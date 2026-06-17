הסכם סופי? שעון החול עומד להתהפך - והדרג המדיני הוזהר

עדכונים שוטפים

22:01 - בדרך לחתימה? ההערכות המודיעיניות בישראל: איראן מתכוונת לנצל את 60 הימים כדי למשוך זמן

אחרי החתימה הצפויה ביום שישי הקרוב יתהפך שעון החול ולאיראן יהיו 60 ימים להגיע להסכם סופי מול ממשל טראמפ. בישראל חוששים מאוד מפרק הזמן הזה, שבו עתידה איראן לקבל הקלות משמעותיות הן בסנקציות הכלכליות והן במסחר הדלק והנפט.

ההערכות המודיעיניות בישראל, כפי שנמסרו ביממות האחרונות לדרג המדיני, מצביעות על כך שבסבירות גבוהה המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי לא רוצה להגיע להסכם סופי. כלומר, המשא ומתן שמקיימים משמרות המהפכה כמו גם אישור הסכם המסגרת נובע מרצון לשחרר את מצר הורמוז ולקבל זריקת מרץ כלכלית מארה"ב. לכתבה המלאה

21:34 - איראן מאיימת: "תגובה קשה" אם ישראל לא תפסיק את התקיפות בדרום לבנון

מפקדת ח'אתם אל-אנביא, המפקדה הצבאית העליונה של איראן האשימה את ישראל בהפרת הפסקת האש בדרום לבנון לפחות 84 פעמים מאז ההכרזה על סיום המלחמה, והזהירה כי אם התקיפות יימשכו - ישראל תיתקל ב"תגובה קשה" מצד הכוחות המזוינים של הרפובליקה האסלאמית.

20:00 - עיקרי מזכר ההבנות שעליו חתמו ארה"ב ואיראן

עיקרי מזכר ההבנות בין ארה"ב לאיראן כוללים התחייבות איראנית שלא לפתח נשק גרעיני, כך נחשף אמש (שני) ב"מהדורה המרכזית" של חדשות 12. כצפוי, המסמך חושף שנושא החומר המועשר נדחה לדיון עתידי על ההסכם הסופי, שיתקיים במהלך החודשיים שאחרי החתימה על מזכר ההבנות. אלה עיקרי המתווה:

1. איראן, ארה"ב ובנות הברית שלהן, יפסיקו את מעשי האיבה, כולל בלבנון

2. איראן שבה ומדגישה את מחויבותה לא לפתח או לרכוש נשק גרעיני

3. ארה"ב ואיראן מתחייבות לפתור את סוגיית סילוק מאגר האורניום המועשר

4. ארה"ב ואיראן ידונו על נושא ההעשרה ועל צרכיה הגרעיניים של איראן

5. איראן תשמור על סטטוס קוו בתוכנית הגרעין שלה כל עוד נמשך המו"מ

6. ארה"ב תסיר את המצור הימי, לא תטיל סנקציות חדשות ולא תתגבר את הכוחות באזור במהלך המו"מ

7. איראן תבצע את הסידורים הנדרשים, להבטחת מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים במצר הורמוז, ללא תשלום, במשך 60 ימים

8. ארה"ב מתחייבת להפוך את הנכסים המוקפאים האיראנים לזמינים לשימוש עם יישום מזכר ההבנות

9. אם יושג הסכם סופי, ארה"ב תסיג את כוחותיה בתוך 30 יום ותבטל את כל הסנקציות על איראן

10. כל הסכם סופי יכלול תוכנית להקמת קרן בהיקף של 300 מיליארד דולר עבור שיקום איראן. לכתבה המלאה

18:22 - קאליבאף ליו"ר הפרלמנט הלבנוני: "המלחמה חייבת להסתיים גם בלבנון"

יו"ר הפרלמנט האיראני קליבאף אמר בשיחה עם יו"ר הפרלמנט הלבנוני נביה ברי כי "על ישראל לסגת מהאזורים הכבושים בלבנון", ועל תושבי דרום לבנון לשוב לבתיהם. קליבאף הוסיף: "המלחמה חייבת להסתיים בכל החזיתות כולל בלבנון".

פורסם לראשונה ב-N12