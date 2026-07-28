היום צפויה להסתיים תקופת הבלעדיות שנקבעה למשא ומתן על אחת מעסקאות הרכישה הגדולות שנרקמו במשק החשמל בישראל: קרן ג'נריישן מבקשת לרכוש את שיכון ובינוי אנרגיה ולמזג אותה עם חברת האנרגיה שבשליטתה, פאוורג'ן, בעסקה בהיקף של 4.2 מיליארד שקל, לצד תשלום מותנה של עד 300 מיליון שקל שתלוי באבני דרך.

כעת נראה כי הצדדים מתקרבים לישורת האחרונה, לאחר שפתרו אחת המחלוקות המרכזיות ביניהם - מנגנון הקנסות ההדדיים במקרה שהעסקה לא תאושר על ידי הרגולטורים או אם שיכון ובינוי תעדיף בסופו של דבר את ההצעה הנגדית של קרן קיסטון.

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כעת, נותר לחברות להסכים על פרטי התשלום באבני הדרך בהרחבת ייצור החשמל. ברקע מתקדמות גם שתי עסקאות נוספות: עסקת החלף עם רפק אנרג'י, שנועדה להפחית את רמת הריכוזיות במשק החשמל ולהשביע את רצון הרגולטור, וכן הסדרת הניהול של תחנת ריינדיר יחד עם מי שצפוי להיות השותף החדש - עופר ינאי מנופר אנרגיה.

המוסדיים יצטרפו

פאוורג'ן, חברת האנרגיה של קרן ג'נריישן, פועלת לבסס את מעמדה כאחת השחקניות המרכזיות במשק האנרגיה. החברה מקימה את תחנת הכוח ריינדיר, שאושרה לאחרונה על ידי רשות החשמל, ובמקביל מבקשת להתרחב באמצעות רכישת שיכון ובינוי אנרגיה.

העסקה צפויה להתבצע בדרך של מיזוג תמורת 4.2 מיליארד שקל, לצד תשלום מותנה של עד 300 מיליון שקל, בהתאם להתקדמותם של פרויקטים מהותיים שבידי שיכון ובינוי אנרגיה. לצורך מימון העסקה צפויה הקרן לחבור לקבוצה של גופים מוסדיים, שישקיעו בפאוורג'ן כחלק מהמהלך.

שיכון ובינוי אנרגיה, בניהולו של יובל סקורניק, נמצאת בשליטת קבוצת שיכון ובינוי (67%) ומחזיקה בצבר נכסים לייצור חשמל בהספק של כ-3.2 ג'יגוואט. בין נכסיה נמנות תחנות הכוח רמת חובב, אורות פנינה (חגית) ואתגל, כמו גם צבר של פרויקטי אנרגיה מתחדשת ואגירת אנרגיה.

הנכס העיקרי שבפאוורג'ן מקווים להשיג הוא דווקא נכסי המתחדשות של שו"ב אנרגיה, שכן כיום רק אנרגיה מתחדשת יכולה למכור חשמל מוזל לספקים פרטיים. זה משתלב בדיוק עם אחת ההחזקות המשמעותיות שלהם: בזקג'ן, ספק החשמל הפרטי הביתי הגדול ביותר בישראל (יחד עם בזק). זה יאפשר להם לגדול משמעותית דווקא בזמן שבו אין מספיק חשמל זול זמין, ורשות החשמל עצרה את מכרזי החשמל המוזל לספקים שנועדו להתגבר על כך.

מאז השבוע שעבר מאריכים הצדדים מדי כמה ימים את תקופת הבלעדיות לדיון על העסקה ביניהם. תקופת ההארכה הנוכחית צפויה להסתיים היום, אולם אם העסקה לא תיחתם עד הערב, ההערכה היא כי תוארך פעם נוספת. בזמן הזה, שיכון ובינוי לא יכולים לדון בהצעה הנגדית של קרן קיסטון.

המשוכה הרגולטורית

העסקה צפויה להיתקל בקשיים מצד הרגולטורים, בעיקר רשות התחרות ורשות החשמל. הרשויות מודאגות מהריכוזיות בתחום ייצור החשמל, ובלמו לאחרונה הרחבה של תחנת הכוח דוראד בשל מניות המיעוט של אדלטק בה, יצרנית החשמל הפרטית הגדולה בישראל.

כדי למנוע מהלך דומה נגד פאוורג'ן, שתהפוך אחרי העסקה לאחת מחברות האנרגיה הגדולות בישראל, מקדמת ג'נריישן עסקת החלף מול חברת רפק, שמחזיקה יחד עם פאוורג'ן במניות בתחנות אלון תבור וריינדיר (שטרם קמה).

עסקה במסגרתה רפק תקבל את חלקה של פאוורג'ן באלון תבור, ובתמורה פאוורג'ן תקבל את חלקה של רפק בריינדיר תבצע "הפרדת כוחות" שתפחית את הנתח של כל אחת מהן, מה שכנראה יפחית את החשש של הרגולטור. בג'נריישן, בשלב הזה, מרגישים בטוחים ביכולתם לעבור את המכשול הרגולטורי בעזרת עסקת הסוואפ הזאת, והתאמות אחרות ככל שיידרשו.

למרות זאת, הדבר עדיין נתון בסימן שאלה, ושיכון ובינוי אנרגיה התעקשה לכלול בהסכם מנגנון פיצוי במקרה שהרגולטורים לא יאשרו את העסקה - דרישה שהתקבלה. מנגד, ג'נריישן דרשה וקיבלה מנגנון פיצוי משלה, שיחול אם שיכון ובינוי תבחר לבסוף לחתום על עסקה עם קרן קיסטון. קנס זה ישים את קיסטון בעמדת נחיתות מראש, שכן הם יצטרכו לשלם מאות מיליונים יותר כדי שהדבר ישתלם לשיכון ובינוי. לאחר סגירת השיחות ביניהם, הדירקטוריון יוכל לדון בעסקה של קיסטון.

כעת, נותר נושא של "הרגע האחרון" לפני סגירת העסקה: גובה התשלומים המותנים בהתאם לאבני הדרך בייזום, כך שג'נריישן ישלמו יותר ככל שיצליחו לפתח את הנכסים אותם הם רוכשים.

בנוסף, ג'נריישן פועלים לאישור שתי עסקאות "צדדיות": אחת, עסקת ההחלף המדוברת מול רפק אנרג'י, במסגרתה כל אחד ירכוש את מניות השני בתחנות הכוח המשותפות להם. השניה, תיאום בהנהלת תחנת הכוח ריינדיר לאחר שרפק יעזבו אותה. נופר צפויים לרכוש את חלקם של הפניקס בתחנת הכוח ריינדיר, מה שישלים שינוי מהותי בהרכב הבעלות וההנהלה שלה. כעת, פאוורג'ן יצטרכו לתאם את ההנהלה השוטפת של התחנה יחד עם השותף החדש עופר ינאי. לאחר עסקאות אלו, פאוורג'ן בבעלות קרן ג'נריישן תהפוך להיות חברת ייצור חשמל מהבולטות בישראל.