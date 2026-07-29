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פודקאסטים "היכונו לצונאמי של קריסת חברות": תחזית האימים של אבישי עובדיה
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נדל"ן: כסף בקיר | פודקאסט

"היכונו לצונאמי של קריסת חברות": תחזית האימים של אבישי עובדיה


היזם ומשקיע ההייטק אבישי עובדיה משוכנע ששוק הנדל"ן המקומי בדרך לתיקון כואב • בריאיון לפודקאסט "כסף בקיר" הוא טוען שנתוני הלמ"ס מפספסים את מבצעי קבלנים, מסביר שכניסת המוסדיים לחברות הנדל"ן היא תמרור אזהרה בוהק, ומציג תוכנית משלו להצלת השוכרים • האזינו

גיא ליברמן 12:03
כסף בקיר - סיפורים על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל''ן
כסף בקיר - סיפורים על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל''ן

האם שוק הנדל"ן הישראלי עומד בפני "צונאמי של פרויקטים תקועים"? בפרק זה אנו מארחים את יזם ומשקיע ההייטק אבישי עובדיה, שמסביר מדוע לדעתו נתוני הלמ"ס מפספסים את המציאות בשטח, מדוע כניסת הגופים המוסדיים לחברות הנדל"ן היא תמרור אזהרה, ואיך הופכים "שלדים מבטון" לבעיה לאומית. עובדיה מציג את תוכניותיו להצלת השוכרים ורוכשי הדירות - מתוכנית "מטר על מטר" ועד להסדרת שוק השכירות בתוכנית "עוגן" - ומסביר למה הוא קורא לזוגות הצעירים להפסיק להסתמך על תחושות בטן ולצלול למספרים הכואבים. באחרונה הוא גם פירסם ספר חדש בנושא בשם: "כאן קורסים בכיף".