הברית הביטחונית מתהדקת: רפאל תייצר מיירטי כיפת ברזל בהודו

חברת רפאל מתכוונת להקים פסי ייצור של מיירטי כיפת ברזל (טמי"ר) בהודו, כך לפי האתר המקומי NDTV. הצעד נועד לשפר את שרשראות הייצור והאספקה, ולאחר המלחמה שמתחוללת בשנים האחרונות וממנה ניכר עד כמה איראן וחיזבאללה מכוונים לתשתיות ביטחוניות - זהו ייצור שיהיה מוגן ממתקפות משטר האייתוללות, בזכות התלות האיראנית בהודו.

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נקודה משמעותית נוספת היא יכולת השיווק של רפאל, שבזכות יצור בהודו - תוכל לשווק למדינות נוספות. הצעד מהווה התרחבות נוספת להתאמת החברות הישראליות לחזון Make in India של ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי, שלפיה מעוניינים להעביר כמה שיותר יכולות ייצור וטכנולוגיה למדינה.

לאחרונה, מנכ"ל משרד הביטחון אלוף (מיל') אמיר ברעם התייחס בנאומו בכנס הרצליה של אוניברסיטת רייכמן למערכת היחסים המתהדקת עם הודו. "המלחמה חידדה לכל הצדדים באזור את מחיר ההתעצמות האיראנית. היא יצרה זהות אינטרסים לגיבוש ברית רחבה יותר - מהודו, דרך איחוד האמירויות ועד יוון וקפריסין", הסביר ברעם. "נקודות החוזק הישראליות בטכנולוגיה, ניסיון מבצעי מוכח וחדשנות ביטחונית, בשילוב עם העוצמה הפיננסית של המפרץ - עשויות לאפשר חזית ביטחונית־כלכלית חדשה. הרחבת השותפויות האסטרטגיות שלנו היא לא תחליף לשותפות עם ארה"ב, אבל הדבר יאפשר להגדיל את מרחב התמרון והעוצמה של ישראל בזירה הבינלאומית ויאפשר לנו לגוון משענות אסטרטגיות".

כינון הברית הזו ניכר מהזירה הביטחונית. הודו, היא יעד הייצוא הביטחוני העיקרי של ישראל, כאשר לפי נתוני מכון שטוקהולם למחקרי שלום היא הייתה היעד ל־29% מהייצוא הביטחוני הישראלי בין השנים 2025-2021. על פי נתוני סיב"ט, האגף לייצוא ביטחוני, סך עסקאות היצוא להודו עמד על כ־20.6 מיליארד דולר בחמש השנים החולפות.

הראשונה באסיה שתייצר מיירטי כיפת ברזל

לצד המכירות, היקף הייצור הביטחוני הישראלי בהודו גדול במיוחד. הוא כולל מערכות הגנה אווירית, טילים מסוגים שונים ומל"טים. במסגרת ההתאמה לתוכנית Make in India של מודי, בין השאר, אלביט משתפת פעולה עם תאגיד אדאני בייצור מל"טים מסדרת הרמס בהודו; התעשייה האווירית מייצרת בשיתוף עם BEL המקומית טילים; ורפאל מפתחת מערכות נשק עם קבוצת קליאני.

הודו תהיה המדינה הראשונה באסיה שתייצר מיירטי כיפת ברזל, כשבשנים האחרונות הרחיבה רפאל את הייצור לארה"ב. בארקנסו, חנכה החברה ב־2024 עם חברת ריית'און (RTX) האמריקאית ובאמצעות חברת הבת R2S, מפעל ייצור בקמדן שבארקנסו, ארה"ב, שבו מיוצרים מיירטי טמיר עבור מערכת ההגנה האווירית כיפת ברזל ו"סקיי האנטר", הגרסה האמריקאית של הטיל המיירט שישמש את המארינס האמריקאי ולקוחות נוספים.

המפעל הוקם בהשקעה של עשרות מיליוני דולרים ומעסיק כ־60 עובדים מקומיים. המפעל יצטרף למתחם הנרחב של ריית'און בפארק התעשייה היילנד המקומי. המיזם המשותף הוכרז באוקטובר 2023, וטקס חנוכת המפעל התקיים במעמד מושלת ארקנסו, שרה האקבי סנדרס - אחותו של שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי.