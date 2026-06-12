עדכונים שוטפים

05:10 - גורם אמריקאי: צבא ארה"ב יירט שני כטב"מי נפץ איראניים

לאחר טענותיה של איראן כי מנעה ממכלית לעבור במצר הורמוז, גורם אמריקאי רשמי טוען כי צבא ארה"ב יירט שני כטב"מי נפץ איראניים. הגרום מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי נראה כי איראן ניסתה לפגוע בספינות שעברו במצר הורמוז אך תנועת כלי השיט במצר נמשכת כסדרה

04:41 - אזעקות הופעלו באצבע הגליל מחשש לחדירת כטב"ם

אזעקות הופעלו במטולה שבאצבע הגליל מחשש לחדירת כטב"ם. בצה"ל עדכנו כי חיל האוויר יירט כטב"ם שזוהה במרחב שבו פועלים הכוחות בדרום לבנון. עוד נכתב כי ההתרעות הופעלו בעקבות ניסיונות היירוט.

01:08 - הטלוויזיה האיראנית לאחר הפיצוצים בדרום המדינה: מכלית ניסתה לעבור את מצר הורמוז - ונעצרה

לאחר קולות הפיצוצים בדרום המדינה, בטלוויזיה האיראנית טענו: לפני דקות אחדות, כוחות איראניים מנעו את מעברה של מכלית נפט שהפרה את המצור - ונסתה להיכנס למרחב ללא תיאום.

00:27 - הטלוויזיה האיראנית מדווחת על קולות פיצוצים בדרום המדינה

על רקע ההתפתחויות וההבנות המסתמנות בין וושינגטון לטהרן, באיראן דיווחו על קולות פיצוצים בנמל סיריק ובבנדר עבאס שבדרום המדינה.

00:21 - הפסקת האש למשך 60 יום ופתיחת מצר הורמוז: רשת אל-חדת' מפרטת את פרטי ההסכם המסתמן

רשת אלחדת' הסעודית דיווחה מפי מקורותיה על פרטי ההסכם המסתמן בין ארה"ב לאיראן. על פי הדיווח הוסכם להאריך את הפסקת האש למשך 60 יום, לפתוח את מצר הורמוז ולהפסיק את הפעולות הצבאיות. עוד נטען במסגרת ההסכם וושינגטון תקל על הגישה ההדרגתית של איראן לנכסים מוקפאים נבחרים וכן תשקול צעדים כלכליים נוספים. המקורות הוסיפו כי איראן העניקה את ההסכמה הסופית שאותה העבירה קטאר לארה"ב וכי תהיה מתווכת שתפקח על ההסכם.

נכתב כי יחל מו"מ גם על הגרעין האיראני שיימשך 60 יום והוא יכלול את העשרת האורניום ומנגנוני הפיקוח. על פי המקורות שום התחייבויות בנושא הגרעין לא ייכנסו לתוקף עד להגעה להסכם כולל. עוד נטען כי הדיאלוג בנוגע ללבנון ולביטחון האזורי יימשך לאחר ההסכם.

23:31 - שר החוץ עראקצ'י: איראן לא תתפשר על "הקווים האדומים" שלה

סוכנות הידיעות תסנים מדווחת שדובר משרד החוץ האיראני אומר שקטר ופקיסטן פעילות כמתווכות, אך פעולות ארה"ב משפיעות על התהליך הדיפלומטי. שר החוץ עראקצ'י: איראן לא תתפשר על "הקווים האדומים" שלה.

23:15 -נתניהו: על אף שישראל אינה צד למזכר ההבנות - מעריכים את מחויבות הנשיא להוצאת החומר המועשר

לשכת נתניהו: "הנשיא טראמפ שוחח הערב עם ראש הממשלה נתניהו על מזכר ההבנות המתגבש עם איראן לכניסה למשא ומתן. אף שישראל אינה צד למזכר ההבנות, ראש הממשלה הביע את הערכתו למחויבותו של הנשיא טראמפ שההסכם הסופי בגמר המשא ומתן יכלול את הוצאת החומר המועשר, פירוק תשתיות ההעשרה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור".

23:08 - טראמפ: לאיראנים לא יהיה נשק גרעיני

טראמפ אמר שהאיראנים הסכימו שלא יהיה להם נשק גרעיני. "הם לא ירכשו או יפתחו באיזושהי צורה נשק גרעיני". עוד אמר כי על פי ההסכם מצר הורמוז ייפתח מיד. עוד אמר כי ח'מנאי הסכים לעסקה.

22:35 - טראמפ בהצהרה: הגענו להסכם נהדר, נחתום בקרוב"

טראמפ לכתבים בבית הלבן: "הגענו להסכם נהדר. אפשר לסיים את הפרטים בימים הקרובים, נחתום בקורב. המסמכים בשלב די סופי. שוחחתי עם נתניהו".

"מצר הורמוז ייפתח ברגע שנחתום. אולי נחתום בסוף השבוע הקרוב. החתימה תהיה באירופה, סגן הנשיא ואנס יהיה שם".

22:15 - סוכנות הידיעות האיראנית פארס: "הסבירות שההסכם יאושר גבוהה"

סוכנות הידיעות האיראנית פארס: "בהתחשב בכך שארה"ב הסכימה לטקסט שהוצע על ידי איראן, הסבירות שהטקסט יאושר על ידי איראן היא גבוהה". עוד הובהר כי "ההסכם טרם אושר סופית".

22:08 - דיון הערכת המצב של רה"מ בוטל; נתניהו צפוי לשוחח עם טראמפ

דיון הערכת המצב של ראש הממשלה פוזר הערב זמן קצר לאחר שהחל בשל "שיחה מדינית שצפויה לנתניהו". מקור המעורה בפרטים: הוא צפוי לשוחח עם טראמפ.

הכרזת הנשיא טראמפ תפסה את בדרג המדיני והצבאי במפתיע - לא התקבלה הודעה מוקדמת מארה"ב. בכיר ישראלי סיפר לחדשות 12: מוג'תבא חמינאי למיטב ידיעתנו עוד לא אישר את ההסכם, לא מכירים הגעה למסמך מסגרת סופי.

21:42 - האיראנים לעגו לטראמפ: "הצהיר כבר 38 פעמים שעסקה מתקרבת"

סוכנות הידיעות האיראנית תסנים לעגה: "טראמפ הצהיר 38 פעמים שעסקה מתקרבת. בתוך שלושה ימים בלבד הוא 'שלח בדמיונו' את סגנו לפקיסטן ארבע פעמים".

"כל עוד איראן לא תודיע בעצמה על קיומה של הבנה או הסכמה אפשרית, יש להתייחס לדיווחיו של טראמפ בנושא כחלק משורת המסרים הקודמים שלו", סיכמו.

21:41 - גורם ישראלי לחדשות 12: "לא מכירים הגעה להסכם"

21:37 - גורמים איראנים: הושגה "הסכמה עקרונית" על מזכר הבנות

גורמים איראנים אמרו למדינות האזור כי הושגה הסכמה "עקרונית" על מזכר ההבנות, אך עדיין נדרש אישור של מוג'תבא ח'מנאי.

21:35 - המו"מ בתיווך הקטארי שהוביל להצהרת טראמפ - והפערים

אתמול התנהל בטהרן מו"מ אל תוך הלילה בין השליח הקטארי עלי אל-ת'וואדי לבין שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י בנסיון לגשר על הפערים שנותרו בין ארה"ב לאיראן. אל-ת'וואדי עמד בקשר ישיר עם הבין הלבן במהלך המו"מ.

שלושה מקורות שמעורים בנושא אמרו בסיום המו״מ הושגה הסכמה על נוסח ההסכם. המקורות ציינו כי הקטארים טוענים שהושגה התקדמות בשיחות בטהרן בשלושה נושאים:

- מנגנון שחרור הכספים האיראנים המוקפאים - הנושא הכי חשוב עבור האיראנים.

- ההסדרים לפתיחת מצר הורמוז מחדש.

- כיצד יתנהל המו"מ על תכנית הגרעין של איראן במהלך 60 הימים של הפסקת האש.

לפי המקורות, האיראנים עדכנו בשיחות שקיימו עם כמה מדינות ביום חמישי בבוקר כי בשיחות בטהרן הושגה הסכמה עקרונית עם ארה״ב על נוסח ההסכם, אך הדגישו שהמנהיג העליון מוג'תבא ח'אמנאי צריך לתת אישור סופי. המקורות ציינו שגם האיראנים וגם הקטארים הדגישו שהתקיפות האמריקאיות במהלך הלילה עוררו חשדנות רבה בצד האיראני לגבי כוונותיו של טראמפ.

פורסם לראשונה ב-N12