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המושג

מדד אמון הצרכנים: מדד כלכלי המודד את רמת האופטימיות או הפסימיות של הצרכנים ביחס למצב הכלכלי הנוכחי והעתידי של משק הבית ושל המדינה ההקשר האקטואלי

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) פרסמה את מדד אמון הצרכנים ליוני. המדד עומד על (-17%), והוא מגלם הרעה באמון שרוכשים הצרכנים ביחס למצב הכלכלי, כשבמאי הוא היה (-16%).

הממצאים משמשים את קובעי המדיניות, במגזר העסקי והציבורי כאחד, בבואם לקבל החלטות. חלק ממטרותיו הן איסוף מידע על הערכת השינויים שצפויים במדד המחירים לצרכן, זיהוי תפניות במצב המשק לצורך מעקב אחר מחזור העסקים ואיסוף מידע על הערכות הציבור בנוגע לרכישות גדולות ועל השינויים הצפויים ברמת החיסכון של האוכלוסייה.

מהו מדד אמון הצרכנים?

סקר אמון צרכנים הוא סקר חובה במדינות החברות בארגון ה־OECD, כאשר הנציבות האירופית מפרסת את מדדי אמון הצרכנים מאז שנות ה־70. מספר חודשים לאחר שמדינת ישראל הצטרפה ל־OECD (בשנת 2010), הלמ"ס החלה לבצע סקר זה באופן חודשי שוטף.

הסקר אוסף מידע על הערכות כלליות של פרטים לגבי המצב הכלכלי של משק הבית והמצב הכלכלי במדינה, ציפיות לשינויים במצב זה, ומידע על תוכניות הקשורות לחיסכון ולביצוע רכישות גדולות בעתיד הקרוב.

כיצד עובד המדד?

הסקר מתבצע בקרב מדגם מייצג של בני 21 ומעלה. בהתאם למתודולוגיה המעוגנת בהנחיות ה־OECD. שאלון הסקר קצר ומתייחס לשלושה מדדי זמן: הערכות לגבי השינויים שחלו בשנה האחרונה, הערכות לגבי המצב בהווה והערכות לגבי המצב בשנה הקרובה.

הנסקרים מתבקשים להשיב לגבי מידת השיפור (החל משיפור רב ועד החמרה רבה) של ארבעה נושאים על פני תקופה של 12 חודשים: המצב הכלכלי של משקי הבית בשנה האחרונה, השינוי הצפוי במצב הכלכלי של משק הבית בשנה הבאה, השינוי הצפוי במצב הכלכלי בישראל, והכוונות לרכישות גדולות (כמו רהיטים ומוצרי חשמל) בשנה הבאה בהשוואה לשנה שעברה.

מדד אמון הצרכנים תחום בטווח שבין (-100) לבין 100. ככל שערך המדד קרוב יותר לגבול העליון, כך הוא מעיד על אופטימיות גדולה יותר בקרב הפרטים, וככל שערך המדד קרוב יותר לגבול התחתון, כך הוא מעיד על פסימיות רבה יותר. מדד קרוב לאפס מצביע על היעדר ציפיות לשינוי במצב הקיים.

לקריאה נוספת:

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מדד אמון הצרכנים