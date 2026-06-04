בתום סבב השיחות: ישראל ולבנון הסכימו על הפסקת אש מלאה

דיווחים שוטפים

07:00 - טראמפ נשאל על ידי פייננשל טיימס אם איראן אכן הסכימה שארה"ב תגיע להוציא את האורניום המועשר, כפי שהצהיר: "ובכן, זה תלוי על איזה יום אתה מדבר, הם אכן הסכימו. זה אחד הדברים שאנחנו מדברים עליהם. מייחסים לזה חשיבות מוגזמת מאוד, אני זה שהגזמתי בחשיבות שלו, מבחינתי זה חשוב. עבור אנשים אחרים, זה לא חשוב. אנחנו ניכנס בשלב כלשהו בעתיד הלא רחוק כדי להוציא את האורניום המועשר ברמה גבוהה של איראן מבין ההריסות". טראמפ חזר על הטענה שלו לפיה ארה"ב תעשה זאת בתיאום עם המשטר האיראני

06:51 - טראמפ נשאל על ידי פייננשל טיימס על שיחת הטלפון המתוחה עם נתניהו, ואמר: "הוא שותף נהדר". על ישראל במלחמה עם איראן אמר: "הם לא היו יכולים לעשות את זה בלעדינו, אפילו לא קרוב. הם הזדקקו לנו והיו צריכים שנעזור להם"

06:33 - דיווח בוול סטריט ג'ורנל: טראמפ אמר ליועציו כי הוא עשוי לחדש את המלחמה באיראן אם חיילים אמריקנים ייהרגו בחילופי האש בין הצדדים

טראמפ אמר ליועציו כי איראן חייבת להציע ויתורים נרחבים במשא ומתן, ולפני כן היא לא תקבל שום הטבה

06:20 - צה"ל על ההתרעות בגליל המערבי: "מדובר בזיהוי שווא". באשר להתרעות באצבע הגליל - זוהתה מטרה אווירית חשודה. האירוע הסתיים, ללא נפגעים

06:06 - פיקוד העורף הודיע כי האירוע בצפון הארץ הסתיים. ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים

06:01 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר בשיחות סגורות ליועציו כי ישקול להביא לסיומה של הפסקת האש עם איראן אם טהראן תביא למותם של חיילים אמריקנים, כך מסרו גורמים רשמיים בארה"ב לוול סטריט ג'ונרנל. הגורמים הדגישו כי על אף חילופי האש בין המדינות, ההפוגה נותרת בעינה

05:59 - האזעקות - גם באצבע הגליל

05:55 - לאחר לילה של שקט יחסי: אזעקות הופעלו בגליל המערבי

צה"ל על האזעקות בגליל המערבי: הפרטים בבדיקה

01:27 - בית הנבחרים של ארה"ב אישר החלטה שנועדה לעצור את המלחמה באיראן

בית הנבחרים של ארה"ב אישר החלטה, בהובלת הדמוקרטים - שנועדה לעצור את המלחמה באיראן אלא אם כן הנשיא יקבל אישור לתקיפות מטעם הקונגרס. ההחלטה אושרה ברוב של 215 תומכים מול 208 מתנגדים, כאשר ארבעה חברי קונגרס רפובליקנים הצביעו יחד עם הדמוקרטים בעד ההחלטה.

ההחלטה היא בעיקר סמלית שכן כל החלטה תצטרך לעבור גם בסנאט כדי להיכנס לתוקף, ולצבור רוב של שני שלישים בשני הבתים כדי להתגבר על וטו כמעט ודאי של הנשיא טראמפ

2:09 - ישראל ולבנון הגיעו להסכם על הפסקת אש מלאה - המותנית ביישום צעדים מצד חיזבאללה .

ישראל, לבנון וארה"ב הגיעו להסכם הפסקת אש. על פי ההסכם, על חיזבאללה להסיג את פעיליו מהשטח שמדרום לליטני. המו"מ המדיני יתחדש ב-22 ביוני. הצדדים גינו את תקיפות איראן באזור. לכתבה המלאה

23:18 - טראמפ: "האיראנים קרובים לחתום על מסמך"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס למו"מ ואמר כי האיראנים "קרובים לחתום על מסמך". הוט טען כי המגעים סביב האורניום המועשר משתנים: "תלוי באיזה יום מדברים איתם". הנשיא האמריקני הוסיף כי וושינגטון מנסה להפריד בין המו"מ עם איראן לבין הלחימה בין ישראל לחיזבאללה בלבנון. לדבריו,התקיימו שיחות ראשונות עם חיזבאללה ושני הצדדים התחייבו שלא לירות.

פורסם לראשונה ב-N12