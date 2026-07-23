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מגזין G מי היתה "תינוקת המבחנה" הראשונה בעולם?
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הטריוויה השבועית

מי היתה "תינוקת המבחנה" הראשונה בעולם?

איזו עיר גדולה הוגדרה השבוע כ"מזוהמת ביותר בעולם", מה שמו הרשמי של "מדד הפחד", ומה הכינוי הנוסף לימי בין המצרים? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 16:30
מי הייתה ''תינוקת המבחנה'' הראשונה בעולם? / אילוסטרציה: Shutterstock
מי הייתה ''תינוקת המבחנה'' הראשונה בעולם? / אילוסטרציה: Shutterstock

לחשיפת התשובות גללו למטה

1. כמה שערים ספגה נבחרת ספרד לאורך כל שמונת משחקיה במונדיאל?
2. באיזו רשת מזון מהיר יש מנה שנקראת "ספרדי כפול"?
3. כיצד התפרסם שופט הכדורגל התוניסאי עלי בן נאסר?
4. מהו שמו הרשמי של המדד לתנודתיות הצפויה בשוק המניות האמריקאי, שמכונה לעיתים קרובות מדד הפחד?
5. מי הייתה "תינוקת המבחנה" הראשונה בעולם?
6. מה הכינוי הנוסף לימי בין המצרים?
7. איזה מצר מחבר את הים התיכון והאוקיינוס האטלנטי?
8. מי הייתה האמנית הבריטית הראשונה שזכתה בחמישה פרסי גראמי?
9. איזה בעל חיים נחשב למכרסם הגדול ביותר בעולם?
10. לאיזה תיאטרון הצטרפה השחקנית והזמרת שושיק שני (שהלכה לעולמה השבוע) לאחר שחרורה מלהקת הנח"ל?
11. כמה תעניות בלוח השנה קשורות לחורבן בית המקדש?
12. איזו עיר גדולה הוגדרה השבוע כ"מזוהמת ביותר בעולם"?
13. מה שם המשחק שתכנן ופיתח סטושי טג'ירי ומבוסס על תחביב ילדותו לאסוף חרקים?
14. מה שמו האמיתי של הפשוטע?
15. ובאיזו תמונה הוא משתמש כתמונת פרופיל ברשתות החברתיות?

תשובה 1

שער אחד בלבד, מנבחרת בלגיה

תשובה 2

בורגראנץ'

תשובה 3

הוא שפט במשחק "יד האלוהים" המפורסם במונדיאל 1986, העמיד את הכדור מהמשחק למכירה פומבית וסירב ל-2 מיליון ליש"ט בטענה שהסכום נמוך מדי 

תשובה 4

מדד ה-XIV Volatility Index))

תשובה 5

לואיז ג'וי בראון, שנולדה באנגליה, השבוע לפני 48 שנה 

תשובה 6

"שלושת השבועות"

תשובה 7

מצר גיברלטר

תשובה 8

איימי ויינהאוס

תשובה 9

קפיבארה (משקלו הממוצע 50 ק"ג)

תשובה 10

לתיאטרון הקאמרי 

תשובה 11

ארבע: י' בטבת, י"ז בתמוז, צום גדליה, ט' באב 

תשובה 12

טורונטו, בגלל העשן שעלה משריפות הענק בצפון־מערב אונטריו

תשובה 13

פוקימון

תשובה 14

בר אלמליח־דונצוב

תשובה 15

השחקנית הארגנטינאית לואיסנה לופילטו, בדמותה האיקונית כמיה קולוצ'י מתוך דרמת הנעורים המצליחה "המורדים"