אייזיק דבח, בעל השליטה והמנכ"ל של ענקית ההלבשה התחתונה דלתא גליל , יחגוג בעוד חודשיים יום הולדת 70. גם בגילו - כך מעידים אנשים שמכירים אותו - הוא עובד במלוא המרץ. הבית שלו, הם מספרים, הוא מושב קבוע במטוס. מדובר במי שמנהל חברה המעסיקה ברחבי העולם 23 אלף עובדים, רובם הגדול במדינות ייצור המוצרים: וייטנאם, מצרים, תאילנד, מיאנמר וסין.

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דבח הוא גם מיליארדר שמחזיק מניות החברה שלו (44.3% מההון) בשווי של 1.9 מיליארד שקל, אך הדבר לא מונע ממנו לרצות ולשדרג את שכרו בעשרות אחוזים. באסיפת בעלי מניות שזימנה דלתא לחודש הבא, מבקשת החברה להעלות את שכרו של דבח כמנכ"ל, ועל הדרך מזכירה, אולי כאלמנט מקל, את התחזקות השקל מול הדולר (שלא השפיעה באופן מהותי על תוצאותיה).

דלתא מציינת בין נימוקיה להקפצת שכר הבעלים כי "במונחים שקליים ישנה ירידה של 10% בשכר הכולל של דבח על-פי הסכם העסקה החדש". והיא אכן צודקת. עלות השכר החדשה, אם תאושר, תעמוד בשקלים על 6.72 מיליון שקל, לעומת 7.5 מיליון שקל לפני שנתיים.

אלא שדבח מתגורר בניו יורק ולכאורה פחות אמור להיות מושפע משינוי המטבע. מעבר לכך, הדבר נכון גם לצד השני - אם השקל ייחלש בחזרה, למשל בעקבות הידרדרות במצב הביטחוני או התערבות של בנק ישראל בגלל לחץ היצואנים, עלות השכר השקלית של דבח תזנק.

בכל מקרה, אם יאושר השכר החדש, עלות השכר המקסימלית של דבח תעמוד על 2.31 מיליון דולר - זינוק של 13.6% בהשוואה להסכם השכר הקודם שלו מלפני שנתיים, כשחלק מהסיבה לכך היא שהחברה מבקשת להקפיץ את המענק הרב-שנתי שלו.

בפועל, התגמול צפוי לזנק הרבה יותר, בלא פחות מ-29%, שכן בשנת 2025 המענק לדבח לא עמד ביעדים שהחברה הציבה לו, ובראשם - רווח נקי של 114 מיליון דולר. החברה הרוויחה אז 102.6 מיליון דולר. לכן, בשנה שעברה דבח לא היה זכאי למענק והרוויח שכר בעלות של 1.8 מיליון דולר "בלבד".

מורידים את יעדי הרווח הנקי

כעת, בדלתא גליל מבקשים להעלות את התגמול כאמור, כשבמקביל מורידים את יעדי הרווח הנקי של החברה ל-105.5 מיליון דולר בשנה הקרובה, 109 מיליון דולר בשנת 2027 ו-113 מיליון דולר בשנת 2028. למעשה, בדלתא גליל די בטוחים שדבח יעמוד ביעד הרווח הזה, שכן בתחזית שפרסמה החברה לשנת 2026, היא צופה כי תשיג השנה רווח נקי בטווח של 116-123 מיליון דולר.

על-פי הסכם התגמול המוצע, שכר הבסיס של דבח יעלה בכמעט 6% לסכום של 900 אלף דולר בשנה ויוצמד לאינפלציה בארה"ב. גם תקרת המענק השנתית שלו תעלה בשיעור זהה לסכום של 900 אלף דולר בשנה וכן מענק רב-שנתי (לשלוש שנים) שיקפוץ ב-140% לסכום של 1.2 מיליון דולר, כלומר 400 אלף דולר בשנה.

עלות השכר של דבח תהיה גבוהה פי 115 מעלות השכר הממוצעת בחברה, כשהסיבה לפער הגדול היא עלות השכר הנמוכה במדינות הייצור (וייטנאם ומצרים למשל).

בנימוקי ההחלטה מציינת דלתא גליל - ששולטת גם בדלתא מותגים (פעילות החברה בישראל), אך עיקר פעילותה, יותר מ-80%, היא מחוץ לישראל (החברה מדווחת את תוצאותיה בדולרים) - כי התגמול של דבח כולל תחומי אחריות רבים כמו מנכ"ל החברה, מנכ"ל החברה-הבת בארה"ב וגם יו"ר החברה בישראל.

בחברה גם ציינו את "בקיאותו, השכלתו, ניסיונו וכישוריו של דבח בענף הטקסטיל וההלבשה ואת תרומתו המרכזית לניהול החברה והקבוצה"... "הרחבת אחיזתה והקיף פעילותה של החברה בשוק האמריקאי, הובלת רכישות אסטרטגיות" ועוד. בדלתא אף מציינים כי כ-25% מהמנהלים אחרים בתעשייה מרוויחים שכר גבוה יותר.