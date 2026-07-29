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בארץ איראן שיגרה טילים לירדן, ארה"ב: "זה ניסיון למתקפת פתע"
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איראן | סיקור שוטף

איראן שיגרה טילים לירדן, ארה"ב: "זה ניסיון למתקפת פתע"

צבא ארה"ב: "כוחות משמרות המהפכה האיסלאמית שיגרו כמה טילים בליסטיים מאיראן בניסיון לבצע מתקפת פתע נגד כוחות אמריקניים המוצבים במזרח התיכון, הטילים יורטו ואנחנו נמצאים בכוננות גבוהה" • זו מתקפת הטילים האיראנית הראשונה נגד בסיס אמריקני באזור מאז יום שישי • ארה"ב וסעודיה תקפו חוליות טרור איראניות בעיראק • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 06:00
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ ומוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון של איראן / צילום: AP
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ ומוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון של איראן / צילום: AP

עדכונים שוטפים

5:00 - משמרות המהפכה: תקפנו שלוש מכליות נפט במצר הורמוז

במשמרות המהפכה הודיעו שתקפו שלוש מכליות נפט לפני כמה שעות, לאחר שהתעלמו מהאזהרות במצר הורמוז, כך דווח בתקשורת האיראנית.

4:36 - איראן: שיגרנו טילים לעבר יעדים אמריקניים בירדן

משמרות המהפכה הודיעו כי "שיגרנו טילים בליסטיים לעבר בסיס חיל האוויר של ארצות הברית ומפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב בירדן". לקריאת הכתבה.

3:31 - ארה"ב וסעודיה תקפו חוליות טרור איראניות בעיראק

מטוסי קרב אמריקנים וסעודים תקפו אתרי לוגיסטיקה של חוליות טרור הקשורות לאיראן, כך על פי הודעת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (סנטקום). לדבריהם, משמרות המהפכה כיוונו את חוליות הטרור לתקיפת כוחות אמריקנים ותשתיות אנרגיה סעודיות.

במשרד ההגנה הסעודי אישרו את הפרטים, וטענו כי התקיפות היו תגובה להתקפות הכטב"מים על מתקני הנפט. לדבריהם, אינם מעוניינים בהסלמה - אך יגיבו לכל "תוקפנות".

פורסם לראשונה ב-N12.