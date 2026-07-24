אימו של יובל קוגן: "חוששת שהבן שלי נחטף על רקע לאומני"

כוחות ההצלה, השיטור הימי, צה"ל ושירות הביטחון הכללי חידשו הבוקר (שישי) את החיפושים אחר יובל בן ה-4, שנעלם אתמול בצהריים במהלך טיול עם משפחתו בחוף הצפוני של אשקלון. עם אור ראשון יצאו הכוחות לסריקות נרחבות בתא השטח שבו נראה הילד לאחרונה, בניסיון לאתרו לאחר קרוב ליממה של היעדרות.

יובל טייל אתמול עם אביו ושתי אחיותיו הגדולות. במהלך פיקניק שנערך בסביבות השעה 12:30, ברגע של חוסר תשומת לב, הוא נעלם בתוך סבך הצמחייה בדיונות הצפוניות של חופי העיר. לדברי האם, האב איבד קשר עין עם הילד למשך שלוש עד ארבע דקות, ומאז אבדו עקבותיו.

תיעודו האחרון של יובל עם אביו ואחיותיו נקלט במצלמות האבטחה בחוף הצפוני של אשקלון, שם כאמור נעלמו עקבותיו.

"סכנת חיים מיידית"

אימו של יובל, דינה קוגן, רופאת ילדים במקצועה, ביקשה את עזרת הציבור והירתמות מלאה של גופי החירום. "ילד בן 4 שנמצא כל כך הרבה זמן ללא ההורים שלו נמצא בסכנת חיים מיידית", אמרה קוגן בשיחה עם חדשות 12. "אין זמן לחכות לממצאים תומכים או לראיות ברורות, חייבים לפעול בכל הכלים מול כל האפשרויות, לרבות חטיפה".

לדבריה, ככל שנוקפות השעות גובר החשש כי לא מדובר בילד שהלך לאיבוד בלבד. "אני מאוד חוששת שזה לא רק ילד שהלך לאיבוד, ככל שנוקפות השעות אני חוששת מאירוע של חטיפה", הסבירה האם. "זה לא תוואי שטח שילד יכול להרחיק בו לבד. הוא סקרן, הוא שובב, אבל קשה שלא לחשוב גם על האפשרות שיש פה מעורבות של אדם נוסף, בין אם מעורער בנפשו ובין אם משהו על רקע לאומני. הוא פחד ממים, והים בכל מקרה היה מעט רחוק להליכה בשבילו".

דרישה למעבר לפרוטוקול חטיפה

החיפושים עד כה כללו שימוש במסוק, סריקות עמוקות של השיטור הימי ופעילות של מתנדבים, אך המשפחה דורשת כעת להחריף את הצעדים. "המשטרה סורקת את אותו אזור, אולי זו חטיפה", ציינה קוגן. "אולי פסיכופת שחטף לי אותו, או אולי חטיפה על רקע לאומני. אלו שעות קריטיות, אני צריכה את כל המדינה".

האם תיארה את יובל כילד בוגר וחכם בעל אינטליגנציה רגשית גבוהה. "לא מתאים לו להסתתר בשיח כל כך הרבה זמן", אמרה. "צריך לחשוב מחוץ לקופסה ולא להמשיך לחפש רק באותו תא שטח כל הזמן".

פורסם לראשונה ב-N12