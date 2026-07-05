רשות מקרקעי ישראל "מחזירה לחיים" תוכנית בצפון בני ברק, שאושרה כבר לפני קרוב ל־20 שנה וטרם מומשה - הפעם עם פי מספר דירות גדול פי עשרה.

לאחרונה פרסמה הרשות מכרז חדש, ב"מתחם הציפור" בצפון העיר, בשטח של תוכנית שאושרה כבר ב־2009. הרעיון הוא ליזום תוכנית חדשה, מוטה בעיקר למגורים, בתקווה שזו תתממש כעת במלואה.

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המכרז, בשטח של כ־109 דונמים, מיועד להקמת 947 יחידות דיור. מדובר ב"מכרז ייזום", אשר מעניק לזוכה בו לא רק את זכויות החכירה על הקרקע, במטרה לבנות עליה את יחידות הדיור החדשות, אלא גם הרשאה לתכנון המקרקעין - קרי קידום תכנון חדש לקרקע - למשך חמש שנים. את התקופה הזו יוכל הזוכה להאריך בעוד שנה. השטח עצמו נמצא מצפון לציר ז'בוטינסקי ומדרום לכביש אם המושבות, וצמוד לכביש 4 ממערב.

כך, למעשה, מקדמת רשות מקרקעי ישראל גיבוש תוכנית חדשה למתחם, שבגרסתו המאושרת מ־2009 היה אמור להיות מתחם לתעסוקה ומסחר, עם מעט שטחי מגורים - עבור 92 יח"ד בלבד. התכנון החדש מגדיל את מספר יחידות הדיור פי עשרה כמעט, ומוסיף לו גם 4,000 מ"ר שטחי מסחר.

תוכנית דומה נדחתה ב-2020

מטרתה של התוכנית המקורית, בב/708, הייתה תכנון מחדש של המתחם, אזור חקלאי במקורו הכולל גם דרך ושטח ציבורי פתוח, לאזור תעסוקה, אזור מגורים מיוחד, שטחים למבני ציבור ועוד. גם כיום, השטח - 130 דונם בתוכנית המקורית - הוא בעיקרו שטח פתוח שאינו כולל כמעט בינוי. בשנת 2018 הוגשה לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב תוכנית חדשה למתחם, "צפון מזרח בני ברק" שהציעה 947 יחידות דיור במתחם ועוד 4,000 מ"ר של שטחי מסחר - כמו שמציע כעת המכרז החדש של רמ"י - אך היא נדחתה באמצע 2020 ולא התקדמה לאישור.

כעת, כך נראה, מנסה רמ"י לקדם שוב את התכנון הזה באמצעות אותו מכרז ייזום שפרסמה לאחרונה. חוברת המכרז, המאפשרת הגשת הצעות, טרם פורסמה באופן רשמי וצפויה להתפרסם במהלך החודש הנוכחי. תאריך הסגירה של המכרז, נכון לעכשיו, מתוכנן לתחילת אוקטובר השנה.

מרשות מקרקעי ישראל נמסר: "מדובר במכרז ייזום על בסיס פרוגרמה, המכרז נועד לשינוי תכנוני בתיאום עם הרשות המקומית. גרסה מעודכנת של התכנון תצורף לחוברת המכרז".