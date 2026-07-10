סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

15:05

המסחר בבורסות וול סטריט נסגר אתמול בעליות נאות: מדד נאסד"ק עלה ב־1.3%, S&P התרומם ב-0.8% ודאו ג'ונס ב-0.3%, אך ירד בסיכום שבועי וקטע ארבעה שבועות רצופים של עליות, הראלי הכי ארוך שלו.

מניות השבבים הגדולות הובילו את העליות בוול סטריט, כאשר המשקיעים התעלמו מההסלמה המחודשת בין ארה"ב לאיראן והתמקדו בסיפור הבינה המלאכותית. במקביל, הירידה במחירי הנפט סייעה גם היא לסנטימנט החיובי בשווקים.

היום, החוזים העתידיים מאותתים על מגמה מעורבת בפתיחת המסחר. החוזים על הדאו ג'ונס מתרוממים ב-0.13%, אך החוזים על הנאסד"ק מאבדים 0.54% והחוזים על ה-S&P 500 יורדים 0.14%.

האירוע המרכזי של היום שהמשקיעים מחכים לו הוא יומה הראשון במסחר של ענקית שבבי הזיכרון הדרום-קוריאנית, SK Hynix, שהשלימה הלילה את הנפקת המניות הגדולה ביותר אי פעם של חברה זרה בארה"ב, ותחל להיסחר היום (ו') בנאסד"ק.

החברה, המשמשת כספקית של רכיבי זיכרון מתקדמים (HBM) עבור מעבדי הבינה המלאכותית של אנבידיה, גייסה סכום שיא של 26.5 מיליארד דולר.

ההנפקה מגיעה לאחר שנת שיא שבה המנייה יותר משילשה את ערכה (זינוק של כ-240%) בבורסה בסיאול, מה שהקפיץ את שווי השוק של החברה אל מעל לרף הטריליון דולר כבר בחודש מאי.

במסגרת המהלך בוול סטריט, שזכה לביקושי יתר חריגים של פי 7 מההיצע, גייסה SK Hynix כאמור סכום של 26.5 מיליארד דולר באמצעות הנפקת תעודות פיקדון אמריקאיות (ADR). בעוד שההון שנאסף יתמוך חלקית בתוכניות ההתרחבות של החברה, האנליסטים מדגישים כי עיקר תקציבי העתק להקמת המפעלים ימומנו בכלל מתזרים המזומנים הפנימי והחזק שלה.

בהתאם לכך, הערך המרכזי של המהלך הוא אסטרטגי - השגת גישה ישירה למאגר ההון העמוק בעולם, פתיחת דלת לפעילות מורחבת בשוק האמריקאי, וניסיון ראשון מסוגו לצמצם את "הנחת קוריאה" ההיסטורית.

בצד המאקרו - מספר תביעות האבטלה השבועיות ירד ב-2,000 ל-215,000, נתון חיובי מהצפי. מנגד, יש דאגה מסביב לגובה התשואות שממשיך ללחוץ על הסנטימנט.

תשואת האג"ח ל-10 שנים עומדת סביב 4.54%, ותשואת השנתיים סביב 4.17%. הסוחרים מתמחרים כרגע סיכוי של כ-79% שהפד ישאיר את הריבית ללא שינוי בהתכנסותו הקרובה החודש, אך התשואות הגבוהות באופן עקבי ממשיכות להעלות עלות משכנתאות, הלוואות רכב ואשראי עסקי, ומשאירות על השולחן אפשרות להעלאת ריבית נוספת מצד הפד.

שוק הקריפטו מעיד על אופטימיות: שוק הקריפטו הכולל עלה 1.9% ביממה האחרונה, כשביטקוין ואת'ריום התקדמו במתינות, עם שווי שוק כולל של 2.25 טריליון דולר ומחזור מסחר יומי של כ-60.3 מיליארד דולר.

מחיר הביטקוין נסחר הבוקר באזור 64 אלף דולר, כשהוא עדיין רחוק משמעותית מהשיא של אוקטובר 2025. את'ריום נסחר סביב 1,747 דולר.

בשווקי העולם, המתיחות המחודשת במזרח התיכון, שכללה תקיפות איראניות על ספינות מסחריות ותגובה אמריקאית, עוררה חששות כבדים לגבי אספקת האנרגיה והקפיצה את מחירי הנפט. עם זאת, סימנים להמשך המאמצים הדיפלומטיים מצליחים הבוקר להרגיע מעט את השווקים. ברקע, פסגת נאט"ו בטורקיה ננעלה באכזבה עבור הנשיא טראמפ, שעזב ללא התחייבויות חדשות מצד ברית ההגנה לסיוע בעימות מול טהרן, ואמר: "הם לא היו מוכנים לעזור לנו".

הנפט הוא הסיפור הגיאופוליטי המרכזי כרגע. בשוק הסחורות והאנרגיה, סוכנות האנרגיה הבינלאומית מדווחת כי הביקוש העולמי לנפט צפוי להצטמצם השנה ב-1 מיליון חביות ביום - הירידה השנתית הראשונה בביקושים מאז שיא משבר הקורונה ב-2020. בסוכנות מדגישים כי ההתכווצות "מוטה באופן מובהק במונחים אזוריים" בשל סגירת מצר הורמוז, ששיתקה את יצוא האנרגיה מהמפרץ הפרסי בעקבות המלחמה בין ארה"ב לאיראן.

כלכלני ה-IEA מזהירים כי אף שמתפתחת מגמת התאוששות, "התחזית כולה נשענת על ההנחה שתנועת המיכליות במצר תתאושש בהדרגה, מה שיאפשר ליצרניות להפעיל מחדש שדות נפט שהושבתו". עוד הוסיפו בסוכנות כי חילופי האש האחרונים השבוע "ממחישים את הסיכון הקיים ללא הגעה להסכם שלום, המהווה תנאי הכרחי לנורמליזציה בשווקים".

מחיר הנפט WTI נסחר סביב 72.14 דולר לחבית, וברנט סביב 76.39 דולר, על רקע ההתלקחות המחודשת בין ארה"ב לאיראן שמאיימת לערער את הפסקת האש השברירית במיצרי הורמוז.

השבוע נרשמו טלטלות ברקע תקיפות איראניות על מכליות ליד המיצר, ולאחר מכן משרד האוצר האמריקאי חידש סנקציות על נפט איראני ופיקוד המרכז הכריז על גל תקיפות נגד מטרות צבאיות איראניות. עם זאת, הבוקר דווקא נרשמה ירידה במחירי הנפט הגולמי, מה שתמך בסנטימנט בשוקי המניות - כלומר יש כרגע דעיכה מסוימת בפרמיית המלחמה למרות ההסלמה.

מחיר הזהב ירד לרמה של כ-4,111 דולר לאונקיה (ירידה של 0.7%).