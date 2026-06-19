משרד החוץ השוויצרי: בוטלו השיחות בין ארה"ב לאיראן היום

עדכונים שוטפים

08:05 - צה"ל מאשר את התקיפות: "צה"ל תקף לאורך הלילה וממשיך לתקוף מחבלים ותשתיות טרור של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. התקיפות בוצעו לאחר הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש"

07:47 - המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן מזהירה בהודעה שפרסמה הבוקר בעניין מזכר ההבנות: "אם תתרחש הפרה או עבירה מצד ארה"ב - יינקטו צעדים נגדיים בהתאם לתוכנית שנקבעה מראש"

07:21 - משרד החוץ של שווייץ: השיחות המתוכננות להיום בין ארה"ב לאיראן לא יתקיימו

07:09 - לאחר לילה של הפצצות באזור נבטיה והסביבה - בדרום לבנון מדווחים על יותר מ-20 תקיפות אוויריות בין נהר הליטאני לנהר הזהראני. בתיעוד: כפר עדשית שמדרום לבופור

06:51 - כתבת רשת "א-שרק" בוושינגטון מדווחת כי גם סגן הנשיא ואנס אינו מגיע לפי שעה לשוויץ, בשל המצב בלבנון. מוקדם יותר הודיעה איראן על השעיית הגעת המשלחת מטעמה לשיחות עקב המשך תקיפות צה"ל בלבנון

06:47 - דיווחים על תקיפות צה"ל לפנות בוקר בדרום לבנון. ההפצצות התמקדו בכפר תבנית ובהר עלי טאהר, אזור נבטיה

04:17 - הבית הלבן: סגן הנשיא ואנס דוחה את יציאתו לשיחות עם איראן. בכיר אמריקאי העריך שטענות איראניות בנוגע להפרות לכאורה של הפסקת האש בלבנון בידי ישראל עשויות להיות הסיבה לכך שהשיחות בשווייץ לא יתקיימו היום

00:25 - ערוץ אל-מיאדין המקורב לחיזבאללה דיווח הערב כי חברי המשלחת האיראנית ביטלו את נסיעתם לשווייץ מחר בשל המשך תקיפות צה"ל בלבנון

00:09 - אחרי ההודעה של יו"ר הפרלמנט הלבנוני, שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר ומי שמנהל את המו"מ עם לבנון, מצייץ: ישראל נותרה מחויבת להסכם הפסקת האש, אם חיזבאללה לא יפר את ההסכם, הוא יישמר

23:13 - דיווח ב-AP: סטיב וויטקוף, שליחו של טראמפ, אמר למחוקקים אמריקנים בתדרוך פרטי כי איראן תזמין את הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית לבדוק את מתקניה הגרעיניים, ותתחיל בעבודה שמטרתה לזהות ולאתר את מיקומו של החומר המועשר שבידי טהראן

הכתבה פורסמה לראשונה ב-N12