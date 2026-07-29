"היכונו לצונאמי של קריסת חברות": תחזית האימים של אבישי עובדיה

האם שוק הנדל"ן הישראלי עומד בפני "צונאמי של פרויקטים תקועים"? בפרק זה אנו מארחים את יזם ומשקיע ההייטק אבישי עובדיה, שמסביר מדוע לדעתו נתוני הלמ"ס מפספסים את המציאות בשטח, מדוע כניסת הגופים המוסדיים לחברות הנדל"ן היא תמרור אזהרה, ואיך הופכים "שלדים מבטון" לבעיה לאומית. עובדיה מציג את תוכניותיו להצלת השוכרים ורוכשי הדירות - מתוכנית "מטר על מטר" ועד להסדרת שוק השכירות בתוכנית "עוגן" - ומסביר למה הוא קורא לזוגות הצעירים להפסיק להסתמך על תחושות בטן ולצלול למספרים הכואבים. באחרונה הוא גם פירסם ספר חדש בנושא בשם: "כאן קורסים בכיף".