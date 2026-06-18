הצפת ערך ראשונה ללאומי פרטנרס תחת ניהולו של ויקטור וקרט. קצת יותר מחצי שנה אחרי שנכנסו לשותפות עם איש העסקים עופר ינאי בחברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י , זרוע ההשקעות של הבנק מפרקת את השותפות ועוברת להשקעה ישירה בחברה. על פי ההערכות, המהלך צפוי להניב לה רווח של 250-300 מיליון שקל.

במסגרת המהלך, לאומי פרטנרס מכרה לינאי את כלל החזקותיה בינאי גרופ, החברה שבאמצעותה החזיקו במשותף בשליטה בנופר. במקביל, מכר ינאי ללאומי מניות נופר המהוות כ-5% מהחברה. כך שלאחר השלמת המהלך, מחזיק ינאי בכ-28.6% ממניות נופר.

בנוסף, צפויה נופר לפרוע את ההלוואה שהועמדה לה בידי לאומי בהיקף של 450 מיליון שקל, באמצעות גיוס חוב מגופים פיננסיים אחרים. בעקבות המעבר מאחזקה עקיפה בחברת להחזקה ישירה, לצד פירעון החוב המוקדם, צפויה לאומי פרטנרס לרשום רווח מוערך של 250-300, על ההשקעה אותה ביצעו כאמור לפני קצת יותר מחצי שנה. ברקע, מאז ההשקעה, עלתה מניית נופר אנרגיה בכ-116%, והיא נסחרת כעת לפי שווי של כ-7.6 מיליארד שקל.

המהלך של לאומי פרטנרס מגיע לאחר שבחודש נובמבר האחרון היא דיווחה על הקמת חברה משותפת עם ינאי ("עופר ינאי גרופ"), שאליה הועברו רוב מניותיו בנופר ושבה החזיקו ינאי ב-80% ולאומי ב-20%. מהלך במסגרתו השקיעה לאומי פרטנרס 150 מיליון שקל בחברה המשותפת (כנגד הקצאת המניות) וכן העמידה לה הלוואה של 450 מיליון שקל .

"השילוב בין מבנה השקעה שכלל רכיבי הון וחוב לבין העלייה המשמעותית בשווי נופר אנרגיה אפשר לנו לבצע הצפת ערך משמעותית בזמן שיא", מסר ויקטור וקרט, מנכ"ל לאומי פרטנרס. "ההחלטה לעבור להחזקה ישירה בנופר אנרגיה משקפת את האמון המתמשך שלנו בפוטנציאל הצמיחה של נופר, באיכות הנכסים והפרויקטים שבבעלותה וביכולותיו של עופר ינאי וצוות ההנהלה שלו להמשיך לייצר ערך לבעלי המניות בשנים הקרובות".

עופר ינאי, בעל השליטה בנופר אנרגיה, ציין כי "העסקה משקפת את הצפת הערך המשמעותית שנוצרה בתקופה האחרונה בנופר אנרגיה. העלייה בשווי החברה אפשרה לנו למחזר את המימון בתנאים טובים משמעותית, לפרוע בפירעון מוקדם את החוב ללאומי פרטנרס ולהמשיך את פיתוח הפעילות העסקית מעמדה פיננסית חזקה יותר. אני שמח שלאומי פרטנרס ממשיכה להביע אמון בפוטנציאל העתידי של החברה ובדרך שאנחנו מתווים לה".