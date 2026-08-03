מגמה מעורבת באסיה; מחירי הנפט נופלים ב-4%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:40

ההחלטה האחרונה של טראמפ שלא לתקוף את אירן, שמתאימה לתיאוריית ה-TACO שאומרת שטרמאפ תמיד נסוג ברגע האחרון (Trump always chickens out), עשוייה להוסיף אופטימיות.

אפשר להגיד שהבורסות בעולם מיישרות קו עם הטרייד הזה הבוקר - החוזים בוול סטריט מסמנים על עליות אחר הצהריים ומחירי הנפט יורדים.

באסיה הבוקר מגמה מעורבת - מימושים במניות הקשורות לבינה מלאכותית מעיבים על השיפור בסנטימנט בעקבות הירידה במתיחות במזרח התיכון - בורסת דרום קוריאה יורדת בכ-4% בהובלת מניות השבבים סמסונג אלקטרוניקס ואס.קיי הייניקס.

ביפן, מדד ניקיי 225 יורד ב־1.6% בסין מדד שנגחאי מאבד 0.5%, בהונג קונג מדד הנג סנג עלה ב־0.3%.

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בעליות, נאסד"ק עולה ב־0.9%, S&P 500 ב־0.5%.

וול סטריט ננעלה בעליות ביום שישי, לאחר שדוחות חזקים של Amazon הציתו מחדש את האופטימיות סביב תחום הבינה המלאכותית. מניית אמזון זינקה ב־15%, וסחפה עמה מניות רבות שנהנות מגל ההשקעות ב־AI.

מדד S&P 500 עלה ב־0.7%, מדד הנאסד"ק 100 הוסיף 0.6%, ומדד השבבים של פילדלפיה (SOX) התחזק ב־0.1%. מדד הפחד (VIX) נסחר סביב 16.11 נקודות. מבין 11 הסקטורים במדד S&P 500, ארבעה רשמו עליות, בהובלת מניות הצריכה המחזורית ושירותי התקשורת.

הזרז המרכזי לעליות היה חטיבת הענן AWS של אמזון, שהכנסותיה זינקו ב־37%. מנגד, מניית אפל צנחה ב־7.4% - הירידה היומית החדה ביותר שלה מאז אפריל 2025 - לאחר שסיפקה תחזית מאכזבת.

בסיכום שבועי, מדד S&P 500 עלה בכ־1.1%, דאו ג'ונס בכ־1%, נאסד"ק בכ־1.6%.

● מינוף של 400%: הנפילה של ילד הפלא של עולם ההשקעות

המשקיעים בוול סטריט יקבלו השבוע מעט מרווח נשימה בלבד.

האירוע המרכזי של השבוע הקרוב הוא הדוח הראשון של SpaceX כחברה ציבורית, לאחר ההנפקה הגדולה ביותר אי פעם. אך ישנם השבוע דוחות מסקרנים נוספים - מרוץ ה־AI יקבל חשיפה נוספת עם פרסום הדוחות של כמה מהשחקניות המרכזיות בתחום. היום יפרסמו את תוצאותיהן פלנטיר ו־און סמיקונקטור , ביום שלישי תדווח AMD , וברביעי ענקיות שבבי הזיכרון סנדיסק וווסטרן דיגיטל.

מחוץ למגזר הטכנולוגיה, מוקד העניין יעבור לענקיות התרופות: אלי לילי ונובו נורדיסק יפרסמו דוחות ביום רביעי, לצד דיסני.

גם בגזרת המאקרו צפוי שבוע עמוס, כאשר כל העיניים יהיו נשואות לנתוני שוק העבודה בארה"ב. ביום שלישי יפורסם דוח המשרות הפתוחות JOLTS, ביום רביעי יגיע דוח התעסוקה של המגזר הפרטי ADP, ובמישי יתפרסמו נתוני תביעות האבטלה השבועיות.

את השבוע יסגור ביום שישי הנתון המרכזי - דוח התעסוקה החודשי שצפוי להשפיע על הציפיות בנוגע להמשך מדיניות הריבית של הפדרל ריזרב.

בשוק האג"ח - ההצהרות המעורפלות של יו"ר הפד קווין וורש ביום רביעי האחרון שלחו את התשואות הארוכות לגבהים חדשים. חוסר הוודאות על כוונותיו של הפד דוחף את התשואות הארוכות - אבל זה לא נגמר כאן - תשואות האג"ח לעשר שנים ול-30 שנה הן המפתח לפיו נקבעות המשכנתאות, הערכות השווי של החברות הנסחרות בוול סטריט, הלוואות לעסקים, מימון ממשלתי ואג״ח קונצרניות.

העמימות הזאת הובילה את תשואת האג"ח האמריקאית ל־10 שנים ל־4.65%, בעוד שהתשואה על האג"ח ל־30 שנה טיפסה ל־5.21%. הרמה הגבוהה ביותר מאז 2007.

החשש בשווקים אף גבר לאחר דיווח בניו יורק טיימס שוורש שוקל לצמצם את תדירות ישיבות המדיניות המתוכננות של הפד. המהלך מעלה חשש אצל המשקיעים כי הפד עלול להישאר מאחור במאבק באינפלציה ("מתחת לעקום התשואות"). כתוצאה מכך, הם דורשים פרמיית תשואה גבוהה יותר כדי להחזיק באג"ח ארוכות טווח.

אבל לא רק יו"ר הפד תרם לעליית התשואות. כדאי לשים לב ליפן. עידן אזולאי, מנהל השקעות ראשי בסיגמא קלריטי מזכיר שיפן היא המחזיקה הזרה הגדולה ביותר באג"ח ממשלת ארצות הברית, עם יתרות של יותר מ-1.4 טריליון דולר, "האפשרות שהתערבות במטבע תמומן באמצעות מכירת אג"ח אמריקאיות הוסיפה לחץ משמעותי על התשואות".

"האירוע ביפן מדגיש את השבריריות של שוקי האג"ח בתקופה הנוכחית. ממשלות בעולם הגדילו מאוד את החוב שלהן בשנים האחרונות, בין היתר בעקבות המגפה, משבר האנרגיה, ההוצאות הביטחוניות והשינוי במגמת הגלובליזציה. במקביל, האינפלציה גבוהה מבעבר, הבנקים המרכזיים מצמצמים את מאזניהם והיקף הנפקות החוב הממשלתי עולה. כל אלה מחייבים את השווקים לספוג כמות גדולה יותר של אג"ח ללא התמיכה החריגה שסיפקו הבנקים המרכזיים במשך שנים"

"ההתערבות של יפן בשוק המט"ח המחישה עד כמה המתחים המקומיים במדינה אחת יכולים להתגלגל במהירות אל שוקי החוב העולמיים", הוא אומר.

"בסופו של דבר, השילוב בין חוסר הבהירות במדיניות הפד, החוב הממשלתי הגבוה, היקף ההנפקות ההולך וגדל, צמצום מאזני הבנקים המרכזיים והחרפת המתחים הגיאופוליטיים מחייב את המשקיעים לדרוש כיום פרמיית סיכון גבוהה יותר על החזקת חוב לטווח ארוך כדי להמשיך לממן את ממשלת ארצות הברית".

בשוק המט"ח הסוחרים בעולם פותחים את שבוע המסחר בדריכות גבוהה לנוכח התערבות משותפת של יפן וארה"ב בשוק המטבעות. זאת לאחר שפעולות מתואמות שבוצעו בטוקיו ובניו יורק בשבוע שעבר הובילו להתחזקות חדה של הין היפני. גם הבוקר נרשמת עלייה של היין מול הדולר בכ-0.5% ל-156.5 יין לדולר. השער החזק ביותר מאז תחילת מאי. רק ביום רביעי נסחר המטבע ב-164 ין לדולר - קרוב לשפל שלא נראה 40 שנה.

לפי הדיווחים, משרד האוצר היפני ומשרד האוצר האמריקאי פועלים כיום בתיאום הדוק, ברמה היסטורית - במטרה לבלום את היחלשות המטבע היפני. שרת האוצר של יפן, סצוקי קטיאמה, הודיעה היום ששתי המדינות פועלות במשותף, במהלך שמחזק את המסר שהעביר גם שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט.

למרות שסוחרים רבים עדיין מטילים ספק ביכולת הרשויות לשנות את מגמתו ארוכת הטווח של הין בשוק מט"ח עצום בהיקף של כ־9.5 טריליון דולר ביום, בטווח הקצר הן מסוגלות להשפיע באופן משמעותי.

בתוך יומיים בלבד בשבוע שעבר הצליחו הרשויות למחוק יותר מחודשיים של היחלשות המטבע, באמצעות שילוב של רכישות ישירות בשוק, פניות לבנקים הפעילים במסחר ביין והצהרות פומביות של בכירי הממשל משתי המדינות.

בגולדמן סאקס מעריכים כי ההתערבות טרם הסתיימה. "סביר להניח שהרשויות יתערבו שוב בימים הקרובים אם הין יחזור להיחלש, כפי שקרה בחודש מאי", כתבו האסטרטגים בראשות קמאקשיה טריוודי. לדבריהם, ההתערבות היא כלי יעיל שמאפשר לרשויות "לקנות זמן" עד שהגורמים הכלכליים הבסיסיים יתמכו בהתחזקות המטבע.

בגזרת המאקרו - בעולם יחכו בדריכות לדוח התעסוקה החודשי שיפורסם בארה"ב בסוף השבוע - דוח התעסוקה שיפורסם ביום שישי צפוי להצביע על תוספת של כ־88 אלף משרות בחודש יולי, עלייה לעומת תוספת של 57 אלף משרות בלבד ביוני. למרות שמדובר בקצב נמוך מהרמות של יותר מ־100 אלף משרות בחודש שנרשמו בסוף 2025, כלכלנים רבים עדיין רואים בו קצב בריא יחסית.

נתון שיעמוד בקנה אחד עם התחזיות, או אף יהיה חלש יותר, עשוי לחזק את החלטת הפדרל ריזרב להימנע מהעלאות ריבית נוספות, במיוחד על רקע הרצון לא לפגוע בשוק העבודה מעבר לנדרש.

במקביל, המשקיעים יחפשו בדוח גם רמזים נוספים לגבי ההשפעה של מהפכת הבינה המלאכותית על שוק העבודה. מחקר חדש של כלכלני Apollo Global Management, טורסטן סלוק וסניה אדליך, מצא כי עובדים בתחומים החשופים יותר ל־AI חוו צמיחה איטית יותר בשכר, אך בשלב זה לא נמצאה השפעה משמעותית של החשיפה ל־AI על רמת התעסוקה עצמה.

לדברי החוקרים, "ההשפעה הראשונה שניתן למדוד של אימוץ AI בשוק העבודה אינה החלפת עובדים, אלא לחץ על השכר - כאשר הנטל נופל באופן לא פרופורציונלי על העובדים בעלי הביטחון הכלכלי הנמוך יותר".