מי היתה "תינוקת המבחנה" הראשונה בעולם?

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1. כמה שערים ספגה נבחרת ספרד לאורך כל שמונת משחקיה במונדיאל?
2. באיזו רשת מזון מהיר יש מנה שנקראת "ספרדי כפול"?
3. כיצד התפרסם שופט הכדורגל התוניסאי עלי בן נאסר?
4. מהו שמו הרשמי של המדד לתנודתיות הצפויה בשוק המניות האמריקאי, שמכונה לעיתים קרובות מדד הפחד?
5. מי הייתה "תינוקת המבחנה" הראשונה בעולם?
6. מה הכינוי הנוסף לימי בין המצרים?
7. איזה מצר מחבר את הים התיכון והאוקיינוס האטלנטי?
8. מי הייתה האמנית הבריטית הראשונה שזכתה בחמישה פרסי גראמי?
9. איזה בעל חיים נחשב למכרסם הגדול ביותר בעולם?
10. לאיזה תיאטרון הצטרפה השחקנית והזמרת שושיק שני (שהלכה לעולמה השבוע) לאחר שחרורה מלהקת הנח"ל?
11. כמה תעניות בלוח השנה קשורות לחורבן בית המקדש?
12. איזו עיר גדולה הוגדרה השבוע כ"מזוהמת ביותר בעולם"?
13. מה שם המשחק שתכנן ופיתח סטושי טג'ירי ומבוסס על תחביב ילדותו לאסוף חרקים?
14. מה שמו האמיתי של הפשוטע?
15. ובאיזו תמונה הוא משתמש כתמונת פרופיל ברשתות החברתיות?
תשובה 1
שער אחד בלבד, מנבחרת בלגיה
תשובה 2
תשובה 3
הוא שפט במשחק "יד האלוהים" המפורסם במונדיאל 1986, העמיד את הכדור מהמשחק למכירה פומבית וסירב ל-2 מיליון ליש"ט בטענה שהסכום נמוך מדי
תשובה 4
מדד ה-XIV Volatility Index))
תשובה 5
לואיז ג'וי בראון, שנולדה באנגליה, השבוע לפני 48 שנה
תשובה 6
תשובה 7
תשובה 8
תשובה 9
קפיבארה (משקלו הממוצע 50 ק"ג)
תשובה 10
תשובה 11
ארבע: י' בטבת, י"ז בתמוז, צום גדליה, ט' באב
תשובה 12
טורונטו, בגלל העשן שעלה משריפות הענק בצפון־מערב אונטריו
תשובה 13
תשובה 14
תשובה 15
השחקנית הארגנטינאית לואיסנה לופילטו, בדמותה האיקונית כמיה קולוצ'י מתוך דרמת הנעורים המצליחה "המורדים"
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