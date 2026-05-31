אטל מולכו מונתה למנכ"לית ושותפה בקבוצת שחר. מולכו כיהנה בתפקידה האחרון כמנכ"לית קבוצת שירותי הבריאות הדיגיטליים פמי.

קבוצת שחר פועלת בתחומי השירות, התפעול, הפנאי והסיוע (Assistance). בין החברות בקבוצה נמצאות מדיקס, אמינות, ICMS ,LINK ונתב. יחד, הן מייצרות פלטפורמה רחבה לניהול שירותים בעולמות הבית, הבריאות, הרכב, הפנאי והתשתיות.

במסגרת תפקידה תוביל מולכו את המשך ביסוסה של קבוצת שחר כקבוצת פתרונות חיוניים לחיי היומיום, תוך הרחבת יכולות הקבוצה, חיזוק הסינרגיה בין החברות, פיתוח מנועי צמיחה חדשים והעמקת הערך שהיא מעניקה ללקוחותיה, לשותפיה ולעובדיה.

אטל מולכו מסרה: "אני שמחה ונרגשת להצטרף לקבוצת שחר כמנכ"לית ושותפה. קבוצת שחר היא קבוצה בעלת יכולות תפעוליות משמעותיות, ידע מקצועי רחב ונגיעה יומיומית במיליוני לקוחות בישראל. בעיניי, הכוח של הקבוצה נמצא ביכולת לחבר בין עולמות שירות שונים ולנהל אותם תחת תפיסה אחת של מקצועיות, אחריות, חדשנות ושירות מתקדם. האתגר וההזדמנות שלנו הם לקחת את התשתית החזקה שנבנתה לאורך השנים לשלב הבא: לחזק את תחומי הפעילות הקיימים, לפתח מנועי צמיחה חדשים, ולהעמיק את השילוב בין טכנולוגיה, מצוינות תפעולית ושירות איכותי - באופן שמייצר ערך ממשי ללקוחות, לשותפים ולעובדים".