קרן התשתיות ג'נריישן קפיטל השלימה את הנפקת המניות והאופציות שלה לגופים המוסדיים, במסגרתו גייסה הקרן סכום של כמיליארד שקל (גבוה מהתוכנית המקורית לגייס 800 מיליון שקל). לגלובס נודע כי המוסדיים שהשתתפו בהנפקה היו מגדל, כלל, מנורה, הראל, קרן הגידור ספרה, אנליסט, מור, איילון ועוד.

המחיר בגיוס עמד על כ-2.4 שקלים למניה, מעט נמוך מהמחיר בסגירת המסחר בשוק, אחרי שהמניה איבדה 10.6% במהלך המסחר, בעקבות הגיוס לשווי של 4.2 מיליארד שקל (לפני הכסף).

את הגיוס הובילה חברת איביאי חיתום.

ג'נריישן מנוהלת על ידי המנכ"ל ארז בלשה והיו"ר יוסי זינגר והכסף מיועד לטובת מימון רכישת שיכון ובינוי אנרגיה ודחיפת תחנת הכוח ריינדיר.

ריינדיר נמצאת במרוץ ובסגירת פיננסית "ראש בראש" מול תחנת הכוח המתחרה דוראד על מקום פנוי ברשת החשמל. אף שלדוראד יש היתר בנייה, היא סובלת ממאבקים פנימיים מול מניות המיעוט של קבוצת אדלטק. הזוכה יצטרך להשלים בריינדיר חתימת הסכמים מול קבלני הקמה, השגת היתרים רשמיים והסכמי אספקת גז.

במקביל לענף האנרגיה, שבו מתכננת הקרן להקים גם נכסים סולאריים משולבי אגירה, ג'נריישן פועלת להרחבת פעילותה בתחומי המים, הפסולת, הלוגיסטיקה ואף בוחנת כניסה לעולמות התקשורת. זירה נוספת שמרכזת עניין בקרן היא חברת התחבורה הציבורית מטרופולין שבבעלותה.

במקביל לגיוס, הקרן דיווחה על אסדרה חדשה בתחום התחבורה הציבורית, המגדילה את חשיפת החברות המפעילות לכמות הנוסעים בפועל על חשבון קילומטרז' הנסיעה, לצד ביטול קווים דלילים בנסיעות. להערכת הקרן, הסכם פרטני ומפצה בעניין זה צפוי להיחתם בקרוב מול משרד התחבורה. האסדרה תשפיע על חברת האוטובוסים מטרופולין בה מחזיקה ג'נריישן.