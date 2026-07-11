עדכונים שוטפים

06:42 - טראמפ שיגר איום לאיראן על רקע הקריאות להתנקש בו במהלך הלווייתו של ח'אמנאי.

"1,000 טילים נעולים, טעונים ומכוונים לעבר הרפובליקה האיסלאמית של איראן, ואלפים נוספים יגיעו מיד בעקבותיהם, אם ממשלת איראן תממש את איומה, שהושמע ברחבי הגלובוס, להתנקש, או לנסות להתנקש, בנשיא המכהן של ארצות הברית של אמריקה, ובמקרה הזה, בי!"

05:55 - ארה"ב באולטימטום חדש לאיראן: פרסמו הצהרה פומבית שלפיה מצר הורמוז פתוח

ארצות הברית דרשה מאיראן, הן ישירות והן באמצעות מתווכים אזוריים, לפרסם היום (שבת) הצהרה פומבית שתבהיר כי מצר הורמוז פתוח ותכלול התחייבות שלא לירות לעבר כלי שיט מסחריים העוברים באזור, כך אמרו שלושה בכירים אמריקנים בתדרוך לכתבים ביום שישי. לכתבה המלאה

05:35 - שר החוץ האיראני עראקצ'י מאשים את ארה"ב לאחר שהטילה סנקציות חדשות: איראן עמדה עד כה במילה שלה, בניגוד למה שמכונה שר האוצר האמריקני שמפר את סעיף 9 של מזכר ההבנות. הפרה זו באה בהמשך להפרות ולצעדים מוטעים נוספים של ארה"ב. בדיקת מציאות: רק ציות הדדי יכול להיות

03:57 - נשיא ארה"ב טראמפ שוחח בטלפון עם יורש העצר הסעודי בן סלמאן על המו"מ בין ארה"ב לאיראן. השניים הדגישו את חשיבות ביטחון השיט והניווט הימי, וכן ואת תמיכתם בכל מה שיתרום להשגת ביטחון ויציבות באזור

01:07 - ארצות הברית דרשה מאיראן לפרסם היום הצהרה פומבית שתבהיר כי מצר הורמוז פתוח

פורסם לראשונה ב-N12