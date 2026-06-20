תוך חודשים ספורים מהרגע שפטרו אותם מהיטל השבחה, מתקנים סולאריים קטנים רבים כבר נמצאים בבנייה במושבים. לפי הנתונים שהגיעו לידי גלובס, שני מתקנים כבר חוברו למערכת החשמל ועוד עשרה נמצאים בבנייה. מדובר בפוטנציאל אנרגטי המקביל לפחות לתחנת כוח שלמה מונעת בגז, ובפוטנציאל הכנסה של מאות אלפי שקלים לכל בעל חלקה במושב.

אלא שהמועצות האזוריות מתנגדות לכך, משום שהפטור מההיטל עלול להקטין את הכנסותיהן, וכרגע נמצא העניין בדיון בוועדת הערר של מינהל התכנון. חברה אחת כבר הסכימה לקחת על עצמה את תשלום היטלי ההשבחה מתוך הנחה שבית המשפט יחזיר לה אותם בהמשך.

איך זה עובד?

"חלקה א'" הוא שטח במושבים שאינו שיתופי לחברי המושב, אלא משויך באופן פרטי לגמרי. על חלק מהשטח חבר המושב בונה את ביתו, ועל שאר החלקה הוא רשאי לגדל גידולים חקלאיים. אלא שבפועל, מושבניקים רבים מעדיפים שלא לעסוק בחקלאות וחלק ניכר מהקרקעות הללו עומדות נטושות.

בינואר האחרון, כפי שפורסם לראשונה בגלובס, היועצת המשפטית של מינהל התכנון עו"ד אפרת ברנד פרסמה חוות דעת שלפיה אין צורך בהיטל השבחה על קרקעות אלו. במקום זאת, ישולם לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) "חלף היטל השבחה" בעלות ממוצעת של 30 אלף שקל לדונם, ורמ"י תפצה בתורה את הרשות המקומית על חלק מההפרש. בכך, יתאפשר להקים שדות סולאריים קטנים בשטח של עד דונם, ובהספק של 200 קילו־וואט.

רון אייפר, ראש החטיבה לאנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה, הדגיש שבהנחה שיש כ־30 אלף משפחות עם חלקות א' בארץ, וכל אחת יכולה להקים שדה שיכול לייצר עד 200 קילו־וואט סולארי, מדובר על פוטנציאל של עד 6 גיגה־וואט הספק חשמל.

"אפילו אם רק 5,000 משפחות יבחרו בזה, עדיין מדובר על עוד ג'יגה־וואט שלם של הספק שחלקו קרוב לאזורי הביקוש, וכמובן, יהיה ניתן לשלב אגירה", אומר אייפר. לשם השוואה, תחנות כוח קונבנציונליות חדשות מגיעות להספק של כ־800 מגה־וואט. כלומר, מדובר על תוספת שמקבילה ליותר מתחנת כוח שלמה.

תמיכה משר האנרגיה

כעת נראה שזה בדיוק מה שקורה: מתקן ראשון כבר חובר לחשמל במושב בני עטרות בין נתב"ג ליהוד, בשיתוף פעולה של היזמית הסולארית הוותיקה נופר יחד עם "נחלה סולארית" שדחפה את הנושא ומתמחה בחלקות הללו.

החיבור זכה להפגנת תמיכה משמעותית של שר האנרגיה אלי כהן, ויו"ר רשות החשמל אמיר שביט. תמיכה זו חשובה במיוחד, שכן מרכז השלטון האזורי בראשות שי חג'ג' מתנגד לכך נחרצות, בטענה שזה יגזול מהרשויות המקומיות סכומי כסף משמעותיים. מספר מועצות כבר ערערו לוועדת הערר מחוז מרכז נגד חוות הדעת של מינהל התכנון, והנושא תלוי ועומד שם. ההכרעה צפוי בשבועות הקרובים.

רועי הלוי, מייסד ומנכ"ל נחלה סולארית, כל כך בטוח בתמיכה הרחבה שהוא מקבל מהמדינה ליוזמה זו, שהוא החליט להתקדם בכל זאת. הוא שילם - תחת מחאה - את היטלי ההשבחה הנדרשים, ומקדם במלוא הקצב את הפרויקטים במושבים.

פרויקט שני במושב נועם בשפלה חובר לחשמל אף הוא, וכאמור לא פחות מעשרה פרויקטים נוספים כבר נבנים בפועל בימים אלו.

בקיבוצים רוצים גם

למרות ההתלהבות מהפוטנציאל האדיר של חלקות א', הקיבוצים מרגישים מופלים בנושא. שכן, אצלם אין כלל "חלקות א'", וכל החלקות הן למעשה של הקיבוץ. הם נהנים מאותה הקצאה של סולארי קרקעי כמו המושבים, אך לא מההקצאה הנוספת לחלקות א' שהמושבים נהנים מהן.

בני רגיל, מנהל תחום אנרגיה בתנועה הקיבוצית, מדגיש כי "לצערנו רמ"י לא השכילה לאפשר במקביל מסלול היתר עד 80 דונם בקיבוצים ופרויקטים רבים נמנעים בשל כך".