מי היתה "תינוקת המבחנה" הראשונה בעולם?

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1. כמה שערים ספגה נבחרת ספרד לאורך כל שמונת משחקיה במונדיאל?

2. באיזו רשת מזון מהיר יש מנה שנקראת "ספרדי כפול"?

3. כיצד התפרסם שופט הכדורגל התוניסאי עלי בן נאסר?

4. מהו שמו הרשמי של המדד לתנודתיות הצפויה בשוק המניות האמריקאי, שמכונה לעיתים קרובות מדד הפחד?

5. מי הייתה "תינוקת המבחנה" הראשונה בעולם?

6. מה הכינוי הנוסף לימי בין המצרים?

7. איזה מצר מחבר את הים התיכון והאוקיינוס האטלנטי?

8. מי הייתה האמנית הבריטית הראשונה שזכתה בחמישה פרסי גראמי?

9. איזה בעל חיים נחשב למכרסם הגדול ביותר בעולם?

10. לאיזה תיאטרון הצטרפה השחקנית והזמרת שושיק שני (שהלכה לעולמה השבוע) לאחר שחרורה מלהקת הנח"ל?

11. כמה תעניות בלוח השנה קשורות לחורבן בית המקדש?

12. איזו עיר גדולה הוגדרה השבוע כ"מזוהמת ביותר בעולם"?

13. מה שם המשחק שתכנן ופיתח סטושי טג'ירי ומבוסס על תחביב ילדותו לאסוף חרקים?

14. מה שמו האמיתי של הפשוטע?

15. ובאיזו תמונה הוא משתמש כתמונת פרופיל ברשתות החברתיות?