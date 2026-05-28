עדכונים שוטפים

05:55 - הותר לפרסום: סמל רותם ינאי, בת 20 נהרגה מפגיעת רחפן נפץ בצפון הארץ

רותם שירתה כמש"קית ת"ש בגדוד רותם (435) של חטיבת גבעתי. ברבע לשלוש אחר הצהריים, חיזבאללה שיגר שני רחפני נפץ לעבר מוצב שומרה בגבול הצפון. רותם נהרגה מפגיעת הרחפן הראשון, ושני אנשי מילואים נוספים נפצעו מהרחפן השני ופונו לבית חולים.

04:10 - סוכנות הידיעות האיראנית תסנים: "אמריקאים ירו לעבור שטחים באזור בנדר עבאס, אחרי עימות שלנו עם מכלית נפט אמריקאית"

סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים", המזוהה עם משמרות המהפכה, דיווחה מפי מקור צבאי שלא זוהה כי כוחות אמריקאיים ירו לעבר שטחים סמוך לבנדר עבאס, לאחר שלטענתו משמרות המהפכה התעמתו עם "מכלית נפט אמריקאית שניסתה לעבור במצר הורמוז".

לפי הדיווח, העימות התרחש באזור נתיב השיט במצר הורמוז ולאחריו בוצע הירי האמריקאי לעבר אזורים סביב העיר בנדר עבאס שבדרום איראן.

המקור הצבאי שצוטט ב"תסנים" לא מסר פרטים נוספים על אופי העימות, זהות כלי השיט המעורבים או היקף הנזק שנגרם בעקבות האירוע. גם לא נמסר האם היו נפגעים.

הדיווח האיראני מגיע על רקע שורת דיווחים בארצות הברית על תקיפות אמריקאיות נגד מטרות איראניות באזור ועל יירוט כטב"מים איראניים שלפי וושינגטון איימו על כוחות אמריקאיים ועל תנועת הספנות המסחרית במצר הורמוז.

03:36 - כשעה לאחר התקיפה באיראן: צבא ארה"ב הודיע על תקיפה במזרח האוקיינוס השקט. התקיפה התרחשה בנתיב ידוע של הברחת סמים, ושני אנשים נהרגו בה, כך נמסר מצבא ארה"ב.

02:24 - גורם אמריקאי: " תקפנו אתר צבאי שהיווה איום על כוחות אמריקאים"

גורם אמריקאי מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי צבא ארצות הברית ביצע תקיפות חדשות נגד אתר צבאי איראני, שלדבריו היווה איום על כוחות אמריקאיים ועל תנועת כלי שיט מסחריים במצר הורמוז.

לפי אותו גורם, התקיפות כוונו נגד מתקן צבאי שהוגדר כאיום ישיר הן על הכוחות האמריקאיים הפועלים באזור והן על נתיב השיט האסטרטגי במצר הורמוז - אחד מנתיבי הסחר הימיים החשובים בעולם.

בנוסף, אותו גורם אמריקאי אמר כי צבא ארצות הברית יירט והפיל כמה כטב"מים איראניים, שלפי הטענה היוו גם הם איום על הכוחות האמריקאיים ועל התנועה הימית המסחרית באזור.

01:53 - דיווחים באיראן: שלושה פיצוצים נשמעו ממזרח לבנדר עבאס

שלושה פיצוצים נשמעו הלילה ממזרח לעיר הנמל האיראנית בנדר עבאס, כך דיווחו לפנות בוקר כלי תקשורת באיראן. לפי הדיווחים, הפיצוצים נשמעו בסביבות השעה 1:30 בלילה לפי השעון המקומי.

עוד נמסר כי בעקבות האירועים הופעלו מערכות ההגנה האווירית באזור למשך כמה דקות. הרשויות באיראן מסרו כי הן בודקות את נסיבות התקרית ומנסות לקבוע מה היה מקור הקולות והפיצוצים שנשמעו באזור.

בשלב זה לא פורסם מידע נוסף על נזק אפשרי, נפגעים או על גורם שעומד מאחורי האירוע. גם הרשויות עצמן טרם קבעו באופן רשמי מה גרם לפיצוצים, והדגישו כי הבדיקות עדיין נמשכות.

23:17 - צה"ל ניסה לחסל ברצועה את מח"ט עזה ואת סגנו

צה"ל ניסה לחסל ברצועה את מפקד חטיבת עזה בחמאס עז אלדין ביך ואת סגנו עימאד אסלים. אסלים משמש גם מפקד גדוד זייתון נוסף על תפקידו כסמח"ט. ב-N12 פורסם שהשניים נפגשו יחד במבנה, והותקפו. בצבא לפי שעה לא התייחסו לתוצאות התקיפה, אך אישרו שהיא בוצעה וכוונה נגד "שני מחבלים מרכזיים".

"צה"ל תקף לפני זמן קצר שני מחבלים מרכזיים בארגון הטרור חמאס בצפון רצועת עזה", הודיעו בצה"ל והוסיפו שעוד פרטים בנוגע לפעולה יימסרו בהמשך. תיעוד מזירת התקיפה מראה בניין עם הרס רב, וסביבו המולה של עזתים שהגיעו לצפות במתרחש.

22:35 - התקדמות במגעים בין ארה"ב לאיראן: "הפערים בין הצדדים צומצמו"

בכיר באחת המדינות המתווכות אמר לחדשות 12 כי נרשמה התקדמות בשיחות בין וושינגטון לטהרן, אך סוגיות מרכזיות עדיין נותרו פתוחות. טראמפ: "אם לא נהיה מרוצים - נסיים את העבודה". ההערכה: אם לא תושג פריצת דרך נוספת עד סוף השבוע - טראמפ ייאלץ להחזיר לשולחן את האפשרות לחדש את הלחימה.

