עדכונים שוטפים

03:26 - באיראן דיווחו על פיצוצים בבנדר עבאס והאי קשם

01:22 - לילה שמיני ברציפות: צבא ארה"ב הודיע שפתח בגל תקיפות באיראן

בסנטקום פירטו כי מטרת התקיפות היא להמשיך ולפגוע ביכולתה של איראן לאיים על הספנות המסחרית במצר הורמוז, וכן להגיב במהירות נגד כוחות משמרות המהפכה, שביצעו בלילה האחרון מתקפה נגד חיילים אמריקאים בירדן.

00:46 - דיווח: איראן התאימה את שיטות הפעולה שלה למערכות ההגנה האמריקאיות

דיווח בוול סטריט ג'ורנל: איראן התאימה את שיטות הפעולה שלה למערכות ההגנה האמריקאיות. גורמים אמריקאיים ציינו כי יכולתה של איראן לפגוע במטרות רגישות מעוררת חשש שהיא מקבלת סיוע במודיעין ובהכוונת מטרות מסין או מרוסיה.

עוד בדיווח בוול סטריט ג'ורנל: ההודעה על החיילים האמריקאים שנהרגו מגיעה בשעה שצבא ארצות הברית מזרים כוחות נוספים לאזור. מטוסי F16 עושים דרכם מבסיס שפנגדאהלם בגרמניה, ומטוסי F35 נשלחים מבסיס לייקנהית' שבבריטניה, לצד מטוסי תדלוק אווירי.

23:00 - מפציץ אסטרטגי מדגם B-2: הסרטון שפרסם יועצו של טראמפ

דן סקאבינו, יועצו הוותיק של טראמפ, פרסם סרטון של מפציץ אסטרטגי מדגם B-2 מלווה במטוסי קרב אמריקאיים מדגם F-22.

Trump advisor Dan Scavino posted a video today of a B-2 strategic bomber escorted by American F-22 fighter jets. The track is "Nessun Dorma," the Italian classic performed by Luciano Pavarotti. The title means "No one sleeps." pic.twitter.com/8QpScUh0T7 - Open Source Intel (@Osint613) July 18, 2026

22:56 - ארה"ב הרחיבה את אזהרת המסע שלה

עקב המתיחות באזור: במשרד החוץ האמריקאי מייעצים לאזרחי ארה"ב ברחבי העולם, ובמיוחד במזרח התיכון, לנקוט זהירות. לדבריהם, קבוצות התומכות באיראן עשויות לכוון לאינטרסים אמריקאים.

22:04 - דיווח באיראן על פיצוצים בעיר הנמל בנדר עבאס

בסוכנות הידיעות תסנים מדווחים שהפיצוצים בבנדר עבאס ככל הנראה לא קשורים לתקיפה אמריקאית, אלא לירי אזהרה של משמרות המהפכה לעבר ספינות במצר הורמוז.

20:26 - פיקוד המרכז של ארה"ב: שני חיילים אמריקאיים נהרגו מפגיעת טיל איראני, חייל נוסף נעדר

שני חיילים אמריקאים נהרגו במתקפת טילים איראנית על בסיס בירדן, כך נמסר מסנטקום. בעקבות התקרית עלה מספר ההרוגים האמריקאים במלחמה ל-16. ב צבא ארה"ב מבהירים כי כ-50 אלף חיילים אמריקאים פועלים כעת במרחב המזרח התיכון.

19:34 - חמינאי: הפרת מזכר ההבנות הוכיחה פעם נוספת כי חתימתו של נשיא ארה"ב חסרת ערך

מנהיג איראן מוג'תבא חמינאי פרסם הצהרה כתובה שבה יצא נגד הנשיא טראמפ: "הפרות ההתחייבויות החוזרות ונשנות של 'השטן הגדול' כלפי מזכר ההבנות שנחתם בין נשיאי איראן וארצות הברית הוכיחו שוב לכולם עד כמה חתימתו של נשיא ארה"ב היא חסרת ערך וחסרת אמינות, וכי בריונות, שאיפה להגמוניה ופראיות הן חלקים בלתי נפרדים מהדרך והאידיאולוגיה האמריקאיות".

"היום חשף 'השטן הגדול' פעם נוספת את פניו האמיתיות, ללא מסכה, כך שהניסיון האפל הזה של פשיעה והפרת התחייבויות יהווה הוכחה נוספת לכך שארה"ב היא שקרנית, בלתי הגיונית, בלתי אמינה ומרושעת", הוסיף המנהיג העליון של איראן.

חמינאי חתם את הודעתו: "כעת, כאשר האויב האמריקאי מבקש להצית מלחמה ולשאת בעלויות כבדות יותר ובחרפה גדולה יותר, עליו לדעת שלעם האיראני ולחזית ההתנגדות יש עבורו לקחים בלתי נשכחים. גבורתם של לוחמי האיסלאם ואומץ ליבם של תושבי אזור הדרום בימים האחרונים הם רק דוגמאות לכך".

פורסם לראשונה ב-N12