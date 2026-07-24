שריפות ענק בספרד ובצרפת; עשרות אלפים יתפנו מבתיהם

שריפות ענק בספרד ובצרפת אילצו יותר מ־70 אלף בני אדם להתפנות מבתיהם, לאחר שהאש התפשטה במהירות על רקע תנאי מזג אוויר קיצוניים.

בספרד הכריזה הממשלה על מצב חירום לאומי, לאחר שכ־10,000 תושבים פונו מכפרים סמוך למדריד. ראש הממשלה פדרו סנצ'ס אמר כי מדובר ב"מצב דרמטי", והביע תמיכה בתושבים שנאלצו לעזוב את בתיהם.

ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ס, כתב ברשת X כי "אנו מתמודדים עם מצב דרמטי, לא רק בכמה אזורים בספרד אלא גם במדינות השכנות" , והביע סולידריות עם כל מי שנפגע ונאלץ לעזוב את ביתו.

במקביל, הרשויות בדרום־מערב צרפת הורו על פינויים נרחבים נוספים לאורך חוף האוקיינוס האטלנטי בשל התפשטות השריפות. שר הפנים הצרפתי, לורן נונייז, מסר כי כ־40 אלף בני אדם פונו ממחוז ז'ירונד וכ־23 אלף נוספים ממחוז לנד .

בדרום־מערב צרפת הורו הרשויות על פינוי של יותר מ־60 אלף בני אדם, בהם כ־40 אלף במחוז ז'ירונד וכ־23 אלף במחוז לנד, כשחלק מהמפונים חולצו גם באמצעות סירות לאורך חוף האוקיינוס האטלנטי.

ספרד וצרפת פנו למדינות האיחוד האירופי בבקשה לסיוע במאבק בשריפות.

נשיא צרפת עמנואל מקרון הודיע כי בימים הקרובים יגיעו תגבורות ממדינות אירופה, ובהן שני מטוסי כיבוי מסוג קנדאייר מקרואטיה, שני מטוסי Air Tractor מפורטוגל ושני מסוקי בלאק הוק כבדים מצ'כיה ומסלובקיה .

גם ספרד תקבל סיוע בינלאומי: שר הפנים פרננדו גרנדה־מרלסקה מסר כי איטליה ויוון ישלחו כל אחת שני מטוסי קנדאייר להטלת מים .

דרום אירופה מתמודד הקיץ עם שורת שריפות ענק. לפי שירות שינויי האקלים קופרניקוס של האיחוד האירופי, אירופה היא היבשת שמתחממת בקצב המהיר ביותר בעולם, כאשר הטמפרטורות בה עולות בקצב כפול מהממוצע העולמי מאז שנות ה־80. מדענים מזהירים כי שינויי האקלים מגבירים את תדירות ועוצמת גלי החום והיובש, ובכך מגדילים את הסיכון להתפרצות שריפות יער.