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איראן | סיקור שוטף

בכיר אמריקני: טראמפ שוקל לתקוף באיראן בתוך ימים

בכיר אמריקני: הנשיא טרם נתן פקודה סופית • גל הפצצות אמריקני חדש נגד יעדי אנרגיה ותשתיות באיראן נועד לנסות לגרום לאיראנים להסכים לתנאים האמריקניים במשא ומתן • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 08:00
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ ומוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון של איראן / צילום: AP
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ ומוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון של איראן / צילום: AP

עדכונים שוטפים

7:32 - טראמפ שוקל תקיפה חדשה באיראן; יעדי האנרגיה במוקד

הנשיא טראמפ שוקל ברצינות להורות בימים הקרובים על תקיפות נגד מטרות אנרגיה באיראן, אך טרם נתן את הפקודה הסופית לעשות זאת, כך אמר בכיר אמריקני. לקריאת הכתבה.

6:30 - דיווח: מכלית נפגעה מול חופי עומאן

ארגון הסחר הימי של בריטניה דיווח כי מכלית נפגעה מאמצעי לא מזוהה כ-20 ק"מ מצפון-מזרח ללימה שבעומאן. לפי קצין הביטחון, הפגיעה גרמה נזק לחדר המכונות של כלי השיט.

2:31 - החות'ים מכחישים: לא נגבה תשלום מאוניות בבאב אל-מנדב

הגוף לתיאום ימי שמפעילים החות'ים בתימן הכחיש דיווחים שלפיהם בכוונתו להטיל אגרות על אוניות העוברות במצר באב אל-מנדב. בהודעה נמסר כי המעבר במצר נותר חופשי.

1:39 - דיווח: תמר ולווייתן ברשימת אתרי האנרגיה שבטווח הטילים האיראניים

סוכנות הידיעות פארס מפרסמת רשימה של "אתרי האנרגיה החשובים בעולם הנמצאים בטווח הטילים של איראן - כולל אתרים בסעודיה, איחוד האמירויות, קטאר, כווית, בחרין וגם מאגרי הגז תמר ולווייתן בישראל.

1:24 - גורם איראני: נגיב בפגיעה בתשתיות בישראל ובאזור

סוכנות הידיעות האיראנית תסנים המקורבת למשמרות המהפכה מצטטת "גורם ביטחוני בכיר", שאומר: "הטענות בתקשורת האמריקנית על תקיפות אפשריות של ארה"ב וישראל נגד תשתיות באיראן הן סוג של טירוף. איראן הכינה תוכנית תגובה רחבת היקף, הכוללת פגיעה בתשתיות חיוניות בישראל ובתשתיות האנרגיה של ארה"ב באזור".

00:14 - דיווח: ארה"ב וישראל נערכות למתקפה נרחבת על תשתיות האנרגיה באיראן

ארה"ב וישראל מתכננות מתקפה רחבת היקף על יעדים הקשורים לתשתיות האנרגיה באיראן, שעשויה לצאת לפועל במהלך סוף השבוע - כך דווח ב-CBS News מפי כמה מקורות. לפי הדיווח, מדובר באחד מגלי התקיפות החריפים ביותר שתוכננו עד כה נגד יעדים מסוג זה במדינה. לקריאת הכתבה.

פורסם לראשונה ב-N12.