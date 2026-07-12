איראן מכוונת לבטן הרכה של האמריקאים, וזאת לא ישראל

איראן וארה"ב מחליפות אש, משטר האייתוללות השיב את המצור על הורמוז, ארה"ב החזירה את הסנקציות וחניקת הרפובליקה האסלאמית - וניכר כי האיראנים מרחיבים את עוצמת הלחץ על מדינות המפרץ. הטילים והכטב"מים כבר לא מכוונים לבחריין ולכווית בלבד, אלא גם למתווכות קטאר ועומאן, וכן ירדן ואיחוד האמירויות. מי שעודנה נהנית משקט יחסי היא ערב הסעודית, אף שייתכן כי אותה שומרים כיעד לאסקלציה נוספת בימים הקרובים.

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מאחורי התקיפות

ד"ר יואל גוז'נסקי, ראש תוכנית המפרץ במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) ובכיר לשעבר במל"ל, מסביר כי התקיפות אינן קשורות רק לשאלת הורמוז. לדבריו, לא מן הנמנע כי היעד הוא גביית עוד כסף במסגרת שיטת הפרוטקשן האיראנית. "אנחנו באותה הדינמיקה כבר תקופה. הייתה הפסקה קצרה עם מרבית המדינות, אך בחריין, כווית וירדן סופגות אש לאורך זמן. משגרים למקום הכי פגיע, מדינות המפרץ ואוניות סוחר. איראן רוצה לגבות מחיר מהכלכלה העולמית ומארה"ב".

ביממה האחרונה דיווחו בכווית על יירוט "מטרות עוינות"; בבחריין הודיעו על "פיצוצים"; באיחוד האמירויות הופעלה התראה מפני שיגור טילים וכטב"מים; בעומאן הושמדו, לטענת הרפובליקה האסלאמית, מתחמים לוגיסטיים בבעלות אמריקאית שמשרתים ספינות ומתחמי תדלוק בנמל א־דקם; בירדן פגעו שלושה טילים; ובקטאר, יעד התקיפה היה אל־עודייד - בסיס חיל האוויר האמריקאי הגדול ביותר מחוץ לארה"ב.

מוג'תבא חמינאי / צילום: Reuters, Majid Khahi

"האיראנים מסתכלים על מדינות המפרץ בתור אזור השפעה חדש, וכבטן הרכה של האמריקאים", מדגיש ד"ר מאיר ג'בדנפר, חוקר בבית ספר לאודר לממשל באוניברסיטת רייכמן. "משטר האייתוללות מבינים כי אין באפשרותם להגיע לשטח ארה"ב, אבל הם יכולים לתקוף את מדינות המפרץ, כדי שאלו ילחצו על האמריקאים להפסיק לתקוף את איראן.

לא מכוונים לישראל

"האיראנים חלשים מדי מול ארה"ב אך מול המפרציות הם חזקים. כך, הם מקווים לכפות את הסטטוס־קוו שהם מנסים ליצור בהורמוז, שיאפשר להם לגבות אגרות. האיראנים גם מוכנים לשלם מחיר, במטרה שהאמריקאים יקבלו זאת".

ברקע הלחץ האיראני נמצאות בחירות האמצע לבית הנבחרים בארה"ב. במקרה שמלחמת ההתשה במרחב הורמוז תימשך עד הבחירות בנובמבר 2026 - טראמפ צפוי להפסיד לא רק את הרוב בבית הנבחרים. גם הסנאט יעבור לצד הדמוקרטי, וטראמפ ימצא את עצמו במשך שנתיים האחרונות כנשיא "קשור ידיים".

עם זאת, בהתחשב במזג של טראמפ, איום ישיר מציב לאיראנים דאגה מסוימת. בשבת כתב טראמפ ברשת המדיה החברתית שלו, Truth, כי "מעל אלף טילים מכוונים לאיראן. ואם איראן תנסה להוציא לפועל את התוכנית שלה לרצוח נשיא אמריקאי מכהן, הצבא האמריקאי מוכן לתקיפת נגד.

בסבב התקיפות החדש ניכר שאיראנים נמנעים, לפי שעה, מתקיפת ישראל. חלק מהותי מהסיבה הוא הנזקים המנהיגותיים, הביטחוניים והכלכליים הקשים שנגרמו למשטר האייתוללות, כתוצאה ממבצע שאגת הארי מול ישראל וארה"ב בעצימות מלאה.

לפי הערכת הבנק המרכזי של איראן, היקף הנזקים ברפובליקה האסלאמית עומד על כ־270 מיליארד דולר, תוך שמלאכת השיקום תימשך כ־12 שנה.

אבירם בלאיש, סגן נשיא המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, מגדיר את הבחירה האיראנית שלא לתקוף את ישראל, בתור: שאלת הזול והיקר. "האיראנים שואלים 'מה זול לנו? ומה יקר לאמריקאים?'.

המפרץ עונה על הקטגוריה, בגין היעדר תגובה משמעותית. מעבר לכך, האיראנים מבינים כי על אף התקיפות האמריקאיות, ארה"ב לא מעוניינת בהסלמה מעבר לחזרה למו"מ. תקיפת המכלית שביצעו משמרות המהפכה אינה בוואקום, הם מבינים שזה כלי למו"מ".

אתגר משמעותי שמשפיע על איראן בתוקפנות שמצומצמת למדינות המפרץ ולירדן, טמונה גם בטווחים. בעוד שלישראל שוגרו טילים עם טווחים של כ־2,500־1,500 ק"מ, למדינות המפרץ מספיקים - במרבית המקרים - טילים לכ־300 ק"מ.

כמויות הטילים האיראניים ככלל והטילים בעלי טווח לישראל בפרט מושפעות מאוד גם מהנזקים שנגרמו לרפובליקה האסלאמית במהלך המלחמה. כל טיל נוצר משרשרת ייצור של רכיבים מחברות ביטחוניות שונות באיראן, כשכולן היוו יעד למתקפות ישראליות בזמן המלחמה. ההערכות במערכת הביטחון הן שמלאכת שיקום שרשראות הייצור האיראנית תימשך שנים.

עם זאת, משמרות המהפכה עדיין מחזיקים במספר טילים שעלולים לאתגר את מערך ההגנה האווירית הישראלי. לכן, הכוננות וההכנות בחיל האוויר לא נפסקו גם מאז כינון הפסקת האש.

"עבור האיראנים, הרבה יותר זול לתקוף את המפרציות", מציין ד"ר ג'בדנפר.

"זה לא אומר שישראל לא תותקף. האיראנים רוצים לכפות על המפרציות מצב שבו כפי שנשיא רוסיה ולדימיר פוטין דרש מאוקראינה לא ליטול שום החלטה אסטרטגית שתאתגר את האינטרסים הביטחוניים, הכלכליים והמדיניים של רוסיה, ככה גם יקרה במקרה זה".

התועלת מול הסיכון

ד"ר גוז'נסקי שבין השאר ריכז את הטיפול בנושא איראן במל"ל, מספר כי בטהרן לא מעוניינים בעוד מדינה שתתקוף אותם.

"הם יודעים כי אם ישגרו לישראל, אז תהיה מלחמה אזורית ויהיה לישראל תירוץ לתקוף. ישראל, לעתים, יותר קטלנית ומתוחכמת מהאמריקאים. את הסיכולים בתחילת המלחמה ישראל עשתה. גם אם המפרציות תוקפות בשקט, בחלקן, אף אחד לא נוטל אחריות".

אבירם בלאיש מסכם כי במשטר האייתוללות גם מודעים שישראל בתקופת בחירות, ותשמח לשפר מעמד. "באיראן יש ככל הנראה מנהיג חדש, והוא נבחן בעוצמה.

מן העבר השני של המפרץ, מדינות במרחב מתרפסות בפני טהרן. עבור הרפובליקה האסלאמית, המחירים לא יקרים, אבל הקטארים לא רוצים לחזור לנקודת הפתיחה. התועלת האיראנית עולה על הסיכון, כשמי שמנהלים את האירוע הם משמרות המהפכה.

"במשטר האייתוללות יודעים גם כי יכולת העמידה של האמריקאים בנפגעים היא נמוכה. לצערנו הרב, בישראל אנחנו מבינים כי במלחמה יש קורבנות, ועדיין רואים כיצד העורף סופג. האמריקאים מתקשים לעשות זאת".