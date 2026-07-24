עדכונים שוטפים

07:00 - עראקצ'י בתגובה לאיום החדש של טראמפ: "תקדים מסית, ברגע שזה יקרה הנכסים של אף אחד לא בטוחים"

לאחר שהנשיא טראמפ הודיע שכל נזק שייגרם לכלי שיט במצר הורמוז ישולם על ידי שימוש בכספים איראניים, שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הגיב: "תפיסת נכסיה של מדינה אחרת כדי לשלם עבור תביעות עתידיות שאינן קשורות היא תקדים מסית. ברגע שממשלות מנרמלות החרמת נכסים, הנכסים של אף אחד כבר אינם בטוחים. הכאוס שיבוא בעקבות זאת לא יהיה נעים ולא יהיה שליו".

06:00 - צבא ארה"ב: השלמנו את גל התקיפות ה-13 באיראן

לפי סוכנות הידיעות רויטרס, הצבא האמריקני הודיע שהשלים סבב תקיפות נוסף, ה-13 ברציפות. סבב התקיפות ערך כשעתיים, כך נמסר מסנטקום.