ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם ברלין: מצוד אחר חשוד שדרס למוות חוגגים במצעד הגאווה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מצעד הגאווה

ברלין: מצוד אחרי חשוד שדרס למוות חוגגים במצעד הגאווה; המניע לא ידוע

לפי הדיווחים, קצת אחרי השעה 22:00 רכב מסחרי לבן דרס במכוון חוגגים שהתכנסו כחלק מהחגיגות באירועי מצעד הגאווה המתקיימים בסוף השבוע בברלין • לפחות אישה אחת נהרגה ועוד 16 בני אדם נפצעו, חלקם במצב קריטי

אסף אוני 05:39
מצעד הגאווה בברלין, אתמול / צילום: ap, Markus Schreiber
מצעד הגאווה בברלין, אתמול / צילום: ap, Markus Schreiber

לפחות אישה אחת נהרגה ועוד 16 בני אדם נפצעו, חלקם במצב קריטי, בתקרית שאירעה אמש באירועי הגאווה המתקיימים בסוף השבוע הנוכחי בבירת גרמניה. לפי הדיווחים, קצת אחרי השעה 22:00, רכב מסחרי לבן דרס במכוון חוגגים שהתכנסו כחלק מהחגיגות ההמוניות בפאתי פארק טירגרטן שבלב הבירה, לא רחוק מהפרלמנט וממשרד הקנצלר. הרכב נסע לתוך הפארק תוך כדי שהוא דורס את החוגגים ונעצר לאחר שהתנגש בעץ. הנהג ברח מהרכב, ונכון לשעות הקטנות של הלילה לא נמצא.

ראש ממשלת ספרד לא מפסיק להתנגח בטראמפ. זו הסיבה
כך הבוטים של וול סטריט גורפים רווחים מהפוסטים של טראמפ ב־Truth Social
שאלות ותשובות | פטור כפול ממס: איך מרוויחים פעמיים מקרן ההשתלמות?

המשטרה מיהרה להודיע לרבבות החוגגים שהיו ברחובות ברלין, שחלקם נסגרו במיוחד לטובת האירוע (מצעד יום סנט כריסטופר של הקהילה הגאה), כי עליהם להתפנות בזריזות. דרישה להתפנות לכיוון הנגדי בו אירעה התקרית הופיעה על מסכים והושמע על ידי הרמקולים. עשרות אמבולנסים נשלחו לאזור, והמשטרה הכריזה על אירוע רב-נפגעים. דובר של המשטרה אמר לתקשורת הגרמנית כי "לא ידוע עדיין מה המניע", ואפילו כי נבדקים דיווחים על כך שהיה יותר מחשוד אחד שנמלט מהרכב הדורס. מסוקים הסתובבו מעל הפארק כחלק מהמצוד אחרי החשוד.

קנצלר גרמניה פרידריך מרץ אמר כי מדובר באירוע "מתועב", וכי הוא נמצא בקשר עם שר הפנים אלכסנדר דוברינדט. המשטרה קראה לציבור לספק מידע אם ראו את התקרית מתרחשת. ראש העיר הפורש של ברלין קאי ווגנר הביע את תנחומיו למשפחות ההרוגה והפצועים והודה לשירותי החירום של העיר על הטיפול בפצועים. האירוע אובטח על ידי המשטרה, שפרשה גדרות במקומות רבים בבירה והציבה עמודים בשבילי הכניסה לפארק. לטובת האירוע נחסמו שדרות ה- 17 ביוני בצד המערבי של שער ברנדנבורג, וכן האזור שסביב השער.