ארה"ב תקפה תשתיות צבאיות באיראן שהגיבה בירי למפרץ

עדכונים שוטפים

05:56 - אחרי האזעקות בבחריין: יועץ למלך בחריין הודיע ברשת X כי הם יירטו כמה "מטרות אוויריות" ששוגרו מאיראן

06:02 - רויטרס: משמרת המהפכה הודיעו על תקיפת בסיס חיל האוויר אל-אזרק באמצעות 12 טילים בליסטיים

06:01 - כווית הודיעה על סגירת המרחב האווירי בעקבות המתקפה האיראנית

05:37 - אזעקות הופעלו במטולה ומשגב עם בעקבות שיגורים מלבנון



05:20 - רויטרס: כוויית ובחריין הודיעו על איומים אוויריים בשטחן, אזעקות נשמעו באזור



05:16 - משמרות המהפכה: פגענו ב-18 מטרות חשובות בבסיסים אמריקנים ברחבי המפרץ הפרסי



04:11 - פיקוד המרכז האמריקני: "השלמנו סדרת התקפות נגד מטרות באיראן"



פיקוד המרכז של ארה"ב הודיע שכוחותיו השלימו גל תקיפה נוסף נגד מטרות באיראן. התקיפה בוצעה כנגד יכולות המעקב הצבאיות של איראן, מערכות תקשורת ואתרי הגנה אווירית ברחבי איראן, באמצעות חימוש מדויק.

04:07 - משמרות המהפכה: תקפנו בסיסים אמריקנים בבחריין וכווית בתגובה לעוינות האמריקנית"

03:58 - אזעקות הופעלו בבחריין לאחר גל התקיפות האמריקני; פיצוץ נשמע בכרג' שבאיראן

03:24 - מקור איראני: "כל תוקפנות אמריקנית תיענה בתגובה נחרצת"

סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה מפי מקור המעורה בפרטים כי בתגובה להצהרותיו של הנשיא טראמפ, כל "תוקפנות" מצד ארצות הברית תיתקל ב"תגובה צבאית מכרעת", ולא ב"סחיטה פוליטית".

02:59 - דיווח בוול סטריט ג'ורנל: טראמפ אמר לעוזריו להעביר לקטאר מסר שהתקיפות הן תגובה להפלת האפאצ'י

בוול סטריט ג'ורנל טוענים שטראמפ אמר לעוזריו הבכירים להעביר מסר לטהראן דרך קטאר שהתקיפות היו תגובה להפלת מסוק האפאצ'י, ולא חידוש של מלחמה כוללת. הלחץ הצבאי רק ילך ויגבר עד שאיראן תיכנע לתנאים שהציב הנשיא.

טראמפ מתעקש כי המשבר מול איראן נמצא תחת שליטה, אולם גורמים אמריקניים אומרים כי טראמפ לא צפה שהפסקת האש שנמשכה חודשים תתמוטט, ובוודאי שלא ציפה לראות את איראן משגרת טילים וכטב"מים ללא מעצורים, את האינפלציה מזנקת לשיא של שלוש שנים, ואת מחירי הדלק עולים ומוחקים את הרווחים האחרונים בשכר.

02:56 - טראמפ לפוקס: "שוגרו לפחות 49 טילי טומהוק לאיראן"

הנשיא אמר שהמטרה הקרובה ביותר לטהראן הייתה במרחק של כ-60 קילומטרים מבירת איראן. הוא הדגיש שזו "הפסקת האש המחוללת ביותר בהיסטוריה".

02:44 - צבא ארה"ב מעדכן: "בניגוד לדברי האיראנים - מצר הורמוז פתוח לתנועת ספינות מסחריות"

02:40 - הנשיא טראמפ: "נפוצץ לאיראן את הצורה אם הם לא יסכימו מחר לעסקה"

02:29 - הנשיא טראמפ לרשת פוקס: "איראנים ביקשו ממני להפסיק להפציץ, בקרוב נעצור"

הנשיא האמריקני עדכן ברשת פוקס על הפסקת התקיפות של חיל האוויר האמריקני, והדגיש שישראל לא הייתה מעורבת כלל במתקפה הלילית. בנוסף, טראמפ אמר ש"האופציות לתקיפות נוספת על אדמת איראן עדיין על השולחן".

02:22 - גורם אמריקני לפוקס ניוז: צבא ארה"ב ממשיך לתקוף באיראן

02:07 - בטלוויזיה האיראנית מדווחים על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בטהראן



02:03 - דיווח: הנשיא טראמפ לא יגיע למשחק הפתיחה של נבחרת ארה"ב במונדיאל



המשחק הראשון של הנבחרת המארחת אמור להתקיים ביום שישי, שבו היא תארח את נבחרת פארגוואי באצטדיון בלוס אנג'לס. נשיא פראגוואי צפוי להגיע למשחק. מי שכן יגיע למשחק במקום הנשיא טראמפ הוא מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו.

01:56 - מיד לאחר ההצהרה על סגירת המצר: דיווח שמשמרות המהפכה תקפו שתי ספינות שניסו לעבור

01:47 - הכוחות המזוינים של איראן: "מצר הורמוז מוכרז כסגור לכל סוגי כלי השיט"



המטה המבצעי העליון של הכוחות המזוינים האיראניים: "מרגע זה ואילך, עקב חוסר ביטחון באזור, מצר הורמוז מוכרז כסגור לכל סוגי כלי השיט, כולל מכליות נפט וכלי שיט מסחריים, וכל תנועה תושפע". האיראנים טוענים שכל כלי שינסה לעבור יהווה מטרה לתקיפה

01:29 - כלי התקשורת באיראן: ספינות אמריקניות במרחב מצר הורמוז הותקפו באמצעות טילים וכטב"מים

01:18 - דיווח בניו יורק טיימס: המשלחת הקטארית עזבה את טהראן מבלי שהושגה התקדמות במו"מ

בטיימס מדווחים שהסיכויים לפריצת דרך במו"מ פחתו, לאחר שמשלחת התיווך הקטארית שהגיעה מוקדם יותר לטהראן עזבה את איראן מבלי שהושגה התקדמות בשיחות בנוגע להסכם.

01:17 - התקשורת האיראנית מדווחת שאיראן תקפה ספינות אמריקניות סמוך למצר הורמוז באמצעות טילים וכטב"מים

00:59 - "תסנים": מפעל פטרוכימי בעסלאוויה הותקף מהאוויר



סוכנות הידיעות תסנים מדווחת שהמפעל הפטרוכימי בדרום איראן הותקף על ידי חיל האוויר האמריקני

00:56 - דיווח על פיצוצים בעיר הנמל כרגאן בדרום איראן

00:54 - בכיר אמריקני: כל המטרות שמותקפות נמצאות בדרום איראן וכוללות מערכות שליטה של הצבא האיראני

בכיר אמריקני מעדכן כעת שהמטרות שמותקפות נמצאות בדרום איראן, וכוללות מערכות הגנה אווירית, מכ"מים ויחידות פיקוד ושליטה על כטב"מים.

00:48 - בישראל עוקבים בדריכות אך כרגע אין הוראות חדשות מפיקוד העורף

00:40 - צבא ארה"ב הודיע שפתח בתקיפות "הגנתיות" נגד מטרות באיראן: "התקיפות הן תגובה על התוקפנות הבלתי מוצדקת והמתמשכת של איראן"

צבא ארה"ב הודיע שפתח בתקיפות "הגנתיות" נגד מטרות באיראן: "התקיפות הן תגובה על התוקפנות הבלתי מוצדקת והמתמשכת של איראן"

00:36 - בכיר אמריקני: החלו התקיפות על איראן

00:31 - הדיווחים על פיצוצים ברחבי איראן נמשכים: קולות נפץ נשמעו בעיר מינאב ובארביל בצפון עיראק



00:21 - דיווח באיראן על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בטהראן



00:04 - מקור צבאי איראני לסוכנות הידיעות "תסנים": הוכחנו לאמריקאים שכל הרפתקה או טיפשות חדשה תיענה בתגובה מיידית



מקור צבאי איראני אומר לפני זמן קצר לסוכנות הידיעות "תסנים": "אתמול בלילה הוכחנו לאמריקנים שכל הרפתקה או טיפשות חדשה תיענה בתגובה מיידית מאיראן, ושהאיראנים לא יאפשרו תקיפה ללא תגובה. כוחותיה הצבאיים של איראן מוכנים במלואם גם הלילה, ואם האמריקנים יבצעו פעולה תוקפנית, הם יענו במהלומות כבדות פעם נוספת".

המקור הדגיש: "איראן תכוון למטרות חדשות מהאינטרסים של המשטר הטרוריסטי הזה, במקרה של פעולה אמריקאית.התפיסה של האמריקנים לגבי "הסלמה מבוקרת" ולקיחת היוזמה היא טיפשית. ואיראן לא תתמהמה להכתיב שיקולים חדשים לאמריקנים"

00:03 - דיווח: מערכות ההגנה האווירית באיראן הופעלו באזור פארס שבדרום המדינה

פורסם לראשונה ב-N12