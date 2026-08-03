עדכונים שוטפים

02:20 - טראמפ הכריז: השיחות עם איראן יתחדשו היום, נשיג הסכם לפירוק הגרעין

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה (בין ראשון לשני) לראשונה בפומבי להחלטתו לבטל את התקיפה המתוכננת באיראן, והביע אופטימיות באשר לסיכויי ההצלחה של המשא ומתן עם המשטר בטהרן. בשיחה עם עיתונאים על המטוס הנשיאותי אמר הנשיא האמריקאי שהשיחות עם איראן יתחדשו כבר היום אחר הצוהריים והצהיר: "יש הסכם על הורמוז, ויהיה גם הסכם על פירוק תוכנית הגרעין".

Trump on Iran: I was asked to by Saudi Arabia, the UAE, by Qatar, and by Iran to hold off strikes. It would have been a massive attack. When the allies asked to call it off, you gotta say, "Well, let's see." Allies think there is a deal. There is a deal on Hormuz, and it will… pic.twitter.com/FzJwFEhjMT - Clash Report (@clashreport) August 2, 2026

01:45 - מתקפה אמריקאית חריפה על החיסולים בעזה: "הורגים חפים מפשע, ישראלים נראים תאבי דם"

מקורות אמריקנים יצאו אתמול (ראשון) במתקפה חריפה על ישראל בגלל המשך החיסולים בעזה. המקורות אמרו כי החיסולים "מבודדים את ישראל במזרח התיכון" וטענו: "הורגים חפים מפשע, זה גורם לישראל להיראות תאבי דם".

האמריקנים הופתעו מהמשך החיסולים בעזה. ישראל, לדבריהם, קיבלה על עצמה את התנאים, כולל הפסקת הסיכולים הממוקדים, כדי שחמאס יהיה מחויב לצעד הבא - מסירת נשקו. לכתבה המלאה

01:44 - כ"ץ הודיע בשידור על הדחת אלוף פיקוד המרכז ללא סמכות

שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע אמש (ראשון) בריאיון לערוץ 14 כי בכוונתו למנות את ראש אכ"א, האלוף דדו בר כליפא, למפקד פיקוד המרכז במקומו של האלוף אבי בלוט. ההודעה נמסרה בשידור, מבלי שהרמטכ"ל עודכן מראש - ובניגוד לנוהל המקובל במינויי אלופים.

"יש את האלוף דדו בר כליפא, שהיה מפקד אוגדה 36 בתמרון בצה"ל, והוא דור הגיבורים וההכרעה", אמר כ"ץ בשידור. "אני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה ולמנות אותו לאלוף פיקוד המרכז. אגב, הרמטכ"ל המליץ עליו". כשנשאל כ"ץ אם הוא סומך על כר כליפא שיממש את המדיניות שלו, הוא השיב בחיוב.

צה"ל: הדברים לא תואמו עם הרמטכ"ל, ואין בכוונתו להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו. גורם צבאי תקף את ההודעה ל-N12: "אמירה שלא עומד מאחוריה שום דבר - חוץ מהפריימריז בליכוד". המהלך מגיע לאחר העימות המתוקשר בין כ"ץ לבלוט סביב צו ההרחקה המנהלי שהוצא נגד טל ינון דרדיק. לכתבה המלאה

01:31 - מרכז הסחר הימי הבריטי עדכן על פיצוץ סמוך לספינה בנתיב הדרומי של מצר הורמוז

01:12 - באיראן מדווחים: צוות הספינה שהותקפה בידי אוקראינה בים הכספי חזר למדינה יחד עם גופת המלח שנהרג

19:49 - דיווח: מדינות המפרץ מתוסכלות מהיעדר אסטרטגיה אמריקנית מול איראן

ברקע ביטול המתקפה האמריקנית, מדינות המפרץ מביעות מאחורי הקלעים תסכול ממה שהן רואות כהיעדר אסטרטגיה ברורה מצד ארצות הברית, בעוד המלחמה נמשכת ושטחיהן חשופים למתקפות איראניות תכופות, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל.

בצל ביטול התקיפה האמריקנית, מדינות המפרץ דורשות מוושינגטון מיירטים וערבויות הגנה. בטהראן מאיימים במתקפות מקדימות אם המגעים ייכשלו. במקביל נמשכים הניסיונות לגבש הסדר לפתיחת מצר הורמוז. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12