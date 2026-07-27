שריפה פרצה היום (ב') במפעלי שטראוס ותפוגן באזור התעשייה שער הנגב, סמוך לשדרות. במקום פועלים 25 צוותי כיבוי, לרבות כוחות שהוזעקו ממחוזות נוספים, בניסיון לבלום את האש ולמנוע את התפשטותה למתקנים שבהם מוחזקים חומרים מסוכנים.

לפי כבאות והצלה, בשלב זה נשללה מעורבות של חומרים מסוכנים. עם זאת, הכוחות ממשיכים בניטור האזור ובפעולות הכיבוי. נסיבות פרוץ השריפה נבדקות. במד"א מדווחים על 3 נפגעים קל - אחד משאיפת עשן ושניים שככל הנראה נחבלו במהלך הפינוי. המשטרה חוסמת את הכבישים הסמוכים כדי למנוע הגעה לזירה.

● צרפת בוערת: השריפות מתקרבות לבורדו, יותר מ-220 אלף בני אדם פונו

אחד המבנים במתחם משמש כמחסן החטיפים המלוחים של שטראוס, שבו מוחזקים בין היתר מוצרים של המותגים תפוצ'יפס, דוריטוס, צ'יטוס ובייגלה. מהחברה נמסר כי המחסן פונה וכי לא היו נפגעים. עוד הדגישו בשטראוס כי מפעל החטיפים עצמו אינו נמצא במתחם שבו פרצה השריפה, וכי אין קשר בין האירוע לבין פעילות הייצור במפעל.

בשלב זה לא ידוע מה היקף השטח שנפגע, כמה מהמלאי שהיה במחסן עלה באש ומהו הנזק הכספי שנגרם. גם לא ברור אם האירוע ישפיע על אספקת החטיפים לרשתות השיווק בתקופה הקרובה. המשמעות העסקית תלויה, בין היתר, בגודל המחסן, בכמות הסחורה שאוחסנה בו וביכולת החברה להעביר את פעילות ההפצה לאתרים חלופיים. לשטראוס נתח משמעותי במיוחד בשוק החטיפים המלוחים בישראל. לפי נתונים שמפרסמת החברה בדוחותיה, היא מחזיקה בכ־40% מהמגזר, לכן, פגיעה נרחבת במלאי או בפעילות הלוגיסטית עשויה להיות מורגשת גם על מדפי רשתות השיווק, אף שבשלב זה אין אינדיקציה למחסור צפוי.

מכבאות והצלה לישראל נמסר כי "נשללה מעורבות חומ"ס באירוע. 25 צוותים הכוללים סיוע בין מחוזי פועלים לכיבוי ובלימת שריפה משמעותית במתחם של מחסנים במפעל בעיר שדרות ולמניעת התפשטות האש לעבר מתקנים המכילים חומרים מסוכנים בשטח המפעל. בשלב זה אין נפגעים. הכוחות ממשיכים בניטור האזור כדי לשלול מעורבות חומ״ס ובפעולות הכיבוי ובלימת האש".

משטראוס נמסר כי "פרצה דליקה במתחם מחסנים באזור התעשייה שער הנגב שליד שדרות, שם נמצא גם מחסן החטיפים המלוחים של שטראוס. המחסן פונה, ואין נפגעים".