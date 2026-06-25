עדכוניפ שוטפים

06:37 - יממה אחרי שהסנאט הצביע להגביל את סמכויות טראמפ במלחמה עם איראן הוא חוזר בו, ובהתנגדות של 50 סנאטורים לעומת 47 תומכים - דחה הצעה חדשה לקדם הצעת החלטה דומה במסגרת חוק סמכויות המלחמה. טראמפ כתב: "וואו! הסנאט בדיוק שינה את ההצבעה שלו בנושא איראן. ראנד פול וביל קסידי שינו את עמדתם. תודה למנהיג ג'ון ת'ון, ללינדסי גרהאם, לברני מורנו ולכל השאר. ההצבעה הזו מעבירה מסר ברור לאיראן!"

04:47 - משמרות המהפכה של איראן מאיימות: שיט במצר הורמוז ללא תיאום איראני הוא דבר "לא מקובל ומסוכן". ספינות שיפרו את המסלול המותר - "יעמדו בפני צעדים"

03:25 - דיווח ברויטרס: חמש ספינות דרום-קוריאניות יצאו ממצר הורמוז

01:24 - המשטרה חילצה חייל צה"ל מהעיירה הפלסטינית תרקומיא הסמוכה לחברון. מנגנוני הביטחון דיווחו על אדם הלבוש במדי צה"ל שנמצא בלב העיירה, ולאחר פעילות של שוטרי תחנת חברון הוא הועבר למקום בטוח. החשוד הוא חייל צה"ל בשירות סדיר, תושב הדרום - מסתמן כי הרקע להימצאותו במקום הוא פלילי

23:49 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען כי נשיא טורקיה ארדואן "לא אוהב את ישראל" ויכול היה להצטרף למלחמה לצד איראן, אך לדבריו ביקש ממנו שלא להתערב. "הוא הקשיב לי", אמר טראמפ

21:59 - ראאד אבו אלקיעאן, עובד קבלן של משרד הביטחון נהרג בקריסת מבנה בעזה



עובד קבלן של משרד הביטחון נהרג היום (ג') בקריסת מבנה בעזה. האירוע התרחש ב-13:00 בצוהריים באזור ג'באליה. הכוח פעל בהרס של מבנים. מבנה קרס על עובד הקבלן שפעל במקום עם באגר.

מצה"ל נמסר כי כחלק מהפעילות ברצועת עזה, עובד בחברה קבלנית שמבצעת עבודות הנדסיות מטעם משרד הביטחון נהרג כתוצאה מתאונה מבצעית. משפחתו עודכנה. לקריאת הכתבה

פורסם לראשונה ב-N12