ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום אטל מולכו מונתה למנכ"לית ושותפה בקבוצת שחר
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מינוי בכירים

אטל מולכו מונתה למנכ"לית ושותפה בקבוצת שחר

קבוצת שחר פועלת בתחומי השירות, התפעול, הפנאי והסיוע • בתפקידה האחרון כיהנה מולכו כמנכ"לית קבוצת שירותי הבריאות הדיגיטליים פמי

שירות גלובס 14:28
אטל מולכו / צילום: ראובן קסטרו
אטל מולכו / צילום: ראובן קסטרו

אטל מולכו מונתה למנכ"לית ושותפה בקבוצת שחר. מולכו כיהנה בתפקידה האחרון כמנכ"לית קבוצת שירותי הבריאות הדיגיטליים פמי.

קבוצת שחר פועלת בתחומי השירות, התפעול, הפנאי והסיוע (Assistance). בין החברות בקבוצה נמצאות מדיקס, אמינות, ICMS ,LINK ונתב. יחד, הן מייצרות פלטפורמה רחבה לניהול שירותים בעולמות הבית, הבריאות, הרכב, הפנאי והתשתיות.

במסגרת תפקידה תוביל מולכו את המשך ביסוסה של קבוצת שחר כקבוצת פתרונות חיוניים לחיי היומיום, תוך הרחבת יכולות הקבוצה, חיזוק הסינרגיה בין החברות, פיתוח מנועי צמיחה חדשים והעמקת הערך שהיא מעניקה ללקוחותיה, לשותפיה ולעובדיה.

אטל מולכו מסרה: "אני שמחה ונרגשת להצטרף לקבוצת שחר כמנכ"לית ושותפה. קבוצת שחר היא קבוצה בעלת יכולות תפעוליות משמעותיות, ידע מקצועי רחב ונגיעה יומיומית במיליוני לקוחות בישראל. בעיניי, הכוח של הקבוצה נמצא ביכולת לחבר בין עולמות שירות שונים ולנהל אותם תחת תפיסה אחת של מקצועיות, אחריות, חדשנות ושירות מתקדם. האתגר וההזדמנות שלנו הם לקחת את התשתית החזקה שנבנתה לאורך השנים לשלב הבא: לחזק את תחומי הפעילות הקיימים, לפתח מנועי צמיחה חדשים, ולהעמיק את השילוב בין טכנולוגיה, מצוינות תפעולית ושירות איכותי - באופן שמייצר ערך ממשי ללקוחות, לשותפים ולעובדים".