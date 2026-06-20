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בארץ דיווח: שליחי טראמפ בדרך לשווייץ, שם צפוי להתקיים שיח עם איראן
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בכיר אמריקאי: שליחי טראמפ בדרך לשווייץ, שם צפוי להתקיים שיח עם איראן

שליח הבית הלבן סטיב וויטקוף עושה את דרכו לשווייץ, שם צפוי להתקיים הסבב הראשון של השיחות עם איראן •  בלבנון טוענים: צה"ל תקף בדרום המדינה, לפחות חמישה בני אדם נהרגו • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס פורסם: 08:04 עודכן: 09:07
דונלד טראמפ, נשיא ארה''ב ומוג'תבא ח'אמנאי, המנהיג העליון של איראן / צילום: AP
דונלד טראמפ, נשיא ארה''ב ומוג'תבא ח'אמנאי, המנהיג העליון של איראן / צילום: AP

עדכונים שוטפים:

08:59 - דיווחים על תקיפות צה"ל בכפר רומאן בדרום לבנון

08:24 - בלבנון טוענים: צה"ל תקף בדרום המדינה, לפחות חמישה בני אדם נהרגו

07:16 - דיווח בלבנון על גל תקיפות של צה"ל בדרום המדינה

03:00 - שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י מתכנן לצאת לשווייץ היום, כך לפי מקור המעורה בפרטים. לדברי המקור, התוכנית עדיין עשויה להשתנות, כפוף למצב בלבנון

02:00 - בכיר אמריקאי: וויטקוף בדרכו לשווייץ, שם צפוי להתקיים הסבב הראשון של השיחות עם איראן

שליח הבית הלבן סטיב וויטקוף עושה את דרכו לשווייץ, שם צפוי להתקיים הסבב הראשון של השיחות עם איראן על הסכם גרעין אפשרי, שליחו השני של נשיא ארצות הברית טראמפ, ג'ארד קושנר, כבר בשווייץ, כך אמר הלילה (בין שישי לשבת) בכיר אמריקאי ל-N12. לקריאת הכתבה

פורסם לראשונה ב-N12