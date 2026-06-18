מהו שיר הנושא בסרט "קופה ראשית"?

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1. איזו מעצמה מערבית חתמה עם איראן על הסכם "אטום למען השלום" בשנות ה-50 וסיפקה לה את כור המחקר הגרעיני הראשון שלה?

2. באיזו מדינה האזרחים משתתפים באופן ישיר בתהליך החקיקה, על ידי משאלי עם קבועים מספר פעמים בשנה?

3. מאיזה חומר טבעי ונפוץ מאוד מפיקים את הסיליקון המשמש כבסיס לייצור שבבים?

4. מיהו כדורגלן העבר שקיבל כוכב בשדרת הכוכבים בהוליווד בשבוע שעבר?

5. ומה היה צבע השטיח עליו צעד במקום האדום המסורתי?

6. בסלנג, איזה מושג משמש (בעיקר בספורט ובמוזיקה) כדי לתאר אדם שהגיע לצמרת המוחלטת בתחומו?

7. איזה מלך בבלי נכנס להיסטוריה היהודית כמחריבו של בית המקדש הראשון והאיש שהגלה את העם לבבל?

8. ואיזו אימפריה מסופוטמית הייתה האחרונה שנשלטה על ידי שושלת מקומית (לפני שהאזור נכבש על ידי אימפריות זרות)?

9. איזה חג חילוני נחגג מדי שנה ב-16 ביוני בדבלין?

10. הסרט הביוגרפי "מייקל" הפך השבוע רשמית לסרט הביוגרפי המוזיקלי הרווחי ביותר בכל הזמנים, את איזה סרט הדיח מהתואר?

11. מי כתבה והלחינה את השיר "במקום הכי נמוך בתל אביב"?

12. ומהו שיר הנושא בסרט "קופה ראשית"?

13. מה הבונוס שקיבל כובש השער הקטארי במשחק מול שווייץ?

14. על שם מי קרויה גבעת אולגה?

15. מה מקור המילה אוניברסיטה?