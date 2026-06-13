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סדרת כתבות הנתון שמהווה נורת אזהרה לשוק המניות - ועוד 4 כתבות על השווקים
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מצב השווקים השבוע / צילום: Shutterstock
מצב השווקים השבוע / צילום: Shutterstock

הנתון שמהווה נורת אזהרה בוהקת לשוק המניות - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

הנורות האדומות מהן מזהיר צבי סטפק את המשקיעים • ההשפעה הצפויה של הסלמה ביטחונית לגל ההנפקות בבורסה בת"א • חברות ה־SPAC הישראליות יוצאות מהבורסה אחרי השמדת ערך דו־ספרתית למשקיעים • יפן לקראת ריבית שיא של 31 שנה, וגלי ההדף עלולים להיות מורגשים בוול סטריט • וגם: מנהל ההשקעות שמסמן שני סקטורים שמומלצים דווקא עכשיו

אילוסטרציה: Shutterstock
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