני אישי: בן 42, נשוי + 3 מתגורר בבאר גנים

מקצועי: איש צבא קבע

משהו נוסף: ממופני גוש קטיף

ב־2005 מציאות חייו, כמו של כל מי שגר בסביבתו, התעצבה מחדש עם התממשות תוכנית ההתנתקות. "יצאנו בלי בית ובלי כלום. והבנתי שאני צריך לדאוג לעצמי", הוא אומר ומסביר שרק בחלוף כמה שנים החליט להיאבק עם אשתו וכמה מחבריו בעניין תנאים מפלים לשיטתם של המדינה כלפי המפונים, בדגש על הדור הצעיר שלא היה זכאי לדיור הולם.

בג"ץ שהם הגישו בנושא הביא לשינוי המצב, כך שהם קיבלו את האפשרות להשתתף בהגרלות על מגרשים ליד ההורים, ובתנאים משופרים. בעקבות ההחלטה הם הצליחו לרכוש ביישוב החדש באר גנים מגרש לבנייה עצמית ב־425 אלף שקל כולל הוצאות פיתוח. ולא פחות חשוב, לרכוש ידע נדל"ני מעשי, שהוביל אותם להחלטה משנת חיים בפן הכלכלי - להשקיע בקניית קרקעות.

"הבנתי שמי שרוצה וילה יצטרך לשלם"

"נכנסו לבית החדש סביב 2015 כשבשלב הזה היו הרבה מגרשים ביישוב שלא נקנו וברמ"י החליטו להוציא אותם למכירה לציבור הרחב. בנקודה הזאת אני הבנתי שאני חייב לקנות כמה שיותר מגרשים, ולא משנה באיזה מחיר, כי המחירים בעתיד יעלו".

למה?

"הבנתי שמדינת ישראל מתכוונת לבנות רק לגובה, ומי שרוצה וילה יצטרך לשלם והרבה. גם הרגשתי שאנשים מאוד מתעניינים במגרשים, ולכן מהרגע שפרסמו את חוברת המכרז הבנתי שאני צריך ללמוד תחום חדש מההתחלה: נכנסתי לאתר האינטרנט של רמ"י ולמדתי על כל המכרזים שהיו במדינה. דברים כמו איך ניגשים למכרז, מי זכה, מה צריך לעשות כדי לזכות. לילות שלא ישנתי".

מה שטח המגרש שזכית בו, ובאיזה מחיר הוא נקנה?

"שילמנו כ־820 אלף שקל עבור מגרש בשטח של חצי דונם, כולל הוצאות פיתוח".

חזני מספר כי כפי שצפה המחירים אכן האמירו, כך שכעבור שנתיים אשתו הציעה למכור את המגרש, מהלך שהיה אמור להניב להם רווח יפה.

צריך לזכור שבכל התקופה אתם מחזירים הלוואה שלקחתם לרכישת המגרש.

"זה נכון. אם כי לא היה מדובר על סכום שלחץ אותנו יותר מדי. מדובר ב־1,700 שקל בחודש. אני מזכיר שבאותם ימים הריביות גם היו הרבה יותר נמוכות".

לדבריו, את המגרש הם כמעט מכרו ב־2018 במחיר של 1.6 מיליון שקל, אלא שבפגישה לחתימת החוזה, רגע לפני שהניירות נחתמו, הוא החליט לבטל את העסקה במפתיע. "בזמן שאנחנו יושבים בפגישה קמתי ואמרתי 'אני לא מוכר את המגרש' - ככה", הוא נזכר. "אשתי אומרת לי 'מה אתה עושה?' אמרתי לה אני לא מוכר את המגרש, הוא שווה הרבה יותר. הוא יעלה".

והוא צדק - היום להערכתו מגרשים דומים נמכרים בטווח של 2.7־3 מיליון שקל. אלא שאין להם שום כוונה למכור, היות שהתוכניות השתנו.

"לבנות במהירות": היתרונות של בנייה קלה

היות שעלויות הבנייה של וילה "רגילה" היו מעבר ליכולותיהם הכלכליות, חזני חיפש שוב דרך שונה, וזו נמצאה בדמות מבנה שהוקם בבנייה קלה וששימש כמשרד מכירות לפרויקטי נדל"ן ברמת גן ושהועמד למכירה.

לדבריו, "מדובר ביחידה עם ארבעה חדרים, שני חדרי שירותים ומקלחת, מטבח מפואר ומרפסת. אני מסתכל על זה ואני אומר, 'וואו, זה בול מה שאני צריך'", הוא נזכר ומספר שאחרי משא ומתן המבנה נקנה ב־76 אלף שקל, כשעלויות הפינוי וההובלה עליו.

חזני מסביר שמבחינות מסוימות המבנה לא נופל ואולי אפילו עולה על בנייה רגילה. לדבריו, "קל יותר לחמם ולקרר אותו. יותר קל לשפץ אותו. התפעול, והאחזקה שלו פשוטים - יתרונות משמעותיים".

למזל יש חלק גדול בהצלחה, אך גם למוכנות להקריב | אריק מירובסקי, פרשנות לעדיה יש סיפור מעניין מאוד, של ניצול הזדמנויות. הוא החליט לקחת בשתי ידיים כל הזדמנות שיש לו. איך אנחנו נשארים עם ראש פתוח ולא מפספסים הזדמנויות? אחד הדברים הטריקיים זה שאנחנו יודעים שעסקה מסוימת הייתה הזדמנות רק בדיעבד. יש המון פייק והמון מודעות בעיתונים, בדרכים ובאתרים - רק תבואו ותקנו וזו עסקת חייכם. בדיקות פשוטות מעלות בדרך כלל שמדובר בדרך כלל בהזדמנויות עבור המוכר ולא עבור הקונים. בוא נאמר את האמת, חלק גדול מההזדמנויות הן תוצר של מזל. כל מי שקנה דירה בשני העשורים האחרונים, לא בהכרח חשב שהמחירים יעלו ככה. המחירים עשו בשבילו את העבודה, ואם היו צריכים לקנות היום את אותה דירה, הם לא היו יכולים לעמוד בזה. אז פה יש עניין של מזל. דבר שני זה אמונה בכך שמדובר באמת בהזדמנות ובאופטימיות ובמוכנות להשקיע ולהקריב כלכלית. להניח לדוגמה בצד משהו שרצינו לעשות עם המשפחה לטובת זה. בכל מקרה, זה לא פותר אנשים מלעשות שיעורי בית. עדיה עשה המון שיעורי בית ובדיקות והשקיע הרבה מחשבה. זה לא מאה אחוז מזל. צריך גם לשים כסף בצד למקרה שתצוץ הזדמנות מוצלחת, לשפר את דירוג האשראי, להתכונן. דבר נוסף זה חוש שישי - צריך לחפש את ההזדמנויות. קראו עוד

"לצד המחיר, היתרון הגדול ביותר של בנייה קלה הוא המהירות", מסביר אלון בן שמחון, מנכ"ל חברת פאר בנייה מודולרית. "בתחום יש שיטות בנייה שונות, כשמשך הבנייה עשוי להגיע ל־8 חודשים. אצלנו מקצה לקצה עד מפתח מדובר ב־70 ימי עבודה". לשאלתנו, החיסרון המשמעותי הוא הדיוק שנדרש בשלב הייצור. "השיטה הזאת דורשת דיוק מאוד מאוד גדול, וזה דורש אנשי מקצוע חזקים", אומר בן שמחון.

מה לגבי המחיר?

"מבנה בשטח של כ־100 מ"ר מגיע ל־450 אלף שקל, לא כולל הממ"ד. תוספת של ממ"ד, הובלה והרכבה תעלה באזור 120 אלף שקל".

"כשהציעו אמרתי ישר - איפה ומתי חותמים"

בזכות תקנות שמאפשרות להקים שתי יחידות דיור במגרש בבאר גנים, המבנה, שאליו חובר גם ממ"ד, מושכר לשני שוכרים שונים. "היחידה הגדולה מושכרת ב־7,500 שקל בחודש והיחידה הקטנה בכ־4,000 שקל בחודש", מסביר חזני. לדבריו ההבדל בהכנסה משכירות בין וילות שנבנו בשיטה רגילה, לבין המבנה שלו שולי.

אלא שזו לא ההכנסה היחידה של בני הזוג משכירות. לפני כארבע שנים, אחרי שהצטבר להם כסף, הם החליטו לקנות דירה להשקעה, דרך מינהלת המגורים של צה"ל שמציעה הנחות לאנשי קבע. אחרי שעסקה באור עקיבא עלתה על שרטון, הוצעה להם דירה בבאר שבע בתנאים נוחים במיוחד לאור ביטול של הרגע האחרון מצד רוכש אחר.

"השנה הייתה 2021 והציעו לנו דירת 3 חדרים במחירים של 2018 שזה אומר 825 אלף שקל. כשהציעו אמרתי ישר - איפה ומתי חותמים", מספר חזני על הדירה שהם רכשו בשכונת רמות. אחרי שיפוץ קטן שהוסיף לה חדר, הדירה הושכרה תמורת 4,000 שקל בחודש.

"צריך לקום ולעשות, אחרת מפספסים הזדמנויות" מסכם חזני. "להיות 'על זה' וחדור מטרה להצלחה כלכלית - אנחנו הדוגמה שהכל אפשרי. אל תסמכו על אחרים".