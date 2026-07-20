אודות המדור "מבט עולמי" "מבט עולמי" היא סקירה המופצת ללקוחות בנק הפועלים ותתפרסם בגלובס מעת לעת

הכותב הוא מומחה לגיאופוליטיקה וליחסי ישראל-ארה"ב של חדר המסחר של בנק הפועלים

פטירתו של הסנאטור לינדזי גראהם מותירה חלל אסטרטגי בוושינגטון, במיוחד בניהול הבריתות הביטחוניות. עבור ישראל, מדובר באובדן דמות מפתח ששימרה את התמיכה הדו־מפלגתית ואת העומק המבצעי של הקשר הביטחוני. בזירה האוקראינית, חסרונו של מי שהוביל את הקו הבלתי מתפשר לתמיכה צבאית בקייב עלול לערער את המנופים הלוביסטיים במפלגה הרפובליקנית ולהגביר אי ודאות לגבי המשך הסיוע מול התוקפנות הרוסית. ביום שישי האחרון הניח הנשיא טראמפ על שולחן הקונגרס הודעה רשמית על חזרה למלחמה מול איראן, בהתאם לחוק המחייב את הנשיא לעדכן את הרשות המחוקקת. צעד דרמטי זה פותח הלכה למעשה חלון זמנים של 60 יום לפעולה צבאית מצד הבית הלבן.

● הממשל בארה"ב מאמין ב־AI, והתחום החם במדע שכדאי להכיר

● הבינה המלאכותית מחסלת את החשמל בארה"ב, וההזדמנות הביטחונית ביפן

בתום תקופה זו, יידרש טראמפ לשוב אל גבעת הקפיטול ולקבל אישור רשמי מהקונגרס להמשך המערכה. עם זאת, מדובר באתגר פוליטי מורכב במיוחד, שכן הקונגרס הנוכחי מסתמן ככזה שמאוד לא אוהד את מטרות המלחמה הללו. מציאות זו מייצרת לחץ זמנים שעשוי להכתיב מהלכים מהירים, אינטנסיביים והחלטיים מצד הממשל בחודשיים הקרובים, בטרם ייתקל במשוכה הפרלמנטרית.

הסנאטור לינדזי גרהאם / צילום: ap, Meg Kinnard

1 עומס על רשת החשמל

גל חום כבד הפוקד את מזרח ארצות הברית הוביל את רשת החשמל הגדולה בארה"ב, PJM Interconnection (המפעילה את רשת החשמל ב־13 מדינות ומנהלת את שוק החשמל האזורי), להכריז על מגבלות חירום במטרה למנוע הפסקות חשמל נרחבות. באזורים שונים בארה"ב נסקו מחירי החשמל בשוק הסיטונאי אל מעל רף ה־2,000 דולר למגה וואט שעה.

רשת החשמל בקליפורניה / צילום: Reuters, Carlos Barria

המשבר ממחיש פער גובר בין העומס המוטל על תשתיות האנרגיה לבין הדרישות העולות של תעשיית הבינה המלאכותית. מומחים מצביעים על כך שהפריסה המהירה של מרכזי נתונים יוצרת לחץ חסר תקדים על הרשת, כאשר צריכת החשמל מגיעה לרמות שמתקרבות לשיאים היסטוריים.

המצב הנוכחי מציב אתגר אסטרטגי עבור יציבות האספקה ומעלה שאלות לגבי היכולת של רשתות ההולכה הוותיקות לתמוך בצמיחה הטכנולוגית המואצת ללא השקעות מאסיביות בקיבולת נוספת.

2 מערך הריגול הימי של סין

סין מקימה רשת תת־ימית נרחבת ומתוחכמת המשתרעת על פני האוקיינוסים השקט, ההודי והארקטי, כחלק ממאמץ אסטרטגי להכנה ללוחמת צוללות נגד ארצות הברית ובעלות בריתה. מעבר לפריסת חיישנים ומערכות מיפוי באתימטריות לניתוח קרקעית הים, דיווחים מצביעים על שימוש בטכנולוגיות ביומימטיות, הכוללות כלי שיט אוטונומיים המעוצבים כצבי ים ודגים למטרות ריגול וניטור חשאי של נתיבי שיט אסטרטגיים.

צוללת סינית / צילום: Reuters, China Stringer Network

מערך המעקב, המכונה לעיתים "החומה התת־ימית הגדולה", נשען על אינטגרציה של בינה מלאכותית ורשתות חיישנים המזהות שינויים אקוסטיים, טמפרטורה ומליחות. מומחי ביטחון מציינים כי איסוף הנתונים ההידרוגרפי האינטנסיבי מאפשר לבייג'ין לייעל את ביצועי הסונאר שלה ולנטר תנועות של צוללות גרעיניות אמריקאיות במרחב האינדו־פסיפי. פעילות זו, המוסווית לעיתים קרובות כמחקר אזרחי, מציבה אתגר גיאופוליטי חסר תקדים ומשנה את איזון הכוחות בזירות העימות הפוטנציאליות סביב טייוואן ובנתיבי הגישה למצר מלאקה.

3 פורום העסקים של סוריה

סוריה עומדת לארח את פורום העסקים הראשון שלה עם ארצות הברית, צעד המסמל התחממות משמעותית ביחסים הכלכליים לאחר עשורים של סנקציות ממושכות. האירוע, המאורגן בשיתוף פעולה בין משרד הכלכלה הסורי למועצה העסקית הסורית־אמריקאית, יפגיש בדמשק נציגים רשמיים, משקיעים ובכירים במגזר הפרטי משתי המדינות במטרה לקדם תוכניות התאוששות ורפורמות מבניות.

נשיא ארה''ב דונלד טראמפ ונשיא סוריה אחמד א-שרע לוחצים ידיים, במהלך ביקורו של טראמפ בערב הסעודית / צילום: ap, Saudi Royal Palace

היוזמה יוצאת לפועל על רקע שינויים רגולטוריים משמעותיים מצד וושינגטון, הכוללים את מתן רישיון כללי 25 ופטורים מיוחדים תחת חוק קיסר. מהלכים אלו, לצד שינוי במדיניות הממשל האמריקאי, מייצרים תשתית חדשה לשיתוף פעולה עסקי שנועד להמריץ את הכלכלה הסורית.

עבור ישראל, המהלך מציב אתגר מורכב. הנשיא דונלד טראמפ הבהיר בשיחות סגורות כי הוא מצפה מההנהגה הסורית החדשה, ובראשם א־שרע, לקחת אחריות על ריסון חיזבאללה בלבנון וגורמים עוינים אחרים הפועלים משטחם כתנאי להקלות נוספות.

טראמפ העביר מסר ברור לפיו על דמשק לפעול לנטרול התבססות חיזבאללה כחלק מהתנאים לנורמליזציה כלכלית מלאה עם ארצות הברית.

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