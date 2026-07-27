תקופת הקיץ בצרפת היא בדרך-כלל המועד להירגע, לנסוע לבתי הקיץ על חוף הים האטלנטי או הים התיכון וליהנות מהחופשה השנתית הנדיבה בהיקפה. אבל השנה התמונה שונה לגמרי. אחרי גלי חום חסרי תקדים ששברו שיאי מעלות ברחבי צרפת בחודש שעבר, הגיעו החודש שריפות יער המתפשטות במהירות בשל היובש הרב.

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כלי התקשורת, הממשלה והציבור עוקבים בדריכות ובזעזוע בימים האחרונים אחרי שריפה עצומה באזור ז'ירונד, שהגיעה כבר לפאתי העיר בורדו, בעוד אלפי כבאים ומטוסי כיבוי שהוזעקו מרחבי אירופה אינם מצליחים לבלום אותה.

השריפות בצרפת. הגיעו כבר לפאתי העיר בורדו / צילום: ap, Emma Da Silva

כ-220 אלף בני אדם באזור כבר צוו להתפנות מבתיהם או מיעדי החופשה שלהם, והרשויות מגדירות זאת כ"מבצע הפינוי הגדול ביותר בצרפת מאז מלחמת העולם השנייה". מאות בתי קיץ או בתים לכל השנה נשרפו באזורים הקרובים לים, כאשר השריפה מלובה על ידי רוחות מערביות ומתקדמת לבורדו. שר הפנים הצרפתי הגדיר את המצב כ"חסר תקדים". נכון לעכשיו כ-420 קמ"ר רבוע כבר עלו באש, לפי הדיווחים, בעיקר בקאפ פרה (Cap Ferret), חצי אי הנמתח בים לאורך החוף, ונחשב ליעד תיירות מוביל.

ראש העיר בורדו אמר הבוקר (ב') כי האש נמצאת כ-15 קילומטר משערי העיר. כלי התקשורת במדינה דיווחו כי מרכז התערוכות של בורדו הפך למרכז חירום שבו אלפי בני אדם מצאו מקלט בימים האחרונים. כ-7,000 בני אדם, כולל משפחות וילדים קטנים מתרכזים בסביבותיו, ביניהם גם קשישים שפונו מבתי אבות באזור. האוויר באזור רווי עשן וחלקיקים המסוכנים לאוכלוסיות בסיכון. ישנה התגייסות אזרחית גדולה: מתנדבים המסייעים למי שנמלטו, עסקים המספקים מזון וחקלאים שמובילים מים לכבאים הנמצאים בחזית.

תרעומת על הממשלה שקיצצה בתקציב כיבוי האש

ברמה הלאומית, ישנה ביקורת רבה על הממשלה, שקיצצה את תקציב כיבוי האש שלה למרות ששריפות יער מסיביות התרחשו גם בשנים האחרונות. רק שבעה מתוך 12 מטוסי כיבוי קנדיים שרכשה צרפת פעילים לטובת המאמצים. כ-2,500 כבאים נשלחו לאזור. גרמניה, פורטוגל ומדינות אחרות שלחו כמה מטוסי כיבוי נוספים וכן מאות כבאים, לאחר שנשיא צרפת עמנואל מקרון ביקש עזרה ממדינות האיחוד האירופי.

תרעומת על הממשלה בעקבות קיצוץ בתקציב כיבוי אש / צילום: ap, Emma Da Silva

מדענים שהתראיינו בתקשורת הצרפתית הסבירו כי גשמים עזים בסוף החורף ובתחילת האביב הביאו לגל צמיחה משמעותי של שיחים ועצים בחודשים שאחריו, ולהתייבשות מסיבית שלהם בגלי החום הממושכים שנרשמו ביוני האחרון. הדינמיקה הזו יצרה "חומר בערה" פוטנציאלי רב שמזין את השריפות כעת. הם חוזים גל חום נוסף בהמשך השבוע, עם טמפרטורה של 38 מעלות ביום רביעי הקרוב.

הרשויות הפצירו בתיירים, שבדרך-כלל מציפים את האזור בקיץ כדי ליהנות מהחופים ומיערות האורנים שמספקים צל קריר, להתרחק השנה. "אני מבקשת מתיירים לא להגיע לז'ירונד עד שלא נשתלט על האש. למי שכבר כאן, אני ממליצה לחשוב מחדש על יעד אחר לחופשה, אנחנו לא יודעים איך השריפה תתפתח", אמרה המושלת של האזור.

גם בספרד, באזור אווילה שמצפון למדריד, משתוללת בימים האחרונים שריפת יער שכבר הוגדרה כ"גדולה ביותר בהיסטוריה של המדינה". כ-90 אלף בני אדם פונו שם מבתיהם, בעוד האש כילתה כ-500 קילומטר רבוע, לפי הדיווחים האחרונים. "אנחנו מתמודדים עם השריפה העזה והגדולה ביותר בהיסטוריה של ספרד" אמר לתקשורת שר הפנים הספרדי. הדיווחים הבוקר הם שהאש נעצרה, אך כי עדיין יש סיכון להתחדשות. ראש הממשלה הספרדי פדרו סנצ'ז אמר כי "הלילה האחרון היה חיובי" במאבק נגד התפשטות השריפה.