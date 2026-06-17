כנס TECH IL יתמקד במגמות בתעשיית הטכנולוגיה, אתגרי המט"ח, האקזיטים הגדולים בסייבר והפריחה בדיפנס טק. הכנס מכניס את בכירי התעשייה למפגש מיוחד, שבמסגרתו נחשוף את רשימת "עשרת הסטארט-אפים המבטיחים" של גלובס אשר דורגו בידי מספר שיא של 100 קרנות הון סיכון.

בין המשתתפים: עמי לוטבק ממייסדי וויז, שלמה קרמר, ליעד אגמון, מיכל ברוורמן בלומנשטיק, חמוטל מרידור, אייל פרוינד מ-ESOP והילה זיגמן. מושב מיוחד יוקדש לתעשיית הדיפנס-טק בהשתתפות מפקד חיל האוויר לשעבר ושותף מייסד של

Ace capital partners עמיקם נורקין ומנכ"ל אונדס אושרי לוגסי.

תוכנית הכנס

08:30 התכנסות וקפה

09:30 מושב פתיחה

אלונה בר און, מו"ל גלובס

שלמה קרמר, מייסד ומנכ"ל Cato Network

Long על ההייטק הישראלי

אייל פרוינד, מנכ"ל הפניקס ESOP

10:25 מתכנת ומורה רוחני: הצד הלא שגרתי של הבינה המלאכותית

ליעד אגמון, מנכ"ל סאנסיי

10:45 איך AI משנה את עולם הסייבר

הילה זיגמן, שותפה מנהלת, סייברסטארטס

11:05 בשדה הקרב ובבורסה: סיפור ההצלחה של הדיפנס־טק הישראלי

עמיקם נורקין, מפקד חיל האוויר לשעבר ושותף מייסד, Ace Capital Partners

חמוטל מרידור, נשיאה ושותפה מייסדת, קלע

חן גולן, יו"ר ומייסד נקסט ויז'ן

ד"ר יהודית הוכרמן-פרומר, סמנכ"לית הנדסה ראשית, אונדס ישראל

11:30 המיזוגים והרכישות שעשויים להביא לפתרון בעיית הרחפנים

אושרי לוגסי, מנכ"ל משותף אונדס ישראל (מצולם)

11:45 לקראת הכרזת הסטארט-אפים המבטיחים

מיכל ברוורמן-בלומנשטיק, מנכ"לית מיקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח

בשיחה עם זוהר עיני, מנכ"ל Port

12:05 AI - השחקן שלא מתעייף בדקה התשעים

ניצן גוטמן, מייסד ומנכ"ל Voicenter

12:20 ההייטק על צומת דרכים

כרם נבו, סמנכ"לית צמיחה, רשות החדשנות

12:35 כשהשוק זז: מיזוגים, רכישות והשקעות בהיי־טק

עו"ד ערן יניב, שותף וראש מחלקת היי־טק (במשותף), פישר (FBC)

12:50 בין קלוד לשער הדולר: האם ההיי־טק הישראלי ימשיך לצמוח ב־2026

תומר ציקורל, מנהל השקעות טכנולוגיה, הפניקס קפיטל פרטנרס

רז מנגל, שותף כללי, גרינפילד פרטנרס

משה שלו, מייסד שותף ו-Decart ,CPO

מקסים בר קוגן, מנכ"ל ומייסד, Onyx Security

אריק קליינשטיין, שותף מייסד, גלילות קפיטל

13:20 מאחורי האקזיט הגדול בתולדות ישראל

עמי לוטבק, מייסד-שותף, WIZ

13:40 ***חשיפת הסטארטאפים המבטיחים לשנת 2026***

ע"פ דירוג 100 קרנות הון סיכון

14:00 ארוחת צהריים ומינגלינג

15:00 חוזרים לעבודה

***גילוי מלא. גלובס מודה לשותפים שסייעו לנו לקיים את כנס TECH IL: קבוצת הפניקס, הפניקס ESOP, אונדס ישראל, מיקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח, פישר (FBC), Voicenter וכן לסייברסטארטס ולרשות החדשנות.