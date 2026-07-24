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בארץ דיווח: האיראנים דחו הצעה להפסקת אש ואיימו לתקוף בת"א
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איראן

גורמים איראנים לניו יורק טיימס: "אם טראמפ יממש את איומיו - נתקוף בת"א"

עראקצ'י הגיב לאיום האמריקני על השימוש בכסף איראני: "ברגע שזה יקרה - אף נכס אינו בטוח" • דיווח: מערכות ההגנה האווירית פעלו בטהראן נגד מטרות עוינות • דיווח: איראן דחתה הצעה להפסקת אש שהוגשה על ידי ראש ממשלת עיראק • דיווחים על פיצוצים מערבית לבנדר עבאס • טראמפ לאיראנים: "כל נזק לאנייה או מטען - ישולם מהכסף שלכם שנמצא בידינו" • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 06:53
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ ומוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון של איראן / צילום: AP
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ ומוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון של איראן / צילום: AP

עדכונים שוטפים

07:00 - עראקצ'י בתגובה לאיום החדש של טראמפ: "תקדים מסית, ברגע שזה יקרה הנכסים של אף אחד לא בטוחים"

לאחר שהנשיא טראמפ הודיע שכל נזק שייגרם לכלי שיט במצר הורמוז ישולם על ידי שימוש בכספים איראניים, שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הגיב: "תפיסת נכסיה של מדינה אחרת כדי לשלם עבור תביעות עתידיות שאינן קשורות היא תקדים מסית. ברגע שממשלות מנרמלות החרמת נכסים, הנכסים של אף אחד כבר אינם בטוחים. הכאוס שיבוא בעקבות זאת לא יהיה נעים ולא יהיה שליו".

06:00 - צבא ארה"ב: השלמנו את גל התקיפות ה-13 באיראן

לפי סוכנות הידיעות רויטרס, הצבא האמריקני הודיע שהשלים סבב תקיפות נוסף, ה-13 ברציפות. סבב התקיפות ערך כשעתיים, כך נמסר מסנטקום.