אירוע חריג התרחש אתמול בשמי אירופה. לפי דיווח באתר פוליטיקו, שרי ההגנה של יוון, צרפת והולנד דיווחו כי טורקיה ניסתה לשבש את מטוסיהם בדרך לפגישת האיחוד האירופי בקפריסין.

הממשלה בקפריסין הוסיפה כי תגיש תלונות רשמיות על האירועים. "קיבלנו הודעה משרי ההגנה של יוון, הולנד וצרפת כי במהלך ביקורם בקפריסין, המטוסים עליהם היו חוו הפרעות משדה התעופה הבלתי חוקי טימבו", אמר ויקטור פאפאדופולוס, דובר נשיא קפריסין, בהצהרה ביום שני.

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"שר ההגנה יידע היום את הנציג העליון של האיחוד האירופי לענייני חוץ ומדיניות ביטחון, קאיה קאלאס, וכן יידע את המועצה האירופית במהלך דיוניה," הוסיף.

לפי הדיווח, תקשורת הרדיו עם המטוסים שובשה על ידי בקרים משדה התעופה ארג'אן בצד הטורקי של קפריסין, כך מסרו גורמים יווניים וקפריסאיים לאתר פוליטיקו.

בנוסף, שני מטוסי קרב טורקיים מדגם F-16 המריאו ועקבו אחר לפחות אחד מהמטוסים שהסיעו את השרים האירופאים בעת שהתקרבו לקפריסין, תוך שמירה על מרחק, ציינו הגורמים.

הסכם ביטחוני בין צרפת לקפריסין

בטורקיה הכחישו את האירוע וציינו כי מטוסי ה-F-16 "המריאו עקב חירום" ו"טסו לצפון האי מבלי להפר גבולות כלשהם מרגע שהמריאו." הוא לא ציין מהו מקרה החירום.

קפריסין מחולקת לצפון טורקי-קפריסאי ודרום יווני-קפריסאי מאז 1974. אנקרה אינה מכירה ברפובליקה של קפריסין, שהיא חברה באיחוד האירופי ומוכרת בינלאומית כרשות הריבונית היחידה על כל האי. הצפון הטורקי-קפריסאי מוכר רק על ידי אנקרה.

שיבושי התעופה בוצעו במטוס שרת ההגנה הצרפתית, שהיתה בדרכה לחתום על הסכם sofa בין מדינה וקפריסין. ההסכם מגבש כללים לשיתוף-פעולה ביטחוני, ומגדיר את התנאים לפיהם יוכלו כוחות צרפתיים להתפרס, להתאמן ולפעול בקפריסין תוך כיבוד הריבונות הלאומית שלה.

ההסכם יכלול תיאום צבאי ויכולת פעולה משותפת, קשרי טכנולוגיה ותעשייה ביטחונית, תרגילים צבאיים וחילופי כוח-אדם בין השטחים.

הממשל הטורקי-קפריסאי חושש שהסכם זה ישנה את מאזן הכוחות באי, והכריז עליו כבטל ומבוטל זמן קצר לאחר שהוכרז באפריל.