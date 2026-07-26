לפחות אישה אחת נהרגה ועוד 16 בני אדם נפצעו, חלקם במצב קריטי, בתקרית שאירעה אמש באירועי הגאווה המתקיימים בסוף השבוע הנוכחי בבירת גרמניה. לפי הדיווחים, קצת אחרי השעה 22:00, רכב מסחרי לבן דרס במכוון חוגגים שהתכנסו כחלק מהחגיגות ההמוניות בפאתי פארק טירגרטן שבלב הבירה, לא רחוק מהפרלמנט וממשרד הקנצלר. הרכב נסע לתוך הפארק תוך כדי שהוא דורס את החוגגים ונעצר לאחר שהתנגש בעץ. הנהג ברח מהרכב, ונכון לשעות הקטנות של הלילה לא נמצא.

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המשטרה מיהרה להודיע לרבבות החוגגים שהיו ברחובות ברלין, שחלקם נסגרו במיוחד לטובת האירוע (מצעד יום סנט כריסטופר של הקהילה הגאה), כי עליהם להתפנות בזריזות. דרישה להתפנות לכיוון הנגדי בו אירעה התקרית הופיעה על מסכים והושמע על ידי הרמקולים. עשרות אמבולנסים נשלחו לאזור, והמשטרה הכריזה על אירוע רב-נפגעים. דובר של המשטרה אמר לתקשורת הגרמנית כי "לא ידוע עדיין מה המניע", ואפילו כי נבדקים דיווחים על כך שהיה יותר מחשוד אחד שנמלט מהרכב הדורס. מסוקים הסתובבו מעל הפארק כחלק מהמצוד אחרי החשוד.

קנצלר גרמניה פרידריך מרץ אמר כי מדובר באירוע "מתועב", וכי הוא נמצא בקשר עם שר הפנים אלכסנדר דוברינדט. המשטרה קראה לציבור לספק מידע אם ראו את התקרית מתרחשת. ראש העיר הפורש של ברלין קאי ווגנר הביע את תנחומיו למשפחות ההרוגה והפצועים והודה לשירותי החירום של העיר על הטיפול בפצועים. האירוע אובטח על ידי המשטרה, שפרשה גדרות במקומות רבים בבירה והציבה עמודים בשבילי הכניסה לפארק. לטובת האירוע נחסמו שדרות ה- 17 ביוני בצד המערבי של שער ברנדנבורג, וכן האזור שסביב השער.