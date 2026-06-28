ארה"ב תקפה שוב מטרות איראניות במצר הורמוז

עדכונים שוטפים

05:12 - בכיר אמריקאי מאשר בשיחה עם רויטרס: איראן שיגרה טילים וכטב"מים לעבר בחרין וכווית. לדברי הבכיר, אין נפגעים בנפש בעקבות המתקפה - ולא נגרם נזק משמעותי למתקנים ששייכים לארה"ב באזור

03:58 - צבא ארה"ב תקף שוב מטרות איראניות במצר הורמוז

חילופי המהלומות בין ארה"ב לאיראן נמשכים בלילה השני ברציפות. צבא ארה"ב תקף יעדים באיראן בתגובה לתקיפה איראנית נגד מכלית נפט שנשאה את דגל פנמה. בין יעדי התקיפות: מערכות תקשורת, אתרי הגנה אווירית ומתקני אחסון כטב"מים. התקיפות בוצעו בתגובה למתקפה איראנית נגד מכלית שנשאה את דגל פנמה.

"נתנו להם הזדמנות לכבד את הפסקת האש - הם לא עשו זאת". איראן תקפה בתגובה בבחרין ובכווית - וטראמפ שיגר איום דרמטי: "ייתכן שיגיע הרגע שבו איראן תחדל מלהתקיים". לכתבה המלאה

03:47 - משמרות המהפכה קיבלו אחריות על המתקפה נגד בחרין וכווית - כך על פי דיווח בסוכנות הידיעות תנסים: "כל כלי שיט שיפר את הריבונות יטופל מעתב בכוח רב יותר. כל תוקפנות מצד האויב תזכה לתגובה מוחצת"

20:50 - אחרי הסכם המסגרת עם לבנון: רה"מ נתניהו במסיבת עיתונאים

אחרי חתימת הסכם המסגרת עם לבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים אמש (שבת) מסיבת עיתונאים. נתניהו אמר על חתימת ההסכם: "ממשלת לבנון גילתה אומץ רב, זו מכה גדולה לאיראן ולחיזבאללה; נישאר בבופור".

נתניהו הוסיף: "ביממה האחרונה איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה - והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם ירו משטח לבנון ואיראן על ישראל ושאנחנו לא נפעל זה לא קרה וזה גם לא יקרה. לא במשמרת שלי". הוד הדגיש: "כפי שעשיתי במשך עשרות שנים, אני עומד בתוקף על זכותנו לפעול נגד אויבינו. כך נהגנו גם עכשיו. אחרי שחיזבאללה ירה לשטח ישראל הוריתי לצה"ל לתקוף מטרות טרור בביירות ולחסל שם פעילי חיזבאללה. עשינו זאת". לכתבה המלאה

20:39 - צה"ל: וליד הניה, סגן מפקד פלוגת נוח'בה ואחיינו של איסמאעיל הנייה, חוסל בעזה



20:20 - מאחורי הקלעים של חתימת ההסכם בין ישראל ללבנון

הסכם המסגרת והנספח הביטחוני בין ישראל ולבנון נחתמו אמש (שישי) לאחר מרתון של שיחות שהתקיים לאורך השבוע בארצות הברית. ההסכם מסדיר את הנסיגה וקובע את מסגרת היחסים הביטחוניים בין המדינות. 4 מפגשים נערכו בין הצדדים עד לחתימה, והן כללו עליות ומורדות. מהלחץ של הממשל האמריקני, ההאשמות של ישראל ולבנון כלפי הבית הלבן, ושיחת השגריר הישראלי עם נתניהו.

הצדדים עבדו על שלושה מסמכים - הסכם מסגרת, נספח ביטחוני והסכם על נסיגה. השיחות התקיימו במסלול ביטחוני בין קצינים ומסלול מדיני בין דיפלומטים. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12