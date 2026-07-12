עמודי התנועה והגדרות של טסמניה יכולים לנשום לרווחה, לפחות באופן זמני. ניל, כלב ים פילי ששוקל כטונה והפך בשנים האחרונות לאחד התושבים המפורסמים ביותר באי האוסטרלי, שב אל הים לאחר ביקור נוסף ביבשה. בשבועות שבהם שהה באזור הובארט הוא הספיק לחסום כבישים, למעוך גדרות, להתעמת עם מחסומים ולמשוך קהל רב של מעריצים.

בשנים האחרונות, תושבי האיזור כבר התרגלו למראה של כלב העצום משתרע במקום שבחר לעצמו, לעיתים באמצע כביש או לצד תחנת דלק, ומסרב להתרגש מהמכוניות שממתינות או מאנשי הרשויות שמנסים לכוון אותו למקום בטוח יותר. סרטונים שתיעדו אותו דוחף עמודים, לועס קונוסים ומפלס את דרכו דרך מכשולים הפכו אותו לכוכב ברשתות החברתיות ולדמות עם חשבונות מעריצים של מיליוני עוקבים.

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אך הפופולריות של ניל כבר מזמן חרגה מגבולות הרשתות החברתיות. לפי דיווחים בתקשורת המקומית, אוטובוסים של תיירים מגיעים לאזורי החוף שבהם הוא נצפה, וחלק מהמבקרים אף טסים לטסמניה במיוחד כדי לראות מקרוב את כלב הים שהפך לסנסציה עולמית. תעשיית התיירות המקומית כבר נדרשה להתייחס לתופעה, וגופי תיירות וגורמים בענף קראו למבקרים לנהוג באחריות סביב בעל החיים. עבור טסמניה, מדובר בחשיפה בינלאומית יוצאת דופן שנוצרה סביב בעל חיים אחד, אך גם באתגר הולך וגדל של ניהול זרם המבקרים שהוא מושך.

יכול להגיע למשקל של כמה טונות

ניל הוא כלב ים פילי דרומי שנולד בשנת 2020 בחצי האי טסמן, סמוך להובארט. זו אינה סביבת הרבייה הרגילה של בני מינו, שנוטים להתקבץ באיים תת־אנטארקטיים מרוחקים בדרום האוקיינוס. כאשר אותר כגור שמשקלו כ־40 ק"ג, אנשי מחלקת משאבי הטבע והסביבה של טסמניה חששו שלא ישרוד והעבירו אותו למקום בטוח יותר.

לדברי ד"ר קריס קרליון מהמחלקה, ללא ההתערבות האנושית ניל ככל הנראה היה טובע. מאז עוקבים אנשי המקצוע אחר תנועותיו ומסייעים בניהול ביקוריו באזור. בשל נטייתם של כלבי ים לשוב למקום שבו נולדו, ניל חוזר פעם אחר פעם לחופי דרום טסמניה כדי לנוח ולהשיל את פרוותו לאחר תקופות ממושכות של חיפוש מזון בים. עד כה תועדו כתריסר ביקורים שלו באזור, ובכל פעם הוא חוזר גדול יותר.

בביקורו האחרון שקל ניל כמעט טון, אך הוא עדיין אינו קרוב למשקל המרבי שאליו הוא עשוי להגיע. זכרים בוגרים של כלב ים פילי דרומי יכולים לשקול כמה טונות ולהגיע לאורך של מספר מטרים. המשמעות היא שהחיה החביבה שנראית כיום לרבים מגושמת ובלתי מזיקה, צפויה להפוך בשנים הקרובות לבעל חיים גדול, חזק וטריטוריאלי הרבה יותר.

"לאהוב את ניל עד מוות"

אנשי המקצוע מדגישים כי ניל אינו חיית מחמד ואינו זקוק לעזרת המבקרים. העובדה שהוא נראה שליו, איטי או אדיש אינה הופכת את הקרבה אליו לבטוחה - מדובר בטורף ימי גדול שעלול להגיב במהירות כאשר הוא חש מאוים או מוטרד.

הרשויות מבקשות מהציבור לשמור ממנו מרחק של לפחות 20 מטרים ולא להאכיל אותו. ניל מגיע ליבשה כדי לנוח או להשיר את פרוותו, ותנועת אנשים סביבו עלולה להפריע לתהליך, לגרום לו ללחץ ולהוביל אותו לאזורים מיושבים ומסוכנים יותר.

החשש המרכזי הוא שאירוע שבו אדם יפגע ישנה את היחס כלפי ניל ויחייב את הרשויות לנקוט צעדים חריפים. אנשי השימור משתמשים בביטוי "לאהוב את ניל עד מוות", ומזכירים מקרה דומה שקרה בנרווגיה לפרייה, נקבת ניבתן שהפכה לאטרקציה. פרייה הומתה ב־2022 לאחר שהמונים המשיכו להתקרב אליה למרות האזהרות, והרשויות קבעו כי היא מסכנת את הציבור. אנשי המקצוע בטסמניה מזהירים כי הם אינם רוצים שניל יגיע למצב דומה.

הפופולריות של ניל כבר חרגה מגבולות אוסטרליה. חשבונות מעריצים המוקדשים להרפתקאותיו צברו קהל גדול ברשתות, נכתבו עליו שירים ואף נוצרו מוצרים הנושאים את דמותו. תיאורי המעריצים נעים בין "אוצר עולמי" ועד ל"מטרד מוחלט" שאי אפשר שלא לאהוב. עבור טסמניה הוא הפך לדמות שמחברת בין הומור מקומי, תיירות וחיבה לחיות בר - אך יחד עם זאת גם ממחישה את הסכנות בהפיכת בעל חיים פראי לכוכב רשת.

כעת, לאחר שניל חזר לים, הרשויות והמועצה המקומית בוחנות כיצד להתכונן לביקורו הבא. בין ההצעות שעלו: יצירת אזורי מנוחה מגודרים, הסדרת נקודות תצפית בטוחות, ניהול התנועה והבהרת סמכויות האכיפה נגד מי שמתקרבים אליו בניגוד להנחיות. דבר אחד כבר ברור: ניל צפוי לשוב, ובפעם הבאה הוא יהיה אפילו גדול יותר.