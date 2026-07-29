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הצוללת | פודקאסט

האם המקצוע שלכם ישרוד את המהפכה? שיחה עם עתידן


שיחה עם ד"ר רועי צזנה, חוקר עתידים ו-AI באוניברסיטת תל אביב • על השכבה שהכי תיפגע מהמהפכה, האלטרנטיבות והאפשרות הממשית שנעדיף רובוטים על פני בני אדם • האזינו

הילה ויסברג 11:28

השבוע אנחנו ממשיכים עם הפרק השני בסדרה של "הצוללת": "האם תהיה לנו עבודה?". האורח הפעם הוא העתידן ד"ר רועי צזנה מאוניברסיטת תל אביב. לרועי יש בשורות רעות ובשורות טובות בשבילנו. הרעות: בעוד כמה שנים הבינה המלאכותית והרובוטים יעשו כמעט הכל במקומנו, כולל אפילו כתיבת מחקרים זוכי נובל, וזה יהיה הסוף לעידן האנושי כפי שהכרנו אותו. אבל, יש גם תרחישים אחרים, מתונים יותר, שלפיהם יש לנו עוד מה לתת לשוק העבודה.

היום, אם כך, נשאל את שאלת מיליון הדולר: אילו מקצועות צפויים להיכחד בשנים הקרובות ואילו מקצועות צפויים דווקא להישאר? האם גם מנהלים ושרברבים יוחלפו בידי רובוטים? האם במונדיאל הבא יהיה רובוט מסי ולא מסי עצמו ואיזה מקצוע כדאי לכם או לילדים שלכם ללמוד, דווקא עכשיו?