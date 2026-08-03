התפקיד החדש של ראש המוסד היוצא דדי ברנע

חברת אונדס האמריקאית הודיעה היום (ב') כי ראש המוסד לשעבר דוד "דדי" ברנע יצטרף להנהלה הבכירה של אונדס כנשיא גלובלי ויו"ר הדירקטוריון של אונדס דיפנס. בעקבות הדיווח, המניה קופצת כעת בנאסד"ק במעל 9%.

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ברנע מביא עמו כשלושה עשורים של ניסיון בתחומי הביטחון הלאומי, המודיעין, המבצעים והניהול הבכיר. בין השנים 2021 ל-2026 כיהן כראש המוסד, והוביל את הארגון במרבית שלבי המלחמה. כהונתו כללה את המלחמה הרב-זירתית והעימות המתגבר מול איראן וחיזבאללה, ניהול מאמצי משא-ומתן בינלאומיים, וכן הובלת פעילות מודיעינית ומבצעית בזירות שונות.

ברנע הציב טכנולוגיות מתקדמות בליבת היכולות האסטרטגיות והמבצעיות של הארגון. תהליך זה כלל שילוב של בינה מלאכותית, יכולות סייבר, מערכות תקשורת מתקדמות, מערכות מודיעין וטכנולוגיות מבצעיות ייעודיות, שנועדו להעניק למקבלי החלטות ולכוחות המבצעיים יתרון בסביבות מורכבות, רגישות לזמן ורוויות איומים.

לפני הצטרפותו למוסד שירת ברנע בסיירת מטכ"ל. בהמשך השלים תואר ראשון במנהל עסקים ב-New York Institute of Technology ותואר MBA במימון מאוניברסיטת Pace. ברנע החל את דרכו במגזר הפרטי בתחום המיזוגים והרכישות בבנק השקעות מוביל בישראל. בשנת 1995 עזב את המגזר הפרטי והצטרף לשירות הציבורי. במהלך קריירה מודיעינית שנמשכה כשלושה עשורים מילא שורה ארוכה של תפקידי שטח, פיקוד וניהול בכירים.

יתמקד במזרח התיכון, באירופה ובאסיה

כנשיא גלובלי של אונדס דיפנס, יתמוך ברנע באסטרטגיה הבינלאומית של אונדס ובקשריה עם לקוחות ביטחוניים, חברות טכנולוגיה ושותפים אסטרטגיים. תחומי אחריותו יכללו פיתוח אסטרטגי ועסקי באונדס וחיבור טכנולוגי בהתמקדות בארבעת הסגמנטים בהם ממוקדת החברה, הגנה אווירית, איסוף ומערכות מודיעין, תקיפה מדויקת וכלים קרקעיים בלתי מאוישים במטרה לספק ללקוחות החברה מערכות הגנה רב-ממדיות מתואמות ומשולבות באמצעות תוכנה ובינה מלאכותית. פעילותו תתמקד, בין היתר, במזרח התיכון, באירופה ובאסיה, אזורים שבהם ממשלות מגדילות את השקעותיהן במערכות הגנה אוטונומיות, מערכות נגד רחפנים, מודיעין, תצפית וסיור, תקשורת עמידה, מערכות תקיפה מדויקת ורובוטיקה.

ברנע ימלא גם תפקיד מרכזי באסטרטגיית הטכנולוגיה והרכישות של אונדס. הוא יסייע לחברה להעריך דרישות מבצעיות מתפתחות, לזהות פערי יכולת, לבחון השקעות ורכישות של טכנולוגיות חדשות ולקבוע סדרי עדיפויות לפיתוח ולאינטגרציה בין החברות והמערכות בקבוצה.

הצטרפותו של ברנע מתרחשת בתקופה שבה אונדס ממשיכה לבצע תוכנית צמיחה אסטרטגית המתמקדת ברכישה, פיתוח ואינטגרציה של טכנולוגיות מובחנות ומשלימות בשווקי הביטחון והאבטחה בארבעת הסיגמנטים שהיא פועלת. אונדס הרחיבה את יכולותיה בתחומי ההגנה האווירית ומערכות נגד רחפנים, מודיעין אווירי, מערכות תקיפה אוטונומיות ומדויקות, מערכות קרקעיות בלתי מאוישות, תקשורת עמידה, תוכנות מבצעיות מבוססות בינה מלאכותית, הגנת גבולות, פינוי מוקשים ויכולות הנדסה וייצור ביטחוניות מתקדמות. אסטרטגיית החברה היא לחבר יכולות אלה באמצעות פיתוח טכנולוגי משותף, יכולות הנדסה וייצור, קשרי לקוחות וניסיון מבצעי, ולהפוך אותן לפלטפורמה ביטחונית משולבת.

החברה בונה ארכיטקטורת מערכת-של-מערכות שנועדה לחבר בין הגנה אווירית, מודיעין אווירי, רובוטיקה קרקעית, מערכות חימוש משוטט, חיישנים, מערכות תקשורת ותוכנות פיקוד מבוססות בינה מלאכותית. הארכיטקטורה נועדה לתמוך במחזור המבצעי המלא - החל מזיהוי והבנת האיום, דרך תכנון משימה, אופטימיזציה של משאבים וקבלת החלטות, ועד להפעלה אוטונומית ומתואמת של המערכות המתאימות.