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בארץ טראמפ: לא חושב שישראל תחדש את המלחמה עם איראן
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ישראל במלחמה | סיקור שוטף

טראמפ: לא חושב שישראל תחדש את המלחמה עם איראן

נשיא ארה"ב טען: "האיראנים מוכנים לכך שלא יהיה להם נשק גרעיני" • סגן נשיא ארה"ב ג'יי-די ואנס לפוקס ניוז: "יכולים להגיע להסדר ארוך טווח בנושא הגרעין האיראני - ישראל עשויה לאהוב את זה או לא" • חיל האוויר יירט במהלך הלילה כטב"ם ששוגר מתימן לאילת • אזעקות הופעלו הלילה גם באזור הגליל המערבי בעקבות חשש לחדירת כטב"ם • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס פורסם: 06:16 עודכן: 08:27
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Alex Brandon
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Alex Brandon

עדכונים שוטפים

08:03 - דיווחים בלבנון: ישראל תוקפת ליד צור

07:27 - טראמפ: לא חושב שישראל תחדש את המלחמה עם איראן

בשיחה עם סקיי ניוז, נשאל הנשיא אם הוא יעמוד לצד נתניהו במידה והוא יחדש את הלחימה. הוא השיב: "אני לא חושב שזה יקרה, הכול מתקדם בצורה טובה מאוד. איראן עושה את מה שהיא צריכה לעשות". כשנשאל שוב מה יקרה במידה ונתניהו יתעלם מבקשתו, דווח בסקיי ניוז כי טראמפ "ניתק את השיחה". לכתבה המלאה

06:56 - דיווח בניו יורק טיימס: מסוק קרב מסוג אפאצ'י של צבא ארה"ב התרסק אתמול במצר הורמוז ושני אנשי הצוות חולצו בשלום. לפי שעה לא ברור אם המסוק הופל באש איראנית או סבל מכשל טכני

05:04 - סגן נשיא ארה"ב: "יכולים להגיע להסדר ארוך טווח בנושא הגרעין האיראני - ישראל עשויה לאהוב את זה או לא"

סגן נשיא ארצות הברית ג'יי-די ואנס אמר הלילה לפוקס ניוז: "לישראלים ולארצות הברית יש הרבה אינטרסים משותפים, אבל יש גם מצבים שבהם האינטרסים שלנו מתפצלים. אני חושב שהנשיא היה מאוד ברור כאן - בעוד שלישראל יש כמובן מטרות מסוימות משלה, המטרה המרכזית של ארצות הברית באיראן היא להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני".

הוא הוסיף: "במהלך השנה וחצי האחרונות יצרנו את המרחב הדרוש שבו הנשיא מאמין, ואני חושב שהוא צודק, שאנו יכולים להגיע להסדר ארוך טווח בנושא הגרעין האיראני".

לדבריו, "ישראל עשויה לאהוב את זה או לא לאהוב את זה, אבל בסופו של דבר אנחנו חושבים שזה האינטרס הטוב ביותר של ארצות הברית". הוא טען כי וושינגטון תמשיך לחתור ליעד זה מכיוון ש"זה מה שנשיא ארצות הברית נבחר לעשות".

02:04 - טראמפ על המלחמה עם איראן: "במהלך השבועיים הקרובים נכריז על ניצחון מוחלט"

הנשיא דונלד טראמפ התייחס הלילה למלחמה עם איראן ואמר: "אנחנו מנהלים משא ומתן עכשיו, והם רוצים להגיע להסכם טוב מאוד. הם מוכנים לתת לנו הכול, הם מוכנים לכך שלא יהיה להם נשק גרעיני".

הוא הוסיף: "במהלך השבועיים הקרובים נכריז על ניצחון מוחלט. זה יהיה ניצחון מוחלט, זה יקרה בקרוב מאוד, ומחירי הנפט יצנחו".

01:01 - ציטוטים מהקבינט: השר דרש לסרב לטראמפ, נתניהו השיב: "בסדר, יש לך בחירות"

הדרג הביטחוני התכנס - אך טראמפ התקשר ודרש לנצור את האש. לכתבה המלאה

00:39 - צה"ל: בהמשך להתרעות שהופעלו בשעה 23:56 ו-00:08 על חדירת כלי טיס עוין בכמה מרחבים בצפון הארץ, זוהתה מטרה אווירית חשודה. האירוע הסתיים, אין נפגעים

00:23 - "אסון אסטרטגי": האזהרה של הרמטכ"ל - והדירקטיבה למערכה בלבנון

בכירים בצה"ל תמכו בתקיפה משולבת באיראן ובלבנון. הרמטכ"ל באיום ששיגר במהלך הערכת המצב: "נכה באויב ברגע שיינתן אור ירוק". ההחלטה שהתקבלה: המשך פעולה בעוצמה בלבנון ללא קבלת תכתיבים. לכתבה המלאה

00:15 - המטוסים כבר היו על המסלול: השיחה שבלמה את התקיפה

הפקודה שהגיעה ברגע האחרון והותירה מבוכה עמוקה במטכ"ל. לכתבה המלאה

00:10 - אזעקות נוספות בגליל המערבי בעקבות חשש לחדירת כטב"ם

00:05 - כטב"ם ששוגר מתימן לאילת יורט בהצלחה

ב-23:59 הופעלו אזעקות בגליל המערבי בעקבות חשש לחדירת כטב"ם, כמה דקות מאוחר יותר הופעלו אזעקות גם באזור אילת בעקבות כטב"ם ששוגר מתימן. בפיקוד העורף הודיעו כי שני האירועים הסתיימו, ובצה"ל הודיעו כי יירטו את הכטב"ם באילת.

23:57 - אזעקות הופעלו בגליל המערבי בעקבות חשש לחדירת כטב"ם

23:30 - גורם איראני: "ארה"ב ערכה שינויים לא מקובלים בטיוטת מזכר ההבנות"

גורם איראני לאל-ג'זירה: ארה"ב ערכה שינויים לא מקובלים בטיוטת מזכר ההבנות, לא ניתן להגיע להסכם אם לא ישוחררו הכספים האיראניים המוקפאים ואם הסנקציות לא יוסרו.

פורסם לראשונה ב-N12